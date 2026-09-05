Conoce en qué canales transmiten y horarios para ver el partido Dónde ver Atlético San Luis vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO y EN DIRECTO por Liga MX. (Foto: Composición Mag)
Conoce en qué canales transmiten y horarios para ver el partido Dónde ver Atlético San Luis vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO y EN DIRECTO por Liga MX. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Atlético de San Luis recibe a Chivas de Guadalajara este sábado 5 de septiembre, en un partido correspondiente a la Jornada 7 de la Liga MX. El encuentro se jugará desde las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera, escenario donde el cuadro potosino buscará hacerse fuerte ante uno de los equipos con mayor convocatoria del fútbol mexicano. Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online están disponibles para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE desde el lugar que te encuentres.

¿Dónde ver San Luis vs. Chivas EN VIVO y EN DIRECTO por TV y online?

País o regiónTVStreaming online
MéxicoESPNDisney+ Premium, ViX Premium
Estados Unidos (ET)TUDNViX Premium, Fubo
Estados Unidos (PT)TUDNViX Premium, Fubo
ArgentinaGolTVDisney+ Premium
ColombiaGolTVDisney+ Premium
ChileGolTVDisney+ Premium
PerúConsultar disponibilidad localDisney+ Premium
EspañaGolTV Play

¿A qué hora juega San Luis vs. Chivas de Guadalajara por la Liga MX?

Atlético de San Luis recibe a Chivas de Guadalajara este sábado 5 de septiembre de 2026, por la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. El inicio está programado para las 17:00 horas del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera de San Luis Potosí.

País o regiónHora local
México17:00
Estados Unidos (ET)19:00
Estados Unidos (PT)16:00
Argentina20:00
Colombia18:00
Chile19:00
Perú18:00
España01:00 del domingo 6 de septiembre
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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