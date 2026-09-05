Atlético de San Luis recibe a Chivas de Guadalajara este sábado 5 de septiembre, en un partido correspondiente a la Jornada 7 de la Liga MX . El encuentro se jugará desde las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera, escenario donde el cuadro potosino buscará hacerse fuerte ante uno de los equipos con mayor convocatoria del fútbol mexicano. Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online están disponibles para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE desde el lugar que te encuentres.

¿Dónde ver San Luis vs. Chivas EN VIVO y EN DIRECTO por TV y online?

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¿A qué hora juega San Luis vs. Chivas de Guadalajara por la Liga MX?

Atlético de San Luis recibe a Chivas de Guadalajara este sábado 5 de septiembre de 2026, por la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. El inicio está programado para las 17:00 horas del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera de San Luis Potosí.

País o región Hora local México 17:00 Estados Unidos (ET) 19:00 Estados Unidos (PT) 16:00 Argentina 20:00 Colombia 18:00 Chile 19:00 Perú 18:00 España 01:00 del domingo 6 de septiembre