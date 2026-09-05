Conoce dónde y cómo ver por TV y señal online la carrera de la Fórmula Uno, Gran Premio de Italia este domingo 6 de septiembre en el Circuito de Monza. (Foto: Composición Mag)
Conoce dónde y cómo ver por TV y señal online la carrera de la Fórmula Uno, Gran Premio de Italia este domingo 6 de septiembre en el Circuito de Monza. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La Fórmula 1 entra en su tramo decisivo con el Gran Premio de Italia 2026, una de las citas más esperadas del calendario y una parada clave en la lucha por el campeonato. El Autódromo Nacional de Monza, ubicado en las afueras de Milán y reconocido mundialmente como el “Templo de la Velocidad”, será escenario de la carrera este domingo 6 de septiembre. La competencia comenzará a las 9:00 a. m. ET / 6:00 a. m. PT, con los principales pilotos de la parrilla enfrentando un circuito histórico, de largas rectas, frenadas exigentes y una afición que convierte cada edición en un evento especial.

¿Quieres ver la carrera de F1 EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales de TV, señal streaming online y horarios para seguir la cobertura completa desde el lugar que te encuentres.

¿Dónde ver la carrera del GP de Italia 2026 EN VIVO HOY 6 de septiembre?

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026 se corre este domingo 6 de septiembre en el Autodromo Nazionale Monza. La largada será a las 08:00 a. m. en Perú, equivalente a las 15:00 en Italia; es la 13.ª fecha del campeonato.

País o regiónTV de paga / cableStreaming online
PerúESPNDisney+ Premium; F1 TV*
ColombiaESPNDisney+ Premium; F1 TV*
EcuadorESPNDisney+ Premium; F1 TV*
PanamáESPNDisney+ Premium; F1 TV*
MéxicoSky Sports, disponible para abonados de Sky e IzziF1 TV; Izzi Go según el plan contratado
VenezuelaESPNDisney+ Premium; F1 TV*
BoliviaESPNDisney+ Premium; F1 TV*
ChileESPNDisney+ Premium; F1 TV*
ArgentinaFox Sports Argentina**Disney+ Premium; F1 TV*
UruguayESPNDisney+ Premium; F1 TV*
ParaguayESPNDisney+ Premium; F1 TV*
EspañaDAZN F1 / Movistar+ según paqueteDAZN
Estados Unidos (ET)Apple TV
Reino UnidoSky Sports F1Sky Go
  • En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, la carrera comienza a las 08:00 a. m. y la ruta principal de transmisión en vivo es ESPN mediante Disney+ Premium. No aparece una emisión oficial por TV abierta confirmada para estos países.
  • Para el público latinoamericano, Disney+ Premium concentra la oferta de streaming en gran parte de Sudamérica y Centroamérica; en México, la cobertura se distribuye entre Sky Sports en TV de paga y F1 TV como opción digital.
  • La carrera inicia a las 15:00 horas locales de Monza, por lo que se disputa en una franja matinal para Perú y buena parte de Latinoamérica.

¿A qué hora ver el GP de Italia el domingo 6 de septiembre?

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026 se correrá este domingo 6 de septiembre en Monza. La largada está programada para las 15:00 horas locales de Italia (CEST, UTC+2), equivalentes a las 13:00 UTC.

País o regiónHora de inicioDía
Italia15:00Domingo 6
España15:00Domingo 6
Reino Unido14:00Domingo 6
Portugal14:00Domingo 6
Perú08:00Domingo 6
Colombia08:00Domingo 6
Ecuador08:00Domingo 6
Panamá08:00Domingo 6
México07:00Domingo 6
Costa Rica07:00Domingo 6
Guatemala07:00Domingo 6
El Salvador07:00Domingo 6
Honduras07:00Domingo 6
Nicaragua07:00Domingo 6
Argentina10:00Domingo 6
Uruguay10:00Domingo 6
Chile10:00Domingo 6
Paraguay09:00Domingo 6
Venezuela09:00Domingo 6
Bolivia09:00Domingo 6
República Dominicana09:00Domingo 6
Puerto Rico09:00Domingo 6
Estados Unidos09:00Domingo 6
Estados Unidos08:00Domingo 6
Estados Unidos07:00Domingo 6
Estados Unidos06:00Domingo 6
  • El GP de Italia se disputa en el Autodromo Nazionale Monza, uno de los circuitos históricos de la Fórmula 1, y tendrá una carrera programada a 53 vueltas o un máximo de 120 minutos.
  • Para Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, la carrera comienza temprano: 08:00 a. m.
  • En México, Centroamérica y la zona central de Estados Unidos, el inicio será a las 07:00 a. m.
  • Para la audiencia del Cono Sur, el horario es más cómodo: 10:00 a. m. en Argentina y Uruguay, 09:00 a. m. en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia.
  • En España e Italia, la carrera inicia a las 15:00, mientras que en Reino Unido y Portugal será a las 14:00.
  • Conviene conectarse entre 30 y 60 minutos antes: antes de la salida suelen emitirse la parrilla, la vuelta de formación, el himno nacional y la cobertura previa. El programa oficial sitúa el himno a las 14:44 y la carrera entre las 15:00 y 17:00 en horario de Monza.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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