La Fórmula 1 entra en su tramo decisivo con el Gran Premio de Italia 2026, una de las citas más esperadas del calendario y una parada clave en la lucha por el campeonato. El Autódromo Nacional de Monza, ubicado en las afueras de Milán y reconocido mundialmente como el “Templo de la Velocidad”, será escenario de la carrera este domingo 6 de septiembre. La competencia comenzará a las 9:00 a. m. ET / 6:00 a. m. PT , con los principales pilotos de la parrilla enfrentando un circuito histórico, de largas rectas, frenadas exigentes y una afición que convierte cada edición en un evento especial.

¿Quieres ver la carrera de F1 EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales de TV, señal streaming online y horarios para seguir la cobertura completa desde el lugar que te encuentres.

¿Dónde ver la carrera del GP de Italia 2026 EN VIVO HOY 6 de septiembre?

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026 se corre este domingo 6 de septiembre en el Autodromo Nazionale Monza. La largada será a las 08:00 a. m. en Perú, equivalente a las 15:00 en Italia; es la 13.ª fecha del campeonato.

País o región TV de paga / cable Streaming online Perú ESPN Disney+ Premium; F1 TV* Colombia ESPN Disney+ Premium; F1 TV* Ecuador ESPN Disney+ Premium; F1 TV* Panamá ESPN Disney+ Premium; F1 TV* México Sky Sports, disponible para abonados de Sky e Izzi F1 TV; Izzi Go según el plan contratado Venezuela ESPN Disney+ Premium; F1 TV* Bolivia ESPN Disney+ Premium; F1 TV* Chile ESPN Disney+ Premium; F1 TV* Argentina Fox Sports Argentina** Disney+ Premium; F1 TV* Uruguay ESPN Disney+ Premium; F1 TV* Paraguay ESPN Disney+ Premium; F1 TV* España DAZN F1 / Movistar+ según paquete DAZN Estados Unidos (ET) — Apple TV Reino Unido Sky Sports F1 Sky Go

En Perú , Colombia, Ecuador y Panamá, la carrera comienza a las 08:00 a. m. y la ruta principal de transmisión en vivo es ESPN mediante Disney+ Premium . No aparece una emisión oficial por TV abierta confirmada para estos países.

, Colombia, Ecuador y Panamá, la carrera comienza a las y la ruta principal de transmisión en vivo es . No aparece una emisión oficial por TV abierta confirmada para estos países. Para el público latinoamericano, Disney+ Premium concentra la oferta de streaming en gran parte de Sudamérica y Centroamérica; en México, la cobertura se distribuye entre Sky Sports en TV de paga y F1 TV como opción digital.

concentra la oferta de streaming en gran parte de Sudamérica y Centroamérica; en México, la cobertura se distribuye entre en TV de paga y como opción digital. La carrera inicia a las 15:00 horas locales de Monza, por lo que se disputa en una franja matinal para Perú y buena parte de Latinoamérica.

¿A qué hora ver el GP de Italia el domingo 6 de septiembre?

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026 se correrá este domingo 6 de septiembre en Monza. La largada está programada para las 15:00 horas locales de Italia (CEST, UTC+2), equivalentes a las 13:00 UTC.

País o región Hora de inicio Día Italia 15:00 Domingo 6 España 15:00 Domingo 6 Reino Unido 14:00 Domingo 6 Portugal 14:00 Domingo 6 Perú 08:00 Domingo 6 Colombia 08:00 Domingo 6 Ecuador 08:00 Domingo 6 Panamá 08:00 Domingo 6 México 07:00 Domingo 6 Costa Rica 07:00 Domingo 6 Guatemala 07:00 Domingo 6 El Salvador 07:00 Domingo 6 Honduras 07:00 Domingo 6 Nicaragua 07:00 Domingo 6 Argentina 10:00 Domingo 6 Uruguay 10:00 Domingo 6 Chile 10:00 Domingo 6 Paraguay 09:00 Domingo 6 Venezuela 09:00 Domingo 6 Bolivia 09:00 Domingo 6 República Dominicana 09:00 Domingo 6 Puerto Rico 09:00 Domingo 6 Estados Unidos 09:00 Domingo 6 Estados Unidos 08:00 Domingo 6 Estados Unidos 07:00 Domingo 6 Estados Unidos 06:00 Domingo 6

El GP de Italia se disputa en el Autodromo Nazionale Monza , uno de los circuitos históricos de la Fórmula 1, y tendrá una carrera programada a 53 vueltas o un máximo de 120 minutos .

, uno de los circuitos históricos de la Fórmula 1, y tendrá una carrera programada a . Para Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, la carrera comienza temprano: 08:00 a. m.

En México, Centroamérica y la zona central de Estados Unidos, el inicio será a las 07:00 a. m.

Para la audiencia del Cono Sur, el horario es más cómodo: 10:00 a. m. en Argentina y Uruguay , 09:00 a. m. en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia .

, . En España e Italia, la carrera inicia a las 15:00 , mientras que en Reino Unido y Portugal será a las 14:00 .

, mientras que en Reino Unido y Portugal será a las . Conviene conectarse entre 30 y 60 minutos antes: antes de la salida suelen emitirse la parrilla, la vuelta de formación, el himno nacional y la cobertura previa. El programa oficial sitúa el himno a las 14:44 y la carrera entre las 15:00 y 17:00 en horario de Monza.