América ya superó su primer gran reto del Apertura 2026 frente a Cruz Azul, pero el calendario le reserva otro duelo de máxima exigencia: el Clásico Nacional ante Chivas. Las Águilas recibirán a su histórico rival en el Estadio Azteca durante la jornada 9, este sábado 19 de septiembre a partir de las 9:15 horas (CDMX) en un partido que trasciende la tabla de posiciones y concentra la atención de toda la Liga MX por la rivalidad, la presión y los puntos en disputa. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de horarios por ciudad, canales de TV abierta y streaming online para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

¿Dónde ver el partido Club América vs. Chivas EN VIVO por TV abierta y EN DIRECTO ONLINE?

El Clásico Nacional América vs. Chivas se jugará el sábado 19 de septiembre, por la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. La hora más reportada es 21:15 (tiempo del centro de México), aunque la señal de Canal 5 lo anuncia para las 21:05, por lo que conviene conectarse con anticipación.

País / territorio TV Streaming online México Canal 5 (señal abierta) y TUDN (TV de paga) ViX / ViX Premium; Layvtime en YouTube aparece listado en algunas guías Estados Unidos TUDN y Univision ViX Premium y plataformas asociadas de TUDN, según el acceso de cada proveedor Canadá Sin señal lineal confirmada públicamente Sin plataforma confirmada para este partido; revisar disponibilidad local de ViX o del operador de TV Centroamérica Sin canal confirmado públicamente Sin plataforma confirmada públicamente; verificar la oferta regional de ViX antes del partido Sudamérica Sin canal confirmado públicamente Sin plataforma confirmada públicamente; la disponibilidad de ViX puede variar por territorio

Para ver América vs. Chivas desde México, las opciones principales son Canal 5 en televisión abierta, TUDN en sistemas de paga y ViX/ViX Premium por streaming; algunas programaciones también incluyen Layvtime. En Estados Unidos, la cobertura anunciada contempla TUDN, Univision y ViX Premium. Para Canadá, Centroamérica y Sudamérica no hay una asignación de derechos o canal específica confirmada en las fuentes consultadas, así que lo recomendable es revisar la programación regional de ViX y de tu operador local antes del inicio.

¿A qué hora juega Club América vs. Chivas de Guadalajara hoy 19 de septiembre?

País / territorio Hora local estimada México 21:00 h aprox. Estados Unidos 22:00 h ET / 21:00 h CT / 19:00 h PT aprox. Canadá 22:00 h ET aprox. Centroamérica 20:00 h aprox. en Guatemala; 21:00 h aprox. en Panamá Sudamérica 22:00 h aprox. en Colombia/Perú; 23:00 h aprox. en Argentina/Chile

Posibles alineaciones de Club América y Chivas de Guadalajara

América: R. Cota, R. Juárez, K. Álvarez, I. Reyes, D. Espinoza, A. Cervantes, E. Sánchez, I. Violante, B. Rodríguez, R. Veiga y H. Martín.

Chivas: R. Rangel, D. Campillo, D. Aguirre, R. Alvarado, L. Romo, H. Camberos, F. González, R. Marín, S. Sandoval, O. Govea y A. Sepúlveda.