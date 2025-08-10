La alineación planetaria o también conocida como el ‘Baile Cósmico de 6’, será una alineación de 6 planetas, aunque en diversas partes del mundo solo se podrán observar alguno de ellos. Los planetas protagonistas de este fin de semana serán Mercurio, Júpiter, Venusa, Urano, Neptuno y Saturno, que estarán alineados en el firmamento. Este fenómeno astronómico será visible desde México y aquí te cuento cómo podrás observarlo.

La alineación planetaria es posible debido a que los mundos giran alrededor del Sol, y en algún momento, coinciden en el mismo lado. (Foto: Nazarii Neshcherenskyi/iStock)

¿Cuándo se podrá ver la alineación de los 6 planetas en México?

La alineación de planetas iniciará este domingo 10 de agosto de 2025. Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno podrán ser visibles a simple vista. Urano y Neptuno van a requerir del uso de binoculares para que puedas apreciarlos.

Si bien es cierto el inicio de este evento será en la mañana del domingo 10 de agosto, horas previas al amanecer, no será igual para México. Si te encuentras en Ciudad de México o cualquier otro estado, la mejor fecha para verlo será entre la madrugada del lunes 11 y martes 12 de agosto, cuando Venus y Júpiter estén separados por apenas un grado.

Te recomendamos que te encuentres bastante atento a esta alineación planetaria y no te pierdas de este fenómeno astronómico, que ocurre pocas veces y será completamente visible desde México.

¿A qué hora ver la alineación planetaria en México?

Como se señaló previamente, la alineación planetaria será un espectáculo que ocurra entre la madrugada del lunes 11 y el martes 12 de agosto. La UNAM ha señalado que ambos serán visibles desde la Ciudad de México entre las 3:30 y las 5:30 de la mañana.

Además, el 11 de agosto la Luna se va a colocar junto a Saturno en el cielo de la zona este de la CDMX. Por si fuera poco, el mismo día en mención se podrá observar a Titán, que es la mayor luna de Saturno y se va a repetir también el próximo 19 de agosto.

Una gran alineación planetaria tendrá lugar el 10 de agosto de 2025, reuniendo a Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Neptuno y Saturno en el cielo matutino. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

¿Dónde ver la alineación planetaria en México?

Si te encuentras en México, observa el firmamento hacia el este y sureste, cuando el cielo se encuentre aún oscuro, para que puedas observar la alineación de Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, que serán los 4 planetas que podrán ser visibles a simple vista desde este país.

Señalar además, que Nasa TV va a transmitir este fenómeno astronómico en sus diversas plataformas, por lo que también puedes seguirlo en streaming. Hay plataformas como Star Walk que también contarán con este minuto a minuto de la alineación planetaria.