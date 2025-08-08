El cielo de este fin de semana ofrecerá un espectáculo celestial sin precedentes, con tres lluvias de meteoros activas al mismo tiempo, incluyendo las famosas Perseidas. Todo esto ocurre en la antesala de la próxima Superluna de Esturión de agosto. Este evento astronómico, que tendrá lugar el sábado 9 de agosto de 2025, coincidirá con el retrógrado de Mercurio, creando una oportunidad única para la observación estelar. Si vives en México y quieres saber dónde ver la Superluna de Esturión, en este artículo te compartiremos varios consejos que te serán útiles en tu experiencia astronómica.

El mes de agosto nos regala un calendario astronómico muy emocionante, que combina la belleza de una Luna llena con el dinamismo de múltiples lluvias de meteoros. La próxima luna llena, conocida como la Luna de Esturión, se elevará en el cielo nocturno esta semana, mientras las Perseidas se acercan a su máximo esplendor. Con un espectáculo de meteoros en pleno apogeo y la influencia del retrógrado de Mercurio, los entusiastas de la astronomía tendrán una oportunidad perfecta para mirar al cielo.

La Luna de Esturión ilumina el cielo de México; miles la siguen EN VIVO desde plataformas online. | Foto de Brett Sayles en Pexels

¿Dónde ver la Superluna de Esturión del 9 de agosto en México?

La esperada Superluna de Esturión iluminará el cielo de México este sábado 9 de agosto de 2025. Para una experiencia de observación inigualable, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) recomienda utilizar instrumentos como binoculares y telescopios, pero basta con solo mirar al firmamento nocturno. Si optas por binoculares, elige un aumento mínimo de 7x (idealmente de 10x a 15x) para apreciar la textura de la superficie, concentrando la vista en la línea de luz y sombra. Con un telescopio, una vista perfecta está garantizada; usando un ocular de baja potencia, podrás ver los cráteres, mares y montañas de la luna con gran nitidez. Preparar estas herramientas te permitirá disfrutar al máximo de este singular evento astronómico.

¿A qué hora ver la Superluna de Esturión (Luna llena) del 9 de agosto de 2025?

La Superluna de Esturión alcanzará su máximo esplendor el sábado 9 de agosto, llegando a su máxima iluminación a las 1:55 a. m. Tiempo del Centro de la CDMX / 0:55 a.m. Tiempo del Centro de La Paz (Baja California Sur) y Tijuana (Baja California) , aunque también podrá disfrutarse tanto desde la noche anterior como la posterior.

Vista espectacular de la Superluna elevándose sobre el Valle de México en el anochecer del 9 de agosto. | Foto de Pixabay en Pexels

¿Cuáles son los mejores lugares para ver la Superluna de Esturión del 9 de agosto de 2025?

Si te preguntas cuáles son los mejores lugares para observar la próxima superluna de Esturión, aquí te presentamos una guía con las mejores opciones para disfrutar de este espectáculo astronómico el sábado 9 de agosto de 2025:

Los parques nacionales son una excelente elección, ya que ofrecen poca contaminación lumínica.

Las áreas rurales también son ideales, pues su lejanía de las grandes ciudades te permitirá una visión más clara.

Además, las zonas costeras y los desiertos brindan un horizonte despejado para apreciar la luna en todo su esplendor.