Todo está listo para que se disputen las semifinales de la Leagues Cup 2026. Toluca enfrenta a León en la primera llave este miércoles 2 de septiembre, a partir de las 19:00 horas Ciudad de México, en el Shell Energy Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos . Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto la lista de horarios, para seguir la cobertura desde México, Estados Unidos, otros países de Centroamérica y Sudamérica.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed buscará dar un paso decisivo hacia el título ante una Fiera comandada por Javier Gandolfi, una de las grandes revelaciones del semestre por su notable recuperación competitiva. León llega fortalecido tras elevar su nivel tanto en el torneo binacional como en la Liga MX, certamen en el que logró revertir un inicio irregular para volver a pelear por los puestos de mayor protagonismo.

¿Dónde ver Toluca vs. León EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

Toluca vs. León, por la semifinal de la Leagues Cup 2026, se juega este miércoles 2 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston. La señal confirmada y universal para seguirlo es Apple TV; en México también está anunciada la emisión por Imagen Televisión.

País o territorio TV abierta / TV de paga confirmada Streaming online confirmado Hora local del partido Estado de la transmisión México Imagen Televisión Apple TV 19:00 Confirmada Estados Unidos Sin canal lineal confirmado específicamente para este partido Apple TV 20:00 CT / 21:00 ET / 18:00 PT Confirmada por Apple TV Canadá Sin canal lineal confirmado específicamente para este partido Apple TV 21:00 ET / 18:00 PT Confirmada por Apple TV Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y otros) Sin señal lineal específica confirmada Apple TV 19:00 aprox. en la mayor parte de Centroamérica Confirmada por Apple TV Colombia, Perú y Ecuador Sin señal lineal específica confirmada Apple TV 20:00 Confirmada por Apple TV Venezuela y Bolivia Sin señal lineal específica confirmada Apple TV 21:00 Confirmada por Apple TV Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil Sin señal lineal específica confirmada Apple TV 22:00 Confirmada por Apple TV España Sin señal lineal específica confirmada Apple TV 03:00 del jueves 3 de septiembre Confirmada por Apple TV Resto de países y regiones con disponibilidad de Apple TV No anunciada Apple TV Según huso horario local Confirmada en más de 100 países y regiones

Apple TV es la vía principal y más segura para ver Toluca vs. León desde prácticamente toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, España y otros mercados internacionales. La organización de Leagues Cup indica disponibilidad en más de 100 países y regiones.

para ver Toluca vs. León desde prácticamente toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, España y otros mercados internacionales. La organización de Leagues Cup indica disponibilidad en más de 100 países y regiones. Para esta edición, Apple TV transmite los 62 partidos del torneo, incluidos los de eliminación directa. Además, la cobertura incluye opciones de narración en español e inglés; algunos contenidos también pueden tener francés según el mercado.

En México , el partido tiene una alternativa de TV tradicional: Imagen Televisión , además de Apple TV. El duelo está programado a las 19:00 horas del centro de México.

, el partido tiene una alternativa de TV tradicional: , además de Apple TV. El duelo está programado a las 19:00 horas del centro de México. En Estados Unidos, el horario oficial es 21:00 ET, 20:00 CT y 18:00 PT. Aunque FOX, FS1, Univision, UniMás y TUDN participan en emisiones seleccionadas del torneo, no figuran como señales confirmadas para esta semifinal específica al momento de la programación consultada; por ello, Apple TV debe considerarse la opción garantizada.

¿A qué hora juega Toluca vs. León EN VIVO HOY 2 de septiembre?

Toluca vs. León se jugará el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el Shell Energy Stadium de Houston, por las semifinales de la Leagues Cup. El pitazo inicial está programado para las 8:00 p. m. en Houston, equivalente a las 7:00 p. m. en Perú y México (centro).

País o región Ciudad/zona de referencia Hora Día Estados Unidos Houston / Dallas / Chicago (CT) 8:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre México CDMX, Toluca, León y centro del país 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Perú Lima 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Colombia Bogotá 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Ecuador Quito y Guayaquil 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Panamá Ciudad de Panamá 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Estados Unidos Nueva York / Miami / Washington (ET) 9:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Canadá Toronto / Montreal (ET) 9:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Venezuela Caracas 8:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Bolivia La Paz / Santa Cruz 8:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre República Dominicana Santo Domingo 9:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Puerto Rico San Juan 9:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Paraguay Asunción 9:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Chile Santiago 10:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Argentina Buenos Aires 10:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Uruguay Montevideo 10:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Brasil Brasilia / São Paulo / Río de Janeiro 10:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Estados Unidos Denver (MT) 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Estados Unidos Los Ángeles / Las Vegas / Seattle (PT) 6:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica Hora local 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre España peninsular Madrid 3:00 a. m. Jueves 3 de septiembre Islas Canarias Santa Cruz de Tenerife / Las Palmas 2:00 a. m. Jueves 3 de septiembre

Últimos resultados de Toluca y León

Estos son los antecedentes entre Toluca y León, equipos que definirán al primer finalista de la primera edición de la Leagues Cup en la que cuatro conjuntos mexicanos llegan hasta instancias finales.

Toluca 4-1 León | Clausura 2026

León 2-4 Toluca | Apertura 2025

León 3-3 Toluca | Clausura 2025

Toluca 2-2 León | Apertura 2024

Toluca 4-1 León | Clausura 2024

León 1-0 Toluca | Apertura 2023