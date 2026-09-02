Revisa los canales de TV y dónde ver streaming online el partido Toluca FC vs. Club León EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)
Revisa los canales de TV y dónde ver streaming online el partido Toluca FC vs. Club León EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Todo está listo para que se disputen las semifinales de la Leagues Cup 2026. Toluca enfrenta a León en la primera llave este miércoles 2 de septiembre, a partir de las 19:00 horas Ciudad de México, en el Shell Energy Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos. Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto la lista de horarios, para seguir la cobertura desde México, Estados Unidos, otros países de Centroamérica y Sudamérica.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed buscará dar un paso decisivo hacia el título ante una Fiera comandada por Javier Gandolfi, una de las grandes revelaciones del semestre por su notable recuperación competitiva. León llega fortalecido tras elevar su nivel tanto en el torneo binacional como en la Liga MX, certamen en el que logró revertir un inicio irregular para volver a pelear por los puestos de mayor protagonismo.

¿Dónde ver Toluca vs. León EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

Toluca vs. León, por la semifinal de la Leagues Cup 2026, se juega este miércoles 2 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston. La señal confirmada y universal para seguirlo es Apple TV; en México también está anunciada la emisión por Imagen Televisión.

País o territorioTV abierta / TV de paga confirmadaStreaming online confirmadoHora local del partidoEstado de la transmisión
MéxicoImagen TelevisiónApple TV19:00Confirmada
Estados UnidosSin canal lineal confirmado específicamente para este partidoApple TV20:00 CT / 21:00 ET / 18:00 PTConfirmada por Apple TV
CanadáSin canal lineal confirmado específicamente para este partidoApple TV21:00 ET / 18:00 PTConfirmada por Apple TV
Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y otros)Sin señal lineal específica confirmadaApple TV19:00 aprox. en la mayor parte de CentroaméricaConfirmada por Apple TV
Colombia, Perú y EcuadorSin señal lineal específica confirmadaApple TV20:00Confirmada por Apple TV
Venezuela y BoliviaSin señal lineal específica confirmadaApple TV21:00Confirmada por Apple TV
Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y BrasilSin señal lineal específica confirmadaApple TV22:00Confirmada por Apple TV
EspañaSin señal lineal específica confirmadaApple TV03:00 del jueves 3 de septiembreConfirmada por Apple TV
Resto de países y regiones con disponibilidad de Apple TVNo anunciadaApple TVSegún huso horario localConfirmada en más de 100 países y regiones
  • Apple TV es la vía principal y más segura para ver Toluca vs. León desde prácticamente toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, España y otros mercados internacionales. La organización de Leagues Cup indica disponibilidad en más de 100 países y regiones.
  • Para esta edición, Apple TV transmite los 62 partidos del torneo, incluidos los de eliminación directa. Además, la cobertura incluye opciones de narración en español e inglés; algunos contenidos también pueden tener francés según el mercado.
  • En México, el partido tiene una alternativa de TV tradicional: Imagen Televisión, además de Apple TV. El duelo está programado a las 19:00 horas del centro de México.
  • En Estados Unidos, el horario oficial es 21:00 ET, 20:00 CT y 18:00 PT. Aunque FOX, FS1, Univision, UniMás y TUDN participan en emisiones seleccionadas del torneo, no figuran como señales confirmadas para esta semifinal específica al momento de la programación consultada; por ello, Apple TV debe considerarse la opción garantizada.

¿A qué hora juega Toluca vs. León EN VIVO HOY 2 de septiembre?

Toluca vs. León se jugará el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el Shell Energy Stadium de Houston, por las semifinales de la Leagues Cup. El pitazo inicial está programado para las 8:00 p. m. en Houston, equivalente a las 7:00 p. m. en Perú y México (centro).

País o regiónCiudad/zona de referenciaHoraDía
Estados UnidosHouston / Dallas / Chicago (CT)8:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
MéxicoCDMX, Toluca, León y centro del país7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
PerúLima7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
ColombiaBogotá7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
EcuadorQuito y Guayaquil7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
PanamáCiudad de Panamá7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
Estados UnidosNueva York / Miami / Washington (ET)9:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
CanadáToronto / Montreal (ET)9:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
VenezuelaCaracas8:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
BoliviaLa Paz / Santa Cruz8:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
República DominicanaSanto Domingo9:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
Puerto RicoSan Juan9:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
ParaguayAsunción9:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
ChileSantiago10:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
ArgentinaBuenos Aires10:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
UruguayMontevideo10:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
BrasilBrasilia / São Paulo / Río de Janeiro10:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
Estados UnidosDenver (MT)7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
Estados UnidosLos Ángeles / Las Vegas / Seattle (PT)6:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa RicaHora local7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
España peninsularMadrid3:00 a. m.Jueves 3 de septiembre
Islas CanariasSanta Cruz de Tenerife / Las Palmas2:00 a. m.Jueves 3 de septiembre

Últimos resultados de Toluca y León

Estos son los antecedentes entre Toluca y León, equipos que definirán al primer finalista de la primera edición de la Leagues Cup en la que cuatro conjuntos mexicanos llegan hasta instancias finales.

  • Toluca 4-1 León | Clausura 2026
  • León 2-4 Toluca | Apertura 2025
  • León 3-3 Toluca | Clausura 2025
  • Toluca 2-2 León | Apertura 2024
  • Toluca 4-1 León | Clausura 2024
  • León 1-0 Toluca | Apertura 2023
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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