Conoce los canales de TV y dónde ver el partido Toluca vs. Monterrey EN VIVO por la final de la Leagues Cup 2026 este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium ubicado en Houston, Texas. (Foto: Composición Mag)
Conoce los canales de TV y dónde ver el partido Toluca vs. Monterrey EN VIVO por la final de la Leagues Cup 2026 este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium ubicado en Houston, Texas. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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El Shell Energy Stadium de Houston albergará este miércoles una de las semifinales más atractivas de la Leagues Cup 2026: Toluca y León vuelven a cruzarse con un boleto a la final en juego este domingo 6 de septiembre a partir de las 19:15 de Ciudad de México y Perú, 20:15 ET de Estados Unidos y 21:15 de Argentina/Chile. ¿Quieres ver la final del partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales de TV señal abierta, cable y streaming online; además de horarios por región, para seguir la cobertura en México, Estados Unidos y otros países del mundo.

Los Diablos Rojos y La Fiera protagonizarán un duelo de alto voltaje entre dos protagonistas de la Liga MX, en una cita decisiva que concentra expectativa por el pase a la definición del torneo binacional.

Conoce a qué hora empieza por zonas horarias en México y Estados Unidos la final entre Toluca vs. Monterrey este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium ubicado en Houston, Texas. (Foto: Composición Mag / Creado por Jairo Rúa)
Conoce a qué hora empieza por zonas horarias en México y Estados Unidos la final entre Toluca vs. Monterrey este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium ubicado en Houston, Texas. (Foto: Composición Mag / Creado por Jairo Rúa)
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¿Dónde ver Toluca vs. Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

La final de la Leagues Cup 2026 entre Toluca y Monterrey se juega este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston. El inicio está programado para las 19:15 de Ciudad de México y Perú, 20:15 ET de Estados Unidos y 21:15 de Argentina/Chile.

País / territorioTV abiertaTV de cableStreaming onlineDisponibilidad confirmada
MéxicoImagen TV
(Canal 3.1 / señal de Imagen Televisión)		No se ha confirmado una señal de cable específica para la finalApple TVImagen TV transmitirá el partido en señal abierta; Apple TV lo emitirá online.
Estados UnidosUnivisionNo se ha confirmado una señal de cable específica para la finalApple TVUnivision tendrá la señal lineal en español; Apple TV ofrece la transmisión por streaming.
Puerto RicoNo confirmadaNo confirmadaApple TVAcceso mediante la distribución global de Apple TV.
CanadáNo confirmadaNo confirmada para la finalApple TVApple TV es la vía garantizada para seguir el encuentro; aunque TSN/RDS son socios del torneo, no figuran confirmados específicamente para esta final.
PerúNo confirmadaNo confirmadaApple TVApple TV transmite todos los partidos de Leagues Cup en más de 100 países y regiones.
ColombiaNo confirmadaNo confirmadaApple TVDisponible a través de Apple TV como señal internacional del torneo.
EcuadorNo confirmadaNo confirmadaApple TVDisponible a través de Apple TV como señal internacional del torneo.
ChileNo confirmadaNo confirmadaApple TVDisponible a través de Apple TV como señal internacional del torneo.
ArgentinaNo confirmadaNo confirmadaApple TVDisponible a través de Apple TV como señal internacional del torneo.
Uruguay, Paraguay, Bolivia y VenezuelaNo confirmadaNo confirmadaApple TVDisponible a través de Apple TV como señal global de Leagues Cup.
Centroamérica y República DominicanaNo confirmadaNo confirmadaApple TVDisponible mediante Apple TV, sujeto a que la cuenta y el servicio estén habilitados en cada mercado.
Resto del mundoNo confirmadaNo confirmadaApple TVApple TV es el distribuidor global oficial de toda la Leagues Cup 2026 en más de 100 países y regiones.
  • México: la alternativa sin suscripción es Imagen TV. La señal abierta emitirá la final; es la opción más directa para audiencia mexicana.
  • Estados Unidos: el partido se verá por Univision en televisión y por Apple TV en línea. La transmisión de Univision está planteada como cobertura en español.
  • Perú y el resto de Sudamérica: hasta la información oficial disponible, Apple TV es la única plataforma confirmada para seguir el Toluca vs. Monterrey en vivo. No hay una señal abierta o de cable regional anunciada para la final
  • Apple TV es la cobertura universal: el torneo confirmó que todos los encuentros, incluida esta final, se distribuyen globalmente por Apple TV. Conviene comprobar con anticipación si el acceso requiere una suscripción o paquete deportivo adicional según el país.

¿A qué hora es la final Toluca vs. Monterrey por la Leagues Cup?

La final de la Leagues Cup 2026, Toluca vs. Monterrey, se jugará el domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. El inicio está programado para las 19:15 horas de Ciudad de México.

País o regiónHora del partidoDía
México — CDMX, Toluca, Monterrey19:15Domingo 6
México — Tijuana18:15Domingo 6
México — Hermosillo / Sonora18:15Domingo 6
Estados Unidos — Houston / Centro (CT)20:15Domingo 6
Estados Unidos — Este (ET): Miami, Nueva York21:15Domingo 6
Estados Unidos — Montaña (MT): Denver19:15Domingo 6
Estados Unidos — Pacífico (PT): Los Ángeles18:15Domingo 6
Perú20:15Domingo 6
Colombia20:15Domingo 6
Ecuador20:15Domingo 6
Venezuela21:15Domingo 6
Bolivia21:15Domingo 6
Chile — Santiago22:15Domingo 6
Argentina22:15Domingo 6
Uruguay22:15Domingo 6
Paraguay22:15Domingo 6
Brasil22:15Domingo 6
España peninsular03:15Lunes 7
Islas Canarias02:15Lunes 7
  • Para la audiencia de Perú, el partido comienza a las 8:15 p. m. del domingo. Es la misma hora que en Colombia y Ecuador continental, y coincide con el horario local de Houston.
  • En México, la final arranca a las 7:15 p. m. en Ciudad de México, Toluca y Monterrey. En Tijuana y Sonora será a las 6:15 p. m.
  • El público de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y las principales ciudades de Brasil podrá verla desde las 10:15 p. m.
  • En España, el encuentro ya se disputará durante la madrugada del lunes 7 de septiembre, a las 3:15 a. m. en la península.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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