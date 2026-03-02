El eclipse lunar total en México del martes 3 de marzo de 2026 promete uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes del año: la Luna de Sangre. Este fenómeno podrá verse EN VIVO durante la noche (específicamente durante la madrugada, con fase total alrededor de las 5 de la mañana hora del centro), cuando la sombra de la Tierra cubra por completo al satélite, tiñéndolo de un rojo intenso. Si eres amante de los eventos astronómicos, prepárate para vivir una experiencia única que también podrá disfrutarse en varias regiones de Estados Unidos y América Latina.

El horario del eclipse lunar total en México será clave para no perder ningún detalle del momento en que la Luna se oscurezca por completo. Según los expertos, el punto máximo del eclipse ocurrirá pasada la medianoche, dependiendo del huso horario de cada zona. Desde ciudades como Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Monterrey, el cielo ofrecerá una vista perfecta si las condiciones del clima lo permiten, así que ten tu cámara lista para captar la Luna de Sangre en todo su esplendor.

Si te preguntas cómo ver el eclipse lunar de hoy EN DIRECTO, en este artículo te detallaremos cómo podrás seguir la transmisión EN VIVO a través de una variedad de plataformas digitales que compartirán imágenes desde observatorios y telescopios en tiempo real, así como una cobertura completa del fenómeno astronómico, ideal para quienes prefieran observarlo desde la comodidad de su casa. ¡No importa dónde estés: esta noche, la Luna de Sangre 2026 será la protagonista absoluta del cielo!

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 03/03/2026.- Guía completa del eclipse lunar total 2026 en México: qué es, por qué la Luna se ve roja, horarios, visibilidad por estado y recomendaciones. FOTO DE DAVID GRAY PARA AFP / DAVID GRAY

Horario del eclipse lunar total del 3 de marzo 2026 en México

Preguntas frecuentes sobre el eclipse lunar total en México del 3 de marzo 2026 Respuestas sobre el eclipse lunar total en México del 3 de marzo 2026 ¿El eclipse lunar total será visible en todo México? El eclipse será visible en todos los estados del país, de forma total. ¿A qué hora será el ingreso a la penumbra del eclipse lunar total? Alrededor de las 2:44 a. m. hora del centro de México. ¿A qué hora será el inicio de la totalidad del eclipse lunar total? Cerca de las 5:04 a. m. hora local (CDMX y estados con huso de centro). ¿A qué hora será el máximo del eclipse lunar total? La Luna de Sangre se pondrá más intensa aproximadamente entre las 5:30 y 5:40 a. m. ¿A qué hora será el fin de la totalidad del eclipse lunar? Hacia las 6:02 a. m., poco antes del amanecer en muchas zonas.

Los horarios pueden variar algunos minutos según la ciudad y el huso horario (Pacífico, Centro, Sureste), pero el patrón general se mantiene.

¿Cómo ver la Luna de Sangre a simple vista en México?

Un dato a tomar en cuenta es que para ver el eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 en México no se necesitan gafas especiales ni filtros; mirarlo es totalmente seguro a ojo desnudo. Lo único que se recomienda es buscar un lugar con horizonte oeste despejado, porque la Luna estará relativamente baja cuando la totalidad esté en curso. Unos binoculares o telescopio pequeño te ayudarán a observarlo con más detalle, pero no son imprescindibles para disfrutar de este espectáculo astronómico.

A inicios de marzo se producirá un eclipse lunar total que permitirá ver la llamada “Luna de sangre”. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Transmisiones EN VIVO y streaming para ver el eclipse lunar total en México del 3 de marzo 2026

Si no puedes salir a mirar el firmamento nocturno, no te preocupes ya que el eclipse lunar total también se podrá seguir en vivo por Internet a través de portales y medios de astronomía y ciencia como Space.com con coberturas y comentarios de expertos; Timeanddate.com, que suele ofrecer “Live Eclipse” con múltiples cámaras y cronómetros; y canales de observatorios, universidades y grupos astronómicos en YouTube y redes sociales que transmitirán el eclipse desde distintos puntos de América.