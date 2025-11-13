Ya se dio inicio el Buen Fin 2025 , el evento comercial más llamativo para los mexicanos por los descuentos y ofertas que ofrecen los distintos negocios electrónicos. Si bien los usuarios pueden aprovechar estos increíbles beneficios desde hoy, 13 de noviembre, ¿cuál es la fecha en que se culmina? Conoce la respuesta en los siguientes párrafos.

Te menciono que el Buen Fin está cumpliendo 15 años y, por esa razón, en esta reciente edición se añadirá un día más para que los clientes digitales aprovechen los anuncios, promociones, descuentos y meses sin intereses.

En ese caso, es necesario que saques provecho de lo que ofrecen distintas marcas en este programa, ya que así podrás adquirir artículos o servicios a un menor precio, beneficiando considerablemente tu bolsillo.

Es importante que sepas cuándo acabará El Buen Fin 2025 para aprovechar al máximo los descuentos y promociones. (Crédito: elbuenfin.profeco.gob.mx)

Qué es el Buen Fin

Según lo indicado por el propio programa en su página web, es un esquema de descuentos generalizados para el consumidor final de bienes y servicios durante el mes de noviembre de cada año. Su objetivo es brindar un soporte a la economía familiar mexicana, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal.

En qué categorías y productos se ofrecerán descuentos

Los distintos compradores estarán pendientes a los distintos artículos tecnológicos que se ofrezcan, ya que se trata de la categoría estrella de este evento comercial. También se espera promociones y/o descuentos en:

Ropa y calzado

Muebles y artículos para el hogar

Salud y belleza

Viajes y servicios

Miles de mexicanos aprovecharán este fin de semana para acceder a los distintos descuentos y ofertas de El Buen Fin 2025. (Crédito: Freepik)

Cuando finalizará el Buen Fin 2025 en México

Este programa de comercio electrónico ofrecerá distintos beneficios para los usuarios mexicanos desde el 13 al 17 de noviembre. Es decir, tendrás un total de cinco días para decidirte qué productos y servicios deseas adquirir a menor precio.

Qué resultados obtuvo el Buen Fin en el 2024

Según datos presentados por la Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial de México, obtuvieron una venta total que supera los 172.9 mil millones de pesos. Esto significa un crecimiento del 16.2% a comparación del 2023.

Respecto a la ventas en línea, significó un aumento del 23% a comparación del año anterior. Ahora en el presente año, se pretende superar esta marca con el propósito de impulsar el comercio electrónico.