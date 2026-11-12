El Buen Fin es uno de los eventos comerciales más esperados por los mexicanos cada año. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
El Buen Fin es uno de los eventos comerciales más esperados por los mexicanos cada año. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Marcelo López Chavez
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Los ciudadanos de México deben estar atentos al pronto inicio de “El Buen Fin 2026″, caracterizado por brindar ofertas y descuentos. Si planeas aprovechar las promociones durante este evento comercial, es necesario que tengas la información adecuada para que evites ser víctima de engaños o fraudes. Esta nota informativa te revelará los pasos a seguir para que tu experiencia sea agradable y así cuides tu bolsillo.

Según el , este esquema de descuentos generalizados se llevará a cabo del viernes 13 hasta el martes de 17 de noviembre.

En estas fechas, los mexicanos pueden adquirir distintos artículos o servicios a precios relativamente bajos. Pese a ello, existe la posibilidad de que pasen por situaciones incómodas al pagar en caja o vía online.

En ese caso, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) afirmó que los negocios están en la obligación de hacer valer cualquier descuento o promoción durante las fechas señaladas. Caso contrario, el cliente tiene derecho a presentar su queja o denuncia.

Es posible que ciertas promociones o descuentos no sean válidos al momento de pagar en caja durante El Buen Fin 2026. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Es posible que ciertas promociones o descuentos no sean válidos al momento de pagar en caja durante El Buen Fin 2026. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué hacer si una tienda no respeta una oferta durante El Buen Fin 2026

Acorde al artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), todo proveedor debe informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades y demás condiciones en las que ofrece sus productos o servicios.

En caso ocurra lo contrario al momento de que realices tu compra, es importante que recabes las pruebas necesarias para presentarlas ante la Profeco y así la dependencia dé seguimiento a tu caso. Para ello, tienes que recopilar los siguientes elementos:

  • Fotografías de etiquetas, anaqueles y anuncios con el precio señalado.
  • Capturas de pantalla de promociones en páginas de Internet.
  • Folletos y publicidad del establecimiento.
  • Tickets, facturas y comprobantes de pago (en caso hayas realizado la compra)

Cómo presentar una queja ante la Profeco

Para que presentes tus pruebas en caso no se te ha validado un descuento o promoción —sea presencial u online—, puedes acercarte a uno de los 169 módulos de atención que están situados en las zonas comerciales con mayor presencia de público. Además, tienes la opción de comunicarte a través de los siguientes canales:

  • Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722.
  • Larga distancia: 800 468 8722.
  • Correo electrónico: asesoria@profeco.gob.mx.
Ante esta ola de descuentos y promociones, los usuarios pueden ser víctimas de fraudes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Ante esta ola de descuentos y promociones, los usuarios pueden ser víctimas de fraudes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo prevenir fraudes durante El Buen Fin 2026

Si quieres evitar acudir a las tiendas y prefieres comprar por vía online durante este evento comercial, también hay ciertas que son necesarias para evitar cualquier tipo de fraude. A continuación te mencionaré las más importantes:

  • Utiliza siempre las páginas seguras o verificadas al comprar.
  • Utiliza métodos de autenticación que te proporcione tu banco.
  • No instales aplicaciones que tercero no autorizados recomiendan a consecuencia de un cargo no reconocido.
  • No utilices computadoras de salas de Internet públicas o de renta.
  • No descargues apps de comercios desconocidos.
  • Verifica el remitente del correo electrónico o SMS. Caso contrario, no lo abras.
  • Busca posibles errores de ortografía y gramática.
  • Si tienes duda sobre alguna promoción, contacta al banco a la empresa que la ofrece.
SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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