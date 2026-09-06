Imagen TV transmite desde México la gran final entre Toluca vs. Monterrey este domingo 6 de septiembre por la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)
Imagen TV transmite desde México la gran final entre Toluca vs. Monterrey este domingo 6 de septiembre por la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Toluca y Monterrey definirán al campeón de la Leagues Cup 2026 este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. La final comenzará a las 19:15 horas del centro de México y podrá verse en vivo por Apple TV e Imagen TV. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto cómo y dónde seguirlo por TV abierta y streaming online, la cobertura minuto a minuto, con alineaciones, goles, jugadas clave y las reacciones posteriores al partido.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Toluca FC vs. Monterrey por Streaming?

Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre Toluca FC vs. Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026 desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

Ciudad / zona de coberturaEstadoCanal virtualEstación / distintivo
Aguascalientes y Nochistlán de MejíaAguascalientes / Zacatecas3.1XHCTAG-TDT
EnsenadaBaja California3.1XHCTEN-TDT
MexicaliBaja California3.1XHCTME-TDT
TijuanaBaja California3.1XHCTTI-TDT
La PazBaja California Sur3.1XHCTLP-TDT
CampecheCampeche3.1XHCTCA-TDT
TapachulaChiapas3.1XHCTTH-TDT
Tuxtla GutiérrezChiapas3.1XHCTCR-TDT
Ciudad JuárezChihuahua3.1XHCTCJ-TDT
ChihuahuaChihuahua3.1XHCTCH-TDT
Ciudad de México y TultepecCiudad de México / Estado de México3.1XHCTMX-TDT
SaltilloCoahuila3.1XHCTSA-TDT
TorreónCoahuila3.1XHCTTR-TDT
Gómez Palacio y LerdoDurango3.1XHCTTR-TDT
ColimaColima3.1XHCTCO-TDT
DurangoDurango3.1XHCTDG-TDT
León y SilaoGuanajuato3.1XHCTLE-TDT
Lagos de MorenoJalisco3.1XHCTLE-TDT
Celaya, Irapuato, Salamanca y QuerétaroGuanajuato / Querétaro3.1XHCTCY-TDT
AcapulcoGuerrero3.1XHCTAC-TDT
ChilpancingoGuerrero3.1XHCTCP-TDT
PachucaHidalgo3.1XHCTIX-TDT
Guadalajara y área metropolitanaJalisco3.1XHCTGD-TDT
TolucaEstado de México3.1XHCTTO-TDT
MoreliaMichoacán3.1XHCTMO-TDT
UruapanMichoacán3.1XHCTUR-TDT
CuernavacaMorelos3.1XHCTCU-TDT
TepicNayarit3.1XHCTNY-TDT
MonterreyNuevo León3.1XHCTMY-TDT
Sabinas Hidalgo y AgualeguasNuevo León3.1XHCTSH-TDT
Huajuapan de LeónOaxaca3.1XHCTHL-TDT
OaxacaOaxaca3.1XHCTOX-TDT
Puebla y TlaxcalaPuebla / Tlaxcala3.1XHCTPU-TDT
CancúnQuintana Roo3.1XHCTCN-TDT
San Luis PotosíSan Luis Potosí3.1XHCTSL-TDT
Río VerdeSan Luis Potosí3.1XHCTRV-TDT
CuliacánSinaloa3.1XHCTCI-TDT
Los Mochis y GuasaveSinaloa3.1XHCTLM-TDT
MazatlánSinaloa3.1XHCTMZ-TDT
Ciudad Obregón, Huatabampo y NavojoaSonora3.1XHCTOB-TDT
HermosilloSonora3.1XHCTHE-TDT
Villahermosa y municipios aledañosTabasco3.1XHCTVL-TDT
Nuevo LaredoTamaulipas3.1XHCTNL-TDT
TampicoTamaulipas3.1XHCTTA-TDT
Ciudad VictoriaTamaulipas3.1XHCTVI-TDT
ReynosaTamaulipas13.1XHCTRM-TDT
Cerro AzulVeracruz3.1XHCTCZ-TDT
CoatzacoalcosVeracruz3.1XHCTLV-TDT
XalapaVeracruz3.1XHCTJA-TDT
Veracruz y Boca del RíoVeracruz3.1XHCTVE-TDT
Mérida y TiculYucatán3.1XHCTMD-TDT
Zacatecas, Guadalupe y FresnilloZacatecas3.1XHCTZA-TDT

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Toluca FC vs. Monterrey por Streaming?

Imagen TV es el canal exclusivo en México para ver Toluca FC vs. Monterrey por Leagues Cup 2026. Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia:

  • Canales 103 y 603 HD de Dish
  • Canales 103 y 1103 de Sky
  • Canales 103 y 1103 de Megacable
  • Canales 118 y 703 de Izzi
OpciónDónde sintonizar Imagen TelevisiónCómo verlo para Toluca vs. MonterreyConsideración
TV abierta digitalCanal 3.1Haz una búsqueda de canales en tu televisor con antena digital y sintoniza Imagen TV antes del inicioEs la vía gratuita para hogares dentro de la cobertura de la señal abierta
SkyCanal
103
/
1103 HD		Ingresa directamente al canal en tu decodificadorRequiere paquete activo de Sky
izziCanal
3
/
703 HD		Busca Imagen TV en la guía o marca el canal correspondienteLa disponibilidad puede variar según ciudad y paquete contratado
DishCanal
103
/
603 HD		Accede desde el decodificador de DishRequiere suscripción activa
TotalplayCanal
3		Sintoniza el canal desde la guía de TVRequiere plan de televisión activo
MegacableCanal
103		Busca el canal en la guía o ingresa el número directamenteLa numeración o disponibilidad local podría cambiar según la zona
CablecomCanal
3		Sintoniza Imagen TV desde el decodificadorSujeto a la oferta regional del operador
Web oficialImagen Televisión: En VivoEntra desde computadora, celular, tablet o Smart TV con navegador y reproduce la señalConviene probar el acceso con anticipación; puede haber restricciones de derechos o geolocalización para contenidos específicos
Alternativa de streamingApple TVUbica la transmisión de la final de Leagues Cup en la plataformaEs una alternativa oficial anunciada para el partido, independiente de Imagen TV

¿A qué hora juega Toluca vs. Monterrey la final de la Leagues Cup?

Toluca vs. Monterrey, final de la Leagues Cup 2026, se jugará el domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston. El inicio oficial es a las 8:15 p. m. de Houston (CT), equivalente a las 7:15 p. m. de Ciudad de México y 9:15 p. m. del Este de Estados Unidos.

País o zonaHora de inicioDía
México — Ciudad de México, Toluca y Monterrey7:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Estados Unidos — Houston, Dallas, Chicago / CT8:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Estados Unidos — Miami, Nueva York, Washington D. C. / ET9:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Estados Unidos — Denver / MT7:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Estados Unidos — Los Ángeles, Las Vegas, Seattle / PT6:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Canadá — Toronto, Montreal / ET9:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Canadá — Vancouver / PT6:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Guatemala7:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
El Salvador7:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Honduras7:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Nicaragua7:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Costa Rica7:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Panamá8:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Colombia8:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Perú8:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Ecuador8:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Venezuela9:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Bolivia9:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
República Dominicana9:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Puerto Rico9:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Paraguay9:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Argentina10:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Uruguay10:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Chile10:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
Brasil — Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro10:15 p. m.Domingo 6 de septiembre
España peninsular3:15 a. m.Lunes 7 de septiembre
Islas Canarias2:15 a. m.Lunes 7 de septiembre

Posibles alineaciones de Toluca y Monterrey

  • Toluca: Hugo González; Brian García, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo; Nicolás Castro, Franco Romero, Jesús Angulo; Alexis Vega, Helinho y Federico Viñas.
  • Monterrey: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Óliver Torres, Orbelín Pineda; Lucas Ocampos, Diego Rossi, Jesús ‘Tecatito’ Corona; Hugo Cuypers.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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