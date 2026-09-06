Toluca y Monterrey definirán al campeón de la Leagues Cup 2026 este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. La final comenzará a las 19:15 horas del centro de México y podrá verse en vivo por Apple TV e Imagen TV . ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto cómo y dónde seguirlo por TV abierta y streaming online, la cobertura minuto a minuto, con alineaciones, goles, jugadas clave y las reacciones posteriores al partido.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Toluca FC vs. Monterrey por Streaming?

Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre Toluca FC vs. Monterrey por la final de la Leagues Cup 2026 desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

Ciudad / zona de cobertura Estado Canal virtual Estación / distintivo Aguascalientes y Nochistlán de Mejía Aguascalientes / Zacatecas 3.1 XHCTAG-TDT Ensenada Baja California 3.1 XHCTEN-TDT Mexicali Baja California 3.1 XHCTME-TDT Tijuana Baja California 3.1 XHCTTI-TDT La Paz Baja California Sur 3.1 XHCTLP-TDT Campeche Campeche 3.1 XHCTCA-TDT Tapachula Chiapas 3.1 XHCTTH-TDT Tuxtla Gutiérrez Chiapas 3.1 XHCTCR-TDT Ciudad Juárez Chihuahua 3.1 XHCTCJ-TDT Chihuahua Chihuahua 3.1 XHCTCH-TDT Ciudad de México y Tultepec Ciudad de México / Estado de México 3.1 XHCTMX-TDT Saltillo Coahuila 3.1 XHCTSA-TDT Torreón Coahuila 3.1 XHCTTR-TDT Gómez Palacio y Lerdo Durango 3.1 XHCTTR-TDT Colima Colima 3.1 XHCTCO-TDT Durango Durango 3.1 XHCTDG-TDT León y Silao Guanajuato 3.1 XHCTLE-TDT Lagos de Moreno Jalisco 3.1 XHCTLE-TDT Celaya, Irapuato, Salamanca y Querétaro Guanajuato / Querétaro 3.1 XHCTCY-TDT Acapulco Guerrero 3.1 XHCTAC-TDT Chilpancingo Guerrero 3.1 XHCTCP-TDT Pachuca Hidalgo 3.1 XHCTIX-TDT Guadalajara y área metropolitana Jalisco 3.1 XHCTGD-TDT Toluca Estado de México 3.1 XHCTTO-TDT Morelia Michoacán 3.1 XHCTMO-TDT Uruapan Michoacán 3.1 XHCTUR-TDT Cuernavaca Morelos 3.1 XHCTCU-TDT Tepic Nayarit 3.1 XHCTNY-TDT Monterrey Nuevo León 3.1 XHCTMY-TDT Sabinas Hidalgo y Agualeguas Nuevo León 3.1 XHCTSH-TDT Huajuapan de León Oaxaca 3.1 XHCTHL-TDT Oaxaca Oaxaca 3.1 XHCTOX-TDT Puebla y Tlaxcala Puebla / Tlaxcala 3.1 XHCTPU-TDT Cancún Quintana Roo 3.1 XHCTCN-TDT San Luis Potosí San Luis Potosí 3.1 XHCTSL-TDT Río Verde San Luis Potosí 3.1 XHCTRV-TDT Culiacán Sinaloa 3.1 XHCTCI-TDT Los Mochis y Guasave Sinaloa 3.1 XHCTLM-TDT Mazatlán Sinaloa 3.1 XHCTMZ-TDT Ciudad Obregón, Huatabampo y Navojoa Sonora 3.1 XHCTOB-TDT Hermosillo Sonora 3.1 XHCTHE-TDT Villahermosa y municipios aledaños Tabasco 3.1 XHCTVL-TDT Nuevo Laredo Tamaulipas 3.1 XHCTNL-TDT Tampico Tamaulipas 3.1 XHCTTA-TDT Ciudad Victoria Tamaulipas 3.1 XHCTVI-TDT Reynosa Tamaulipas 13.1 XHCTRM-TDT Cerro Azul Veracruz 3.1 XHCTCZ-TDT Coatzacoalcos Veracruz 3.1 XHCTLV-TDT Xalapa Veracruz 3.1 XHCTJA-TDT Veracruz y Boca del Río Veracruz 3.1 XHCTVE-TDT Mérida y Ticul Yucatán 3.1 XHCTMD-TDT Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo Zacatecas 3.1 XHCTZA-TDT

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Toluca FC vs. Monterrey por Streaming?

Imagen TV es el canal exclusivo en México para ver Toluca FC vs. Monterrey por Leagues Cup 2026 . Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia:

Canales 103 y 603 HD de Dish

Canales 103 y 1103 de Sky

Canales 103 y 1103 de Megacable

Canales 118 y 703 de Izzi

Opción Dónde sintonizar Imagen Televisión Cómo verlo para Toluca vs. Monterrey Consideración TV abierta digital Canal 3.1 Haz una búsqueda de canales en tu televisor con antena digital y sintoniza Imagen TV antes del inicio Es la vía gratuita para hogares dentro de la cobertura de la señal abierta Sky Canal

103

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1103 HD Ingresa directamente al canal en tu decodificador Requiere paquete activo de Sky izzi Canal

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703 HD Busca Imagen TV en la guía o marca el canal correspondiente La disponibilidad puede variar según ciudad y paquete contratado Dish Canal

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603 HD Accede desde el decodificador de Dish Requiere suscripción activa Totalplay Canal

3 Sintoniza el canal desde la guía de TV Requiere plan de televisión activo Megacable Canal

103 Busca el canal en la guía o ingresa el número directamente La numeración o disponibilidad local podría cambiar según la zona Cablecom Canal

3 Sintoniza Imagen TV desde el decodificador Sujeto a la oferta regional del operador Web oficial Imagen Televisión: En Vivo Entra desde computadora, celular, tablet o Smart TV con navegador y reproduce la señal Conviene probar el acceso con anticipación; puede haber restricciones de derechos o geolocalización para contenidos específicos Alternativa de streaming Apple TV Ubica la transmisión de la final de Leagues Cup en la plataforma Es una alternativa oficial anunciada para el partido, independiente de Imagen TV

¿A qué hora juega Toluca vs. Monterrey la final de la Leagues Cup?

Toluca vs. Monterrey, final de la Leagues Cup 2026, se jugará el domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston. El inicio oficial es a las 8:15 p. m. de Houston (CT), equivalente a las 7:15 p. m. de Ciudad de México y 9:15 p. m. del Este de Estados Unidos.

País o zona Hora de inicio Día México — Ciudad de México, Toluca y Monterrey 7:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Estados Unidos — Houston, Dallas, Chicago / CT 8:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Estados Unidos — Miami, Nueva York, Washington D. C. / ET 9:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Estados Unidos — Denver / MT 7:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Estados Unidos — Los Ángeles, Las Vegas, Seattle / PT 6:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Canadá — Toronto, Montreal / ET 9:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Canadá — Vancouver / PT 6:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Guatemala 7:15 p. m. Domingo 6 de septiembre El Salvador 7:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Honduras 7:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Nicaragua 7:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Costa Rica 7:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Panamá 8:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Colombia 8:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Perú 8:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Ecuador 8:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Venezuela 9:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Bolivia 9:15 p. m. Domingo 6 de septiembre República Dominicana 9:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Puerto Rico 9:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Paraguay 9:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Argentina 10:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Uruguay 10:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Chile 10:15 p. m. Domingo 6 de septiembre Brasil — Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro 10:15 p. m. Domingo 6 de septiembre España peninsular 3:15 a. m. Lunes 7 de septiembre Islas Canarias 2:15 a. m. Lunes 7 de septiembre

Posibles alineaciones de Toluca y Monterrey

Toluca: Hugo González; Brian García, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo; Nicolás Castro, Franco Romero, Jesús Angulo; Alexis Vega, Helinho y Federico Viñas.

Hugo González; Brian García, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo; Nicolás Castro, Franco Romero, Jesús Angulo; Alexis Vega, Helinho y Federico Viñas. Monterrey: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Óliver Torres, Orbelín Pineda; Lucas Ocampos, Diego Rossi, Jesús ‘Tecatito’ Corona; Hugo Cuypers.