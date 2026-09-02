Las semifinales de la Leagues Cup 2026 ya están definidas y prometen un duelo de alto voltaje entre dos protagonistas de la Liga MX. Toluca y León se enfrentarán este miércoles 2 de septiembre por el primer boleto a la gran final, en un partido programado para las 19:00 horas de México en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Imagen TV.
¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Toluca FC vs. Club León por Streaming?
Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre Toluca FC. vs. CLub León por la semiginal de la Leagues Cup 2026 desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.
|Ciudad / zona de cobertura
|Estado
|Canal virtual
|Estación / distintivo
|Aguascalientes y Nochistlán de Mejía
|Aguascalientes / Zacatecas
|3.1
|XHCTAG-TDT
|Ensenada
|Baja California
|3.1
|XHCTEN-TDT
|Mexicali
|Baja California
|3.1
|XHCTME-TDT
|Tijuana
|Baja California
|3.1
|XHCTTI-TDT
|La Paz
|Baja California Sur
|3.1
|XHCTLP-TDT
|Campeche
|Campeche
|3.1
|XHCTCA-TDT
|Tapachula
|Chiapas
|3.1
|XHCTTH-TDT
|Tuxtla Gutiérrez
|Chiapas
|3.1
|XHCTCR-TDT
|Ciudad Juárez
|Chihuahua
|3.1
|XHCTCJ-TDT
|Chihuahua
|Chihuahua
|3.1
|XHCTCH-TDT
|Ciudad de México y Tultepec
|Ciudad de México / Estado de México
|3.1
|XHCTMX-TDT
|Saltillo
|Coahuila
|3.1
|XHCTSA-TDT
|Torreón
|Coahuila
|3.1
|XHCTTR-TDT
|Gómez Palacio y Lerdo
|Durango
|3.1
|XHCTTR-TDT
|Colima
|Colima
|3.1
|XHCTCO-TDT
|Durango
|Durango
|3.1
|XHCTDG-TDT
|León y Silao
|Guanajuato
|3.1
|XHCTLE-TDT
|Lagos de Moreno
|Jalisco
|3.1
|XHCTLE-TDT
|Celaya, Irapuato, Salamanca y Querétaro
|Guanajuato / Querétaro
|3.1
|XHCTCY-TDT
|Acapulco
|Guerrero
|3.1
|XHCTAC-TDT
|Chilpancingo
|Guerrero
|3.1
|XHCTCP-TDT
|Pachuca
|Hidalgo
|3.1
|XHCTIX-TDT
|Guadalajara y área metropolitana
|Jalisco
|3.1
|XHCTGD-TDT
|Toluca
|Estado de México
|3.1
|XHCTTO-TDT
|Morelia
|Michoacán
|3.1
|XHCTMO-TDT
|Uruapan
|Michoacán
|3.1
|XHCTUR-TDT
|Cuernavaca
|Morelos
|3.1
|XHCTCU-TDT
|Tepic
|Nayarit
|3.1
|XHCTNY-TDT
|Monterrey
|Nuevo León
|3.1
|XHCTMY-TDT
|Sabinas Hidalgo y Agualeguas
|Nuevo León
|3.1
|XHCTSH-TDT
|Huajuapan de León
|Oaxaca
|3.1
|XHCTHL-TDT
|Oaxaca
|Oaxaca
|3.1
|XHCTOX-TDT
|Puebla y Tlaxcala
|Puebla / Tlaxcala
|3.1
|XHCTPU-TDT
|Cancún
|Quintana Roo
|3.1
|XHCTCN-TDT
|San Luis Potosí
|San Luis Potosí
|3.1
|XHCTSL-TDT
|Río Verde
|San Luis Potosí
|3.1
|XHCTRV-TDT
|Culiacán
|Sinaloa
|3.1
|XHCTCI-TDT
|Los Mochis y Guasave
|Sinaloa
|3.1
|XHCTLM-TDT
|Mazatlán
|Sinaloa
|3.1
|XHCTMZ-TDT
|Ciudad Obregón, Huatabampo y Navojoa
|Sonora
|3.1
|XHCTOB-TDT
|Hermosillo
|Sonora
|3.1
|XHCTHE-TDT
|Villahermosa y municipios aledaños
|Tabasco
|3.1
|XHCTVL-TDT
|Nuevo Laredo
|Tamaulipas
|3.1
|XHCTNL-TDT
|Tampico
|Tamaulipas
|3.1
|XHCTTA-TDT
|Ciudad Victoria
|Tamaulipas
|3.1
|XHCTVI-TDT
|Reynosa
|Tamaulipas
|13.1
|XHCTRM-TDT
|Cerro Azul
|Veracruz
|3.1
|XHCTCZ-TDT
|Coatzacoalcos
|Veracruz
|3.1
|XHCTLV-TDT
|Xalapa
|Veracruz
|3.1
|XHCTJA-TDT
|Veracruz y Boca del Río
|Veracruz
|3.1
|XHCTVE-TDT
|Mérida y Ticul
|Yucatán
|3.1
|XHCTMD-TDT
|Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo
|Zacatecas
|3.1
|XHCTZA-TDT
¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Toluca vs. León por Streaming?
Imagen TV es el canal exclusivo en México para ver Toluca FC vs. Club León por Leagues Cup 2026. Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia:
- Canales 103 y 603 HD de Dish
- Canales 103 y 1103 de Sky
- Canales 103 y 1103 de Megacable
- Canales 118 y 703 de Izzi
¿A qué hora juega Toluca vs. León EN VIVO HOY 2 de septiembre?
Toluca vs. León se jugará el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el Shell Energy Stadium de Houston, por las semifinales de la Leagues Cup. El pitazo inicial está programado para las 8:00 p. m. en Houston, equivalente a las 7:00 p. m. en Perú y México (centro).
|País o región
|Ciudad/zona de referencia
|Hora
|Día
|Estados Unidos
|Houston / Dallas / Chicago (CT)
|8:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|México
|CDMX, Toluca, León y centro del país
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Perú
|Lima
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Colombia
|Bogotá
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Ecuador
|Quito y Guayaquil
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Panamá
|Ciudad de Panamá
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Estados Unidos
|Nueva York / Miami / Washington (ET)
|9:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Canadá
|Toronto / Montreal (ET)
|9:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Venezuela
|Caracas
|8:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Bolivia
|La Paz / Santa Cruz
|8:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|República Dominicana
|Santo Domingo
|9:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Puerto Rico
|San Juan
|9:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Paraguay
|Asunción
|9:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Chile
|Santiago
|10:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Argentina
|Buenos Aires
|10:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Uruguay
|Montevideo
|10:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Brasil
|Brasilia / São Paulo / Río de Janeiro
|10:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Estados Unidos
|Denver (MT)
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Estados Unidos
|Los Ángeles / Las Vegas / Seattle (PT)
|6:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
|Hora local
|7:00 p. m.
|Miércoles 2 de septiembre
|España peninsular
|Madrid
|3:00 a. m.
|Jueves 3 de septiembre
|Islas Canarias
|Santa Cruz de Tenerife / Las Palmas
|2:00 a. m.
|Jueves 3 de septiembre
Últimos resultados de Toluca y León
Estos son los antecedentes entre Toluca y León, equipos que definirán al primer finalista de la primera edición de la Leagues Cup en la que cuatro conjuntos mexicanos llegan hasta instancias finales.
- Toluca 4-1 León | Clausura 2026
- León 2-4 Toluca | Apertura 2025
- León 3-3 Toluca | Clausura 2025
- Toluca 2-2 León | Apertura 2024
- Toluca 4-1 León | Clausura 2024
- León 1-0 Toluca | Apertura 2023