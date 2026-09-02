Conoce cómo y dónde ver Imagen TV el partido entre Toluca vs. León por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en Houston, Texas. (Foto: Composición Mag)
Conoce cómo y dónde ver Imagen TV el partido entre Toluca vs. León por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en Houston, Texas. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Las semifinales de la Leagues Cup 2026 ya están definidas y prometen un duelo de alto voltaje entre dos protagonistas de la Liga MX. Toluca y León se enfrentarán este miércoles 2 de septiembre por el primer boleto a la gran final, en un partido programado para las 19:00 horas de México en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Imagen TV.

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Toluca FC vs. Club León EN VIVO y EN DIRECTO ONLIEN este miércoles 2 de septiembre por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios por país para ver el partido entre Toluca FC vs. Club León EN VIVO y EN DIRECTO ONLIEN este miércoles 2 de septiembre por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)
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¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Toluca FC vs. Club León por Streaming?

Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre Toluca FC. vs. CLub León por la semiginal de la Leagues Cup 2026 desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

Ciudad / zona de coberturaEstadoCanal virtualEstación / distintivo
Aguascalientes y Nochistlán de MejíaAguascalientes / Zacatecas3.1XHCTAG-TDT
EnsenadaBaja California3.1XHCTEN-TDT
MexicaliBaja California3.1XHCTME-TDT
TijuanaBaja California3.1XHCTTI-TDT
La PazBaja California Sur3.1XHCTLP-TDT
CampecheCampeche3.1XHCTCA-TDT
TapachulaChiapas3.1XHCTTH-TDT
Tuxtla GutiérrezChiapas3.1XHCTCR-TDT
Ciudad JuárezChihuahua3.1XHCTCJ-TDT
ChihuahuaChihuahua3.1XHCTCH-TDT
Ciudad de México y TultepecCiudad de México / Estado de México3.1XHCTMX-TDT
SaltilloCoahuila3.1XHCTSA-TDT
TorreónCoahuila3.1XHCTTR-TDT
Gómez Palacio y LerdoDurango3.1XHCTTR-TDT
ColimaColima3.1XHCTCO-TDT
DurangoDurango3.1XHCTDG-TDT
León y SilaoGuanajuato3.1XHCTLE-TDT
Lagos de MorenoJalisco3.1XHCTLE-TDT
Celaya, Irapuato, Salamanca y QuerétaroGuanajuato / Querétaro3.1XHCTCY-TDT
AcapulcoGuerrero3.1XHCTAC-TDT
ChilpancingoGuerrero3.1XHCTCP-TDT
PachucaHidalgo3.1XHCTIX-TDT
Guadalajara y área metropolitanaJalisco3.1XHCTGD-TDT
TolucaEstado de México3.1XHCTTO-TDT
MoreliaMichoacán3.1XHCTMO-TDT
UruapanMichoacán3.1XHCTUR-TDT
CuernavacaMorelos3.1XHCTCU-TDT
TepicNayarit3.1XHCTNY-TDT
MonterreyNuevo León3.1XHCTMY-TDT
Sabinas Hidalgo y AgualeguasNuevo León3.1XHCTSH-TDT
Huajuapan de LeónOaxaca3.1XHCTHL-TDT
OaxacaOaxaca3.1XHCTOX-TDT
Puebla y TlaxcalaPuebla / Tlaxcala3.1XHCTPU-TDT
CancúnQuintana Roo3.1XHCTCN-TDT
San Luis PotosíSan Luis Potosí3.1XHCTSL-TDT
Río VerdeSan Luis Potosí3.1XHCTRV-TDT
CuliacánSinaloa3.1XHCTCI-TDT
Los Mochis y GuasaveSinaloa3.1XHCTLM-TDT
MazatlánSinaloa3.1XHCTMZ-TDT
Ciudad Obregón, Huatabampo y NavojoaSonora3.1XHCTOB-TDT
HermosilloSonora3.1XHCTHE-TDT
Villahermosa y municipios aledañosTabasco3.1XHCTVL-TDT
Nuevo LaredoTamaulipas3.1XHCTNL-TDT
TampicoTamaulipas3.1XHCTTA-TDT
Ciudad VictoriaTamaulipas3.1XHCTVI-TDT
ReynosaTamaulipas13.1XHCTRM-TDT
Cerro AzulVeracruz3.1XHCTCZ-TDT
CoatzacoalcosVeracruz3.1XHCTLV-TDT
XalapaVeracruz3.1XHCTJA-TDT
Veracruz y Boca del RíoVeracruz3.1XHCTVE-TDT
Mérida y TiculYucatán3.1XHCTMD-TDT
Zacatecas, Guadalupe y FresnilloZacatecas3.1XHCTZA-TDT

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Toluca vs. León por Streaming?

Imagen TV es el canal exclusivo en México para ver Toluca FC vs. Club León por Leagues Cup 2026. Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia:

  • Canales 103 y 603 HD de Dish
  • Canales 103 y 1103 de Sky
  • Canales 103 y 1103 de Megacable
  • Canales 118 y 703 de Izzi

¿A qué hora juega Toluca vs. León EN VIVO HOY 2 de septiembre?

Toluca vs. León se jugará el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el Shell Energy Stadium de Houston, por las semifinales de la Leagues Cup. El pitazo inicial está programado para las 8:00 p. m. en Houston, equivalente a las 7:00 p. m. en Perú y México (centro).

País o regiónCiudad/zona de referenciaHoraDía
Estados UnidosHouston / Dallas / Chicago (CT)8:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
MéxicoCDMX, Toluca, León y centro del país7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
PerúLima7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
ColombiaBogotá7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
EcuadorQuito y Guayaquil7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
PanamáCiudad de Panamá7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
Estados UnidosNueva York / Miami / Washington (ET)9:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
CanadáToronto / Montreal (ET)9:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
VenezuelaCaracas8:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
BoliviaLa Paz / Santa Cruz8:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
República DominicanaSanto Domingo9:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
Puerto RicoSan Juan9:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
ParaguayAsunción9:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
ChileSantiago10:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
ArgentinaBuenos Aires10:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
UruguayMontevideo10:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
BrasilBrasilia / São Paulo / Río de Janeiro10:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
Estados UnidosDenver (MT)7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
Estados UnidosLos Ángeles / Las Vegas / Seattle (PT)6:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa RicaHora local7:00 p. m.Miércoles 2 de septiembre
España peninsularMadrid3:00 a. m.Jueves 3 de septiembre
Islas CanariasSanta Cruz de Tenerife / Las Palmas2:00 a. m.Jueves 3 de septiembre

Últimos resultados de Toluca y León

Estos son los antecedentes entre Toluca y León, equipos que definirán al primer finalista de la primera edición de la Leagues Cup en la que cuatro conjuntos mexicanos llegan hasta instancias finales.

  • Toluca 4-1 León | Clausura 2026
  • León 2-4 Toluca | Apertura 2025
  • León 3-3 Toluca | Clausura 2025
  • Toluca 2-2 León | Apertura 2024
  • Toluca 4-1 León | Clausura 2024
  • León 1-0 Toluca | Apertura 2023
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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