Las semifinales de la Leagues Cup 2026 ya están definidas y prometen un duelo de alto voltaje entre dos protagonistas de la Liga MX. Toluca y León se enfrentarán este miércoles 2 de septiembre por el primer boleto a la gran final, en un partido programado para las 19:00 horas de México en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Imagen TV.

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Toluca FC vs. Club León EN VIVO y EN DIRECTO ONLIEN este miércoles 2 de septiembre por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Toluca FC vs. Club León por Streaming?

Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre Toluca FC. vs. CLub León por la semiginal de la Leagues Cup 2026 desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

Ciudad / zona de cobertura Estado Canal virtual Estación / distintivo Aguascalientes y Nochistlán de Mejía Aguascalientes / Zacatecas 3.1 XHCTAG-TDT Ensenada Baja California 3.1 XHCTEN-TDT Mexicali Baja California 3.1 XHCTME-TDT Tijuana Baja California 3.1 XHCTTI-TDT La Paz Baja California Sur 3.1 XHCTLP-TDT Campeche Campeche 3.1 XHCTCA-TDT Tapachula Chiapas 3.1 XHCTTH-TDT Tuxtla Gutiérrez Chiapas 3.1 XHCTCR-TDT Ciudad Juárez Chihuahua 3.1 XHCTCJ-TDT Chihuahua Chihuahua 3.1 XHCTCH-TDT Ciudad de México y Tultepec Ciudad de México / Estado de México 3.1 XHCTMX-TDT Saltillo Coahuila 3.1 XHCTSA-TDT Torreón Coahuila 3.1 XHCTTR-TDT Gómez Palacio y Lerdo Durango 3.1 XHCTTR-TDT Colima Colima 3.1 XHCTCO-TDT Durango Durango 3.1 XHCTDG-TDT León y Silao Guanajuato 3.1 XHCTLE-TDT Lagos de Moreno Jalisco 3.1 XHCTLE-TDT Celaya, Irapuato, Salamanca y Querétaro Guanajuato / Querétaro 3.1 XHCTCY-TDT Acapulco Guerrero 3.1 XHCTAC-TDT Chilpancingo Guerrero 3.1 XHCTCP-TDT Pachuca Hidalgo 3.1 XHCTIX-TDT Guadalajara y área metropolitana Jalisco 3.1 XHCTGD-TDT Toluca Estado de México 3.1 XHCTTO-TDT Morelia Michoacán 3.1 XHCTMO-TDT Uruapan Michoacán 3.1 XHCTUR-TDT Cuernavaca Morelos 3.1 XHCTCU-TDT Tepic Nayarit 3.1 XHCTNY-TDT Monterrey Nuevo León 3.1 XHCTMY-TDT Sabinas Hidalgo y Agualeguas Nuevo León 3.1 XHCTSH-TDT Huajuapan de León Oaxaca 3.1 XHCTHL-TDT Oaxaca Oaxaca 3.1 XHCTOX-TDT Puebla y Tlaxcala Puebla / Tlaxcala 3.1 XHCTPU-TDT Cancún Quintana Roo 3.1 XHCTCN-TDT San Luis Potosí San Luis Potosí 3.1 XHCTSL-TDT Río Verde San Luis Potosí 3.1 XHCTRV-TDT Culiacán Sinaloa 3.1 XHCTCI-TDT Los Mochis y Guasave Sinaloa 3.1 XHCTLM-TDT Mazatlán Sinaloa 3.1 XHCTMZ-TDT Ciudad Obregón, Huatabampo y Navojoa Sonora 3.1 XHCTOB-TDT Hermosillo Sonora 3.1 XHCTHE-TDT Villahermosa y municipios aledaños Tabasco 3.1 XHCTVL-TDT Nuevo Laredo Tamaulipas 3.1 XHCTNL-TDT Tampico Tamaulipas 3.1 XHCTTA-TDT Ciudad Victoria Tamaulipas 3.1 XHCTVI-TDT Reynosa Tamaulipas 13.1 XHCTRM-TDT Cerro Azul Veracruz 3.1 XHCTCZ-TDT Coatzacoalcos Veracruz 3.1 XHCTLV-TDT Xalapa Veracruz 3.1 XHCTJA-TDT Veracruz y Boca del Río Veracruz 3.1 XHCTVE-TDT Mérida y Ticul Yucatán 3.1 XHCTMD-TDT Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo Zacatecas 3.1 XHCTZA-TDT

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Toluca vs. León por Streaming?

Imagen TV es el canal exclusivo en México para ver Toluca FC vs. Club León por Leagues Cup 2026 . Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia:

Canales 103 y 603 HD de Dish

Canales 103 y 1103 de Sky

Canales 103 y 1103 de Megacable

Canales 118 y 703 de Izzi

¿A qué hora juega Toluca vs. León EN VIVO HOY 2 de septiembre?

Toluca vs. León se jugará el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el Shell Energy Stadium de Houston, por las semifinales de la Leagues Cup. El pitazo inicial está programado para las 8:00 p. m. en Houston, equivalente a las 7:00 p. m. en Perú y México (centro).

País o región Ciudad/zona de referencia Hora Día Estados Unidos Houston / Dallas / Chicago (CT) 8:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre México CDMX, Toluca, León y centro del país 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Perú Lima 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Colombia Bogotá 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Ecuador Quito y Guayaquil 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Panamá Ciudad de Panamá 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Estados Unidos Nueva York / Miami / Washington (ET) 9:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Canadá Toronto / Montreal (ET) 9:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Venezuela Caracas 8:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Bolivia La Paz / Santa Cruz 8:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre República Dominicana Santo Domingo 9:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Puerto Rico San Juan 9:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Paraguay Asunción 9:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Chile Santiago 10:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Argentina Buenos Aires 10:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Uruguay Montevideo 10:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Brasil Brasilia / São Paulo / Río de Janeiro 10:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Estados Unidos Denver (MT) 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Estados Unidos Los Ángeles / Las Vegas / Seattle (PT) 6:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica Hora local 7:00 p. m. Miércoles 2 de septiembre España peninsular Madrid 3:00 a. m. Jueves 3 de septiembre Islas Canarias Santa Cruz de Tenerife / Las Palmas 2:00 a. m. Jueves 3 de septiembre

Últimos resultados de Toluca y León

Estos son los antecedentes entre Toluca y León, equipos que definirán al primer finalista de la primera edición de la Leagues Cup en la que cuatro conjuntos mexicanos llegan hasta instancias finales.

Toluca 4-1 León | Clausura 2026

León 2-4 Toluca | Apertura 2025

León 3-3 Toluca | Clausura 2025

Toluca 2-2 León | Apertura 2024

Toluca 4-1 León | Clausura 2024

León 1-0 Toluca | Apertura 2023

Un boleto a la gran final de la Leagues Cup 2026 estará en juego este miércoles, cuando Toluca y León se enfrenten en una de las semifinales del torneo. Los Diablos Rojos buscan ratificar su condición de favoritos tras una sólida campaña, mientras que la Fiera intentará mantener su buen momento y dar otro golpe para acercarse al título. El partido podrá seguirse EN VIVO ONLINE GRATIS, con las opciones de transmisión disponibles a través de Imagen TV y Apple TV. (VIDEO DE X DE )