El inicio del ciclo escolar siempre trae consigo gastos que muchas familias de México, desafortunadamente, no pueden afrontar. Es por eso que ‘Mi Beca para Empezar’ acaba siendo un gran apoyo económico para esas personas. Te cuento esto porque desde hace varias semanas se ha estado hablando sobre el dinero que brindará el programa social para la compra de uniformes y útiles escolares. Todo a través de una nueva tarjeta. ¿Quieres saber en qué días se entregará dicho dinero? Esta nota es para ti.

Primero que nada hay que tener en cuenta que la nueva tarjeta es únicamente para los estudiantes previamente inscritos en ‘Mi Beca para Empezar’ que pasan de 6° de primaria a 1° de secundaria, de 1° a 2° de secundaria y de 2° a 3° de secundaria. En otras palabras, no es para todos.

También es importante señalar que el monto que se brindará es solo para la adquisición de uniformes y útiles escolares. No puede ser utilizado para otros fines. Recordemos que el programa social, que es impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, tiene como fin garantizar que ningún estudiante se quede sin estudiar por falta de materiales.

El programa ‘Mi Beca para Empezar’ es para todos los niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de nivel básico o en Centros de Atención Múltiple (incluidos mayores de edad) de la Ciudad de México. (Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México / Facebook)

Los días en que se entregará la nueva tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ 2025

En vista que ya te puse los puntos claves sobre la mesa, te digo que la nueva tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ ha comenzado a entregarse desde hoy, miércoles 13 de agosto de 2025. La entrega continuará los días 14, 15 y 16 del mismo mes. Ojo con eso.

La tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ existe para que los estudiantes de bajos recursos no se queden sin estudiar por falta de materiales. (Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México / Facebook)

¿Cómo saber la fecha, hora y sede que me corresponde para acudir por la nueva tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ 2025?

Como conocer la fecha, hora y sede que te corresponde para acudir por tu nueva tarjeta es fundamental, te cuento que el Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México (Fibien), a través de una publicación en su cuenta de Facebook, indicó que para acceder a toda esa información es necesario ingresar al siguiente Link. Ahí deberás colocar la CURP (Clave Única de Registro de Población) de la beneficiaria o del beneficiario.

Ten en cuenta que el Fibien recomienda entrar al enlace “desde una computadora con conexión a Internet estable”. Además, es importante que sepas que el enlace “no es compatible con el navegador Safari”, por lo que debes usar cualquier otro navegador para ingresar.

Una vez que ya sepas la fecha, hora y sede que te asignaron para acudir por la nueva tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ 2025, revisa con mucha atención la siguiente información:

Para que la madre / el padre de familia o tutor pueda recoger la tarjeta, debe llevar...

Identificación oficial vigente (original).

Carta invitación. Si no recibiste tu invitación de forma física o digital, puedes presentar el comprobante de registro (descargable desde Llave CDMX Expediente), según otro post realizado en Facebook por el Fibien.

Si no tienes tu carta invitación o comprobante de registro, presenta...

La copia de la identificación oficial vigente con fotografía y la CURP del beneficiario o de la beneficiaria.

Cuando el tutor no pueda presentarse, la persona finalmente autorizada debe llevar...

Carta poder firmada.

Copia de la identificación oficial vigente de ambas personas.

