Hace unos días te informé que la nueva tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ 2025 se entregará los días 13, 14, 15 y 16 de agosto, pues esa era la única información que se manejaba sobre el tema hasta ese entonces. Ahora te digo que si tú quieres conocer la fecha, hora y sede que te corresponde para acudir por tu nueva tarjeta del programa social impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, esta nota es para ti.

Como ya indiqué anteriormente, ‘Mi Beca para Empezar’ viene a ser un apoyo económico que tiene como fin garantizar que ningún estudiante se quede sin estudiar por falta de materiales. Las tarjetas de este programa social pueden ser utilizadas en papelerías, supermercados, tiendas, locales y otros comercios afiliados.

El depósito de dinero en la tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ se debe utilizar para adquirir útiles escolares, uniformes, alimentos u otras necesidades de los estudiantes. (Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México / Facebook)

El Link al que debes ingresar

Por esa razón, conocer la fecha, hora y sede que te corresponde para acudir por tu nueva tarjeta es fundamental. Lo bueno es que el Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México (Fibien), a través de una publicación en su cuenta de Facebook, indicó que para acceder a toda esa información es necesario ingresar al siguiente Link. Ahí deberás colocar el CURP (Clave Única de Registro de Población) de la beneficiaria o del beneficiario.

La tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ viene a ser un apoyo económico del Gobierno de la Ciudad de México que tiene como fin garantizar que ningún estudiante se quede sin estudiar por falta de materiales. (Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México / Facebook)

Ten en cuenta que el Fibien recomienda entrar al enlace “desde una computadora con conexión a Internet estable”. Además, es importante que sepas que el enlace “no es compatible con el navegador Safari”, por lo que debes usar cualquier otro navegar para ingresar.

Una vez que ya sepas la fecha, hora y sede que te corresponde para acudir por la nueva tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ 2025 (ojo que esta solo está destinada para los estudiantes previamente inscritos que pasan de 6° de primaria a 1° de secundaria, de 1° a 2° de secundaria y de 2° a 3° de secundaria), es necesario que sepas lo siguiente:

Para que la madre / el padre de familia o tutor pueda recoger la tarjeta, debe llevar...

Identificación oficial vigente (original)

Carta invitación. Si no recibiste tu invitación de forma física o digital, puedes presentar el comprobante de registro (descargable desde Llave CDMX Expediente), según otro post realizado en Facebook por el Fibien.

Si no cuentas con tu carta invitación o comprobante de registro, presenta...

La copia de la identificación oficial vigente con fotografía y la CURP del beneficiario o de la beneficiaria.

Cuando el tutor no pueda presentarse, la persona finalmente autorizada debe llevar...

Carta poder firmada

Copia de la identificación oficial vigente de ambas personas

