Guardar las monedas que te restan en un frasco de vidrio puede parecer una simple forma de juntar dinero; sin embargo, los expertos en psicología revela que este pequeño hábito encierra una intención mucho más profunda que te interesará conocer. Para saber qué revela esta ciencia sobre este comportamiento te invito a leer el siguiente artículo informativo.

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Muchas personas realizan esta acción vinculada al ahorro; cualquier moneda que les “sobre” va directo hacia este recipiente y así la cantidad de dinero va creciendo conforme pasan los días.

Aunque a primera vista parezca solo un buen hábito financiero, diversas investigaciones de psicología demuestran que esta costumbre responde a razones profundas sobre cómo funciona la mente humana.

Existen estudios para comprender por qué una persona guarda monedas en un recipiente. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas acostumbradas a guardar monedas en un frasco

Los expertos en psicología señalan que las personas acostumbradas a guardar monedas en un frasco de vidrio o en los famosos “chanchitos” suelen caracterizarse por ser disciplinadas, ya que actúan de manera ordenada y constante.

Cuando se establecen un objetivo —ya sea comprar algún artículo anhelado—, consideran que estos recipientes son los aliados ideales para cumplirlo. Entonces, depositan ese dinero y así va incrementando el monto hasta llegar a la meta prevista.

Otro rasgo que revela este hábito es la paciencia. No todos suelen respetar los procesos adecuados, ya que se inclinan por lograr una meta en el menor tiempo posible. En cambio, aquel capaz de ahorrar monedas día tras día está demostrando perseverancia.

La paciencia es un rasgo que caracteriza a este tipo de personas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

También se puede evidenciar que estas personas están acostumbradas a pensar a largo plazo. Para la doctora Jennice Vilhauer, directora del Programa de Psicoterapia de Pacientes Ambulatorios en Emory University, se trata de una práctica “saludable y motivadora”.

“Los estudios muestran que las personas que piensan regularmente en el futuro tienden a tomar mejores decisiones en el presente, desde ahorrar dinero hasta hacer ejercicio de manera consistente”, añadió la profesional.

Con lo señalado, ahorrar cada moneda en un frasco de recipiente para hacer realidad un sueño ocasiona que la persona experimente un mayor optimismo y satisfacción durante semanas, así lo explica la experta Vilhauer.

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