La lluvia de meteoros de las Perseidas, calificada por la NASA como uno de los mejores espectáculos astronómicos del año, deslumbra a los observadores con meteoros brillantes y coloridas “bolas de fuego”. Sin embargo, este año la experiencia tendrá un desafío: la interferencia de la luz lunar. Un satélite en fase menguante, con un 84% de brillo, opacará la mayoría de los meteoros más tenues durante el punto máximo de actividad. A pesar de esto, con una buena planificación, aún es posible disfrutar de algunas de las estelas más notables y brillantes.

Según la Sociedad Americana de Meteoros, estas condiciones reducirán la actividad visible en al menos un 75%. Esto significa que, en lugar de los 50 a 100 meteoros por hora que se ven típicamente, es más probable que los observadores cuenten entre 10 y 20 por hora. A pesar de esta reducción, los meteoros más brillantes de las Perseidas son lo suficientemente intensos como para ser vistos a simple vista.

Pero no te desanimes. Hay una serie de consejos que puedes seguir para maximizar tus posibilidades de disfrutar del espectáculo. La clave es encontrar un lugar lejos de la contaminación lumínica y permitir que tus ojos se adapten a la oscuridad. Elige una zona con una vista despejada del cielo, ya que un poco de paciencia y una buena ubicación pueden hacer una gran diferencia. Si vives en México, en este artículo te detallamos el horario y dónde ver online la lluvia de Estrellas Perseidas este martes 12 y miércoles 13 de agosto de 2025.

Las Perseidas son famosas por ofrecer un espectáculo en el firmamento, especialmente en el hemisferio norte. En la imagen se ve la lluvia de estrellas Perseidas en Bonar, España, este 2025. (Foto: Samuel de Roman/Anadolu via Getty Images)

¿A qué hora y cuándo se podrán ver las Perseidas en México?

El pico de actividad de la lluvia de meteoros de las Perseidas 2025 será el 12 de agosto a las 14:00 horas (hora del centro de México). Sin embargo, el mejor momento para observarlas será por la noche, justo después del atardecer. Para tener la mejor experiencia, busca un lugar oscuro y lejos de la contaminación lumínica. La clave es dar tiempo a tus ojos para que se adapten a la oscuridad.

¿Necesito telescopios o equipo especial para ver las Perseidas?

No, uno de los grandes atractivos de este fenómeno astronómico es que no necesitas telescopios, binoculares o filtros especiales. Solo tienes que buscar un sitio cómodo y con una vista panorámica del cielo. La paciencia es tu mejor herramienta. Al recostarte y mirar el cielo abierto, tus ojos tendrán la oportunidad de captar las brillantes estelas que dejan los meteoros al cruzar la atmósfera.

¿Cómo puedo maximizar mis posibilidades de ver la lluvia de meteoros?

Para disfrutar al máximo del espectáculo, considera estos consejos:

Busca un lugar sin luces artificiales: Las zonas rurales o parques nacionales son opciones ideales para escapar de la contaminación lumínica.

Las zonas rurales o parques nacionales son opciones ideales para escapar de la contaminación lumínica. Revisa el pronóstico del tiempo: Un cielo despejado es fundamental para poder ver los meteoros.

Un cielo despejado es fundamental para poder ver los meteoros. Evita las pantallas: La luz de tu teléfono o de otras pantallas puede arruinar tu visión nocturna.

La luz de tu teléfono o de otras pantallas puede arruinar tu visión nocturna. Sé paciente: Aunque el pico sea a una hora específica, la actividad puede variar. Con tiempo y paciencia, podrás ver numerosos meteoros por hora.

Un meteoro cruza el cielo durante el pico de la lluvia de meteoros Perseidas en el Parque Estatal Pedernales Falls en Johnson City, Texas. (Foto Rick Kern/Getty Images)

¿Desde qué dirección debo mirar al cielo en México?

Gracias a su ubicación en el hemisferio norte, México será un excelente lugar para la observación. Las Perseidas deben su nombre a la constelación de Perseo, pero los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo. No necesitas enfocar tu vista en una dirección específica. Si la luna está muy brillante, el Instituto Geográfico Nacional de España recomienda mirar en dirección opuesta a ella para aumentar tus posibilidades de ver los meteoros más tenues.