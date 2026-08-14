Para muchos puede ser extraño y una señal de alerta, pero en realidad se trata de un acto totalmente normal y saludable. De seguro te ha pasado que vas por la calle y observas a una persona caminando y pronunciando frases sin tener a nadie al lado ni estar con audífonos conectados a su celular o te has encontrado en la situación de que estás en tu escritorio y empiezas a repetir lo que tienes que hacer y las tareas pendientes y tus compañeros voltean a mirarte preocupados. Llamado también soliloquio, el hablar solo y en voz alta es un comportamiento común y por eso la psicología analizó qué hay detrás de quienes lo practican habitualmente. Los expertos detallan que esto sirve para ordenar ideas y regular emociones y para nada es un signo de locura. Aquí más detalles.

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¿Qué significa que una persona hable sola y en voz alta?

Se trata de un comportamiento cotidiano, aunque muchas veces podamos sentir vergüenza o miedo de parecer “raros” por hacerlo. La psicología apoya que no se trata de un signo de locura, sino de una forma de pensar en voz alta, de regular nuestras emociones y de organizar nuestras ideas.

De acuerdo con el profesor Gary Lupyan, especialista en psicología de la Universidad de Wisconsin, expresarse en voz alta no debe interpretarse como un comportamiento irracional, sino como una práctica que puede estimular el rendimiento mental. Al pronunciar una palabra, el cerebro activa información visual y contextual, como si encendiera un foco sobre lo que estamos buscando.

Hablar en voz alta con uno mismo no solo ordena ideas, sino que también ayuda a gestionar emociones complejas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por su parte, la psicoterapeuta Anne Wilson sostiene que hablar solo funciona como una forma de socialización interna que fortalece el bienestar emocional, ofreciendo claridad mental y un impulso motivacional en la vida diaria.

Adicional a esto, científicos de Bangor University, en Gales, comprobaron que las personas que leen instrucciones en voz alta logran mayor precisión y rendimiento que quienes lo hacen en silencio.

Los beneficios de hablar solo

Organización mental: Ayuda a estructurar ideas complejas, planificar tareas y aclarar dudas internas.

Ayuda a estructurar ideas complejas, planificar tareas y aclarar dudas internas. Mejora la concentración: Al verbalizar instrucciones, se activa la atención, lo que reduce las distracciones y aumenta el rendimiento.

Al verbalizar instrucciones, se activa la atención, lo que reduce las distracciones y aumenta el rendimiento. Regulación emocional: Expresar lo que sientes o darte ánimos permite reducir la frustración, calmar los nervios y ganar perspectiva.

Lejos de ser un gesto "raro" o que nos cause vergüenza, podría ser una señal de mayor inteligencia emocional. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Cuándo debe preocupar que una persona hable sola y en voz alta todo el tiempo?

Como ya te expliqué, se trata de una conducta natural que no representa ningún problema de salud mental, sobre todo si sabes que eres tú mismo el que está hablando; sin embargo, el enfermero español Jorge Ángel, popular en TikTok con su cuenta @enfermerojorgeangel, explicó que el soliloquio debería ser consultado con un profesional cuando “cambias de idea muy rápido, si presentas un discurso incoherente, si constantemente te tiras a ti mismo adjetivos negativos o si, por ejemplo, tienes alucinaciones auditivas. Esto también puede ocurrir por el consumo de sustancias como el alcohol”.

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