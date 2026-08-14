¿Alguna vez te has quedado pensando en todo lo que podría salir mal antes de que comiences con una responsabilidad sumamente importante? El hábito de anticipar problemas es más común de lo que parece y los expertos en psicología tienen una perspectiva al respecto. ¿Qué dice la ciencia sobre este hábito? Para conocer los detalles, te invito a leer este artículo informativo.

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Si bien hay personas que les motiva cualquier tipo de “reto”, existen otras que suelen imaginar escenarios futuros negativos antes de realizar dicha responsabilidad. Es como si su propia intuición le estaría advirtiendo lo que podría pasar y así evitar esa tarea.

Seguramente pensarás que estos individuos suelen ser miedosos o exageran los asuntos. Aunque puede ser válida esa perspectiva, distintas investigaciones sobre salud mental tienen un respuesta completamente diferente a lo que imaginamos.

Puede interpretarse como una persona temerosa, pero la psicología tiene una perspectiva diferente. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que imaginan problemas antes de realizar una tarea

En realidad, las personas acostumbran a evaluar la duración y dificultad de una responsabilidad que planea realizar. Dependiendo de ello, se comienza a crear situaciones negativas en la mente a pesar de no haberlo intentado.

Para el psicólogo Arturo Torres, este comportamiento es el fiel reflejo de una personalidad pesimista, el cual se caracteriza por pensar y comportarse del peor modo posible. Es más, añade que la personas que cuentan con este rasgo suelen presentar algún dolor emocional.

“Interpretar la realidad de forma pesimista puede hacer que se pierda la esperanza de la mejorar la situación y esto produce tristeza, desasosiego e incluso puede ir de la mano de la indefensión aprendida”, añade el especialista en Psicología y Mente .

Los especialistas en salud mental indican que estas personas se caracterizan principalmente por ser pesimistas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Una investigación publicada en la Revista Reviews Psychology revela algo interesante: una persona que imagina los peores escenarios antes de comenzar con una responsabilidad suele procrastinar gran parte de su vida.

Según la explicación de este estudio, este hábito funcionaría como una estrategia de regulación emocional; es decir, la persona intentará evitar cualquier tarea que le genere frustración, inseguridad o malestar. De esa manera, se sentirá mejor en ese preciso momento.

Habitualmente, los pensamientos negativos que presentan estos individuos apuntan a una sola dirección: no estar a la altura de las expectativas. Por esa razón, dudan mucho o, en el peor de los casos, desisten de esa responsabilidad.

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