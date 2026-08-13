Mientras que algunos se alegran genuinamente y hasta lloran de emoción cuando a alguien cerca le suceden cosas positivas, del otro lado están aquellos que buscan arruinar, estropear o interrumpir la diversión, deseos o lo que está haciendo brillar los ojos de quien tienen al frente. De seguro te has topado con alguien aguafiestas y que está buscando siempre cómo arruinar el regocijo del otro. Frente a esto, la psicología se encargó de analizar por qué algunas personas minimizan la ilusión ajena y los expertos coinciden en que se trata de individuos que tienen inseguridad personal, pero no es lo único. Aquí te brindo más detalles.

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¿Qué significa para la psicología que alguien busque minimizar la ilusión ajena?

La psicología explica que las personas que minimizan la ilusión ajena suelen actuar por inseguridad personal, mecanismos de defensa de su propia autoestima o amargura por metas no logradas. Al restar importancia a los sueños o alegrías de los demás, buscan apagar de forma inconsciente lo que el entusiasmo del otro despierta en su propio interior.

No todas las personas saben celebrar nuestras alegrías, y aprender a elegir con quién compartirlas también es una forma de cuidarnos. (Foto: 8photo / Magnific)

Quienes buscan matar la ilusión cuando ha sucedido algo bueno esconden un mecanismo de defensa interiorizado y por eso suelen pronunciar frases como “no es para tanto” o “no te emociones tanto por algo sin importancia”. Según la psicóloga Olga Albaladejo, esta reacción puede esconderse algo mucho más profundo y complicado.

“Cuando compartimos algo que nos hace ilusión, como un ascenso, un viaje, una nueva relación o un proyecto, no solo estamos informando de un hecho, estamos invitando a la otra persona a entrar en nuestra alegría (…) La respuesta puede ser negativa y hacernos daño, pero eso no significa necesariamente que estemos ante una persona esencialmente negativa o que quiera perjudicarnos (…) Con frecuencia, detrás de esa reacción encontramos incomodidad, miedo, inseguridad o una comparación que amenaza su propia autoestima”, explicó la experta para Cuerpomente.

En otras palabras, la especialista detalla que a veces no está intentando apagar nuestra alegría de manera consciente, sino que está tratando de apagar lo que nuestra alegría ha encendido dentro de ella.

A veces, quien resta importancia a nuestra felicidad no intenta hacernos daño; simplemente está protegiendo sus propias inseguridades (Foto: Monstera Production / Pexels)

¿Por qué hay personas que buscan minimizar la ilusión ajena?

Los expertos han detectado causas psicológicas comunes detrás de esta actitud:

Protección de la autoestima: ven el éxito o la esperanza del otro como una amenaza o comparación directa que resalta sus propias carencias.

ven el éxito o la esperanza del otro como una amenaza o comparación directa que resalta sus propias carencias. Frustración y amargura: quienes han sufrido grandes decepciones o no supieron alcanzar sus metas desarrollan una visión pesimista que intentan proyectar en los demás.

quienes han sufrido grandes decepciones o no supieron alcanzar sus metas desarrollan una visión pesimista que intentan proyectar en los demás. Invalidación emocional: desestimar lo que siente el otro es una forma de control o una incapacidad profunda para conectar con la empatía y la alegría ajena.

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