Mirar el paisaje mientras nos desplazamos en un autobús o coche no solo se trata de un momento de distracción. Los expertos en psicología han descubierto que este hábito muy común suele revelar los rasgos de la personalidad de quien lo pone en práctica. ¿Qué señala esta ciencia al respecto? Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Seguramente de identificas con esta situación. Subes a un autobús o un taxi, y te sientas cerca a la ventana. En lugar de estar con tu móvil o tomar una pequeña siesta antes de llegar a tu destino, fijas tu mirada hacia la ventana para mirar el paisaje.

Lo puedes considerar como un pasatiempo para quitarte el aburrimiento mientras estás abordando un transporte público, pero los especialistas que analizan el comportamiento humano tienen una perspectiva diferente.

Parece un simple hábito, pero suele revelar muchos detalles en el ámbito psicológico. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que miran por la ventana mientras viajan

Los expertos en psicología coinciden que esta práctica suele tener efectos positivos en estas personas aunque no nos demos cuenta en ese preciso momento. Entonces, cuando se mira por la ventana se está logrando que el cerebro pueda desconectarse de los problemas.

A diferencia de observar un móvil o leer noticias, apreciar el paisaje por la ventana de un autobús o coche logra fomentar la “atención suave”. Es decir, se mantiene la mente activa, pero sin la necesidad de estar pendiente.

Para los psicólogos, esta práctica suele reducir la carga mental en las personas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Con la aplicación de este método, la persona alcanza un estado de calma que favorece la reducción de los niveles de estrés y preocupación acumulados. Es más, para la psicóloga Valeria Sabater , se fomenta la creatividad.

“Es entonces cuando la mirada se relaja y nuestra imaginación se dispara. Es ese momento en que empezamos a soñar despiertos y nuestro cerebro halla alivio, libertar, bienestar”, añadió la especialista.

Quizás puedas imaginar que este tipo de personas suelen ser introvertidas o distraídas, pero es una percepción errónea. Ciertos especialistas señalan que estos individuos les agrada aprovechar espacios que brinden pausa mental.

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