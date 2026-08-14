A todos nos ha pasado en algún momento que tenemos un antojo y, sin importar la hora, vamos a la cocina, miramos dentro de la nevera y, sin sacar nada, la volvemos a cerrar. Esta situación es más común de lo que imaginas y por eso la psicología analizó por qué algunas personas abren la refrigeradora en diversas ocasiones como buscando algo para comer y se retiran del espacio con las manos vacías porque en verdad no tenían hambre. Los expertos coinciden en que esto no solo refleja ansiedad, sino que es tu cerebro quien repite conductas por la expectativa de encontrar algo, no por la recompensa en sí. Además, quienes lo hacen constantemente, también buscan una pausa mental. Aquí te dejo más detalles.

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Qué dice la psicología sobre las personas que abren la refrigeradora a cada rato

Abrir la refrigeradora de forma constante sin esperar encontrar nada nuevo es un hábito impulsado por el cerebro en busca de una recompensa rápida, una pausa mental ante el cansancio, o una respuesta automática al aburrimiento y la ansiedad leve, similar a revisar el celular sin tener notificaciones.

Y es que muchas acciones del día a día ocurren en piloto automático, sin decisión consciente y, abrir el refrigerador es una pausa, curiosidad o forma de romper la rutina.

Al abrir la nevera puedes estar buscando una pequeña recompensa, una distracción o simplemente unos segundos para romper con lo que estabas haciendo. (Foto: Kevin Malik / Pexels)

Los expertos detallan que si abres el refrigerador varias veces, miras lo mismo y cierras sin sacar nada, probablemente es un hábito, no hambre. La próxima vez, quizá no sea hambre, sino un mecanismo ancestral de exploración.

La psicóloga Susan Albers, especialista en conducta alimentaria de Cleveland Clinic, explicó que abrir la heladera sin tener hambre puede estar relacionado con la búsqueda de estimulación, especialmente cuando una persona está aburrida o inactiva. Según su análisis, revisar qué hay para comer puede convertirse en un acto automático de distracción, incluso cuando no se consume ningún alimento.

Abrir repetidamente el refrigerador puede ser una forma inconsciente de tomarse un respiro. (Foto: Ketut Subiyanto / Pexels)

¿Qué hay detrás de abrir la nevera sin tener hambre?

Los expertos destacan algunas motivaciones psicológicas detrás de este comportamiento:

Sistema de recompensa: el cerebro se activa ante la pequeña posibilidad de hallar algo diferente, aunque la lógica sepa que está vacío.

el cerebro se activa ante la pequeña posibilidad de hallar algo diferente, aunque la lógica sepa que está vacío. Pausa mental: funciona como un descanso inconsciente y rápido en medio de una tarea pesada o un momento de estrés.

funciona como un descanso inconsciente y rápido en medio de una tarea pesada o un momento de estrés. Conducta automática: es un hábito repetitivo arraigado que hacemos en piloto automático cuando nos aburrimos o sentimos incomodidad interna.

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