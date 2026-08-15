Hay diversas situaciones en el día a día que nos pueden alejar de la calma como el intenso tráfico, que nos respondan mal sin motivos o que una situación en el trabajo se vuelva un grave problema; sin embargo, hay quienes logran mantener un estado de control antes una molestia y no dejan que la insatisfacción supere su capacidad de manejo emocional, pero al otro lado están los que no pueden ocultar su enojo, reacciones impulsivas y gritos. Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás de las personas que pierden la paciencia fácilmente y los expertos coinciden en que no solo están cansadas o saturadas para llegar a ese punto, sino que tienen un umbral de frustración bajo. aquí más detalles.

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¿Qué dice la psicología de las personas que pierden la paciencia fácilmente?

La psicología explica que las personas que pierden la paciencia con facilidad suelen tener un umbral de frustración bajo, dificultades en la regulación emocional y altos niveles de estrés acumulado o ansiedad. Esto refleja una urgencia interna por controlar el entorno y obtener resultados inmediatos.

La psicóloga señala que esto no responde a una falta de afecto, sino a un mecanismo emocional. (Foto: krakenimages.com / Magnific)

El perder la paciencia con facilidad ocurre cuando el cerebro se encuentra saturado y prioriza una respuesta rápida de supervivencia o defensa por encima del autocontrol. Esto pasa por el cansancio acumulado, el estrés crónico, la falta de sueño, la exigencia del entorno o la costumbre moderna a la inmediatez.

“Cuando llevamos mucho tiempo bajo una carga sostenida, que no hace falta que sea un problema enorme, basta con un ritmo exigente, responsabilidades constantes, poco descanso o falta de espacios propios, nuestro sistema nervioso se va saturando (…) En ese contexto el cerebro prioriza responder rápido y protegerse y eso hace que la capacidad de regular emociones, pensar con calma o tener paciencia se vea reducida. Digamos que se produce un cambio en el equilibrio interno (…) Con personas externas puedes contenerte más, pero con quien te sientes más segura es más probable que salga el cansancio acumulado”, explicó la psicóloga Alba Guijarro en un video de TikTok donde detalló también que perder la paciencia con las personas más cercanas es una situación más habitual de lo que parece.

Cuando alguien parece perder los estribos con facilidad, suele ser porque su paciencia se ha agotado con el tiempo. (Foto: Nicola Barts / Pexels)

¿Por qué las personas pierden la paciencia fácilmente?

Los expertos han detectado varios factores clave detrás de la impaciencia constante:

Agotamiento mental y físico: la falta de descanso o de tiempo personal reduce la energía necesaria para regular las emociones.

la falta de descanso o de tiempo personal reduce la energía necesaria para regular las emociones. La gota que derrama el vaso: cuando una persona arrastra mucho estrés acumulado, cualquier pequeño contratiempo activa una reacción desproporcionada.

cuando una persona arrastra mucho estrés acumulado, cualquier pequeño contratiempo activa una reacción desproporcionada. Cultura de la inmediatez: la tecnología y la inmediatez acostumbran al cerebro a obtener respuestas instantáneas, lo que debilita la tolerancia a la espera.

la tecnología y la inmediatez acostumbran al cerebro a obtener respuestas instantáneas, lo que debilita la tolerancia a la espera. Exceso de demandas: asumir demasiadas responsabilidades o roles familiares y laborales sobrecarga la capacidad de aguante.

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