Responder un simple “nada” cuando algo genera molestia puede parecer una forma rápida de evitar un conflicto; sin embargo, los especialistas en psicología señalan que esta costumbre tan común oculta un peligro silencioso para la salud mental. ¿Qué dice exactamente la ciencia sobre este comportamiento? Para conocer los detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Si bien algunas personas no dudan en manifestar su malestar frente a una situación incómoda, otras prefieren reprimir lo que sienten y contestar con un clásico “nada”, bloqueando el intento de la otra parte por resolver el malentendido.

Dicha acción se puede interpretar como un individuo que poco le interesa lo que ha ocurrido en ese preciso momento, pero diversos estudios psicológicos tienen una perspectiva completamente diferente que te interesará conocer.

Millones de personas suelen tener esta respuesta cuando la otra parte intenta conocer qué le está ocurriendo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que acostumbra a responder “nada” cuando se les pregunta qué les ocurre

Los expertos en psicología indican que el hábito de decir “nada” ante las habituales consultas de “¿qué te pasa?" o “¿te ocurre algo?" demuestra la forma en que una persona minimiza sus propias emociones; es decir, tiene dificultades para gestionar lo que está sintiendo.

Esta simple palabra puede parecer como un escudo para protegerse ante una incomodidad; sin embargo, los especialistas consideran que dicha práctica demuestra una invalidación personal capaz de afectar la salud mental y emocional.

De acuerdo a la Asociación Española de Psicología Sanitaria (AEPSIS) , la persona que resta importancia a sus propias emociones experimentan sentimientos de tristeza e ira en gran parte de sus días; además, pueden presentar ansiedad, depresión o poca autoestima.

También se puede interpretar esta conducta como una manera de que el individuo pretende evitar alguna discusión o tensión con la otra parte. De esa manera, logra que la conversación pueda postergarse y, de ser posible, arreglar el asunto horas después.

Los psicólogos consideran que las personas con dicho hábito suelen presentar tristeza o ira en gran parte de sus días. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo mejorar el hábito de reprimir emociones

La AEPSIS considera que este mal hábito se puede mejorar aplicando una serie de técnicas efectivas, entre las cuales destacan:

Reconocer y validar tus propios sentimientos

Expresa tus sentimientos hacia los demás de manera clara y respetuosa.

Establecer límites saludables.

Buscar apoyo en amigos, familiares o un profesional de salud mental.

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