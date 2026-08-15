Anotar pendientes para que no se nos olviden es algo que hacemos muchos en el día a día, pero mientras que unos recurren a Google Calendar o las aplicaciones de su celular, hay otros que prefieren adoptar los mecanismos de toda la vida y hacerlo en una libreta, lo que rompe el ciclo de la multitarea y aleja el teclado virtual. Teniendo en cuenta que es un gran grupo el que disfruta escribiendo a mano, la psicología analizó qué hay detrás de las personas que aún toman apuntes con bolígrafo en su agenda. Los expertos coinciden en que no se trata de individuos desfasados, sino de hombres y mujeres que gozan de más atención, capacidad de análisis y otros beneficios cognitivos. Aquí te brindo más detalles.

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¿Qué significa que una persona prefiera tomar notas con papel y bolígrafo?

Si bien usar la tablet o el móvil resulta rápido y permite guardar la data para recurrir a ella en cualquier momento y con solo un clic, la verdad es que muchas personas prefieren hacerlo ‘a la antigua’ y cargan siempre una pequeña libreta, agenda o papel. Esto no solo revela una forma distinta de procesar la información, sino que pone en marcha otras habilidades del cerebro.

Los expertos en psicología coinciden en que escribir a mano no consiste solo en copiar información mientras se escucha, sino que obliga a interpretarla. Y es que la velocidad en la que se tipea en el teclado no es la misma que transcribir palabra por palabra y por eso hay que resumir, filtrar y reformular lo que se escucha , activando procesos cognitivos más profundos.

Es decir, cuando escribimos con bolígrafo, la mente trabaja para decidir qué merece ser anotado y cómo expresarlo con nuestras propias palabras, por lo que las personas que lo hacen poseen un procesamiento mental más activo y reflexivo; además de una mayor capacidad de análisis y un nivel de atención más sostenido.

Qué caracteriza a las personas que toman apuntes en papel y con bolígrafo

Mayor retención: la acción motora de trazar las letras activa áreas del cerebro vinculadas con la memoria, permitiendo recordar los conceptos a largo plazo sin necesidad de repasar tanto.

la acción motora de trazar las letras activa áreas del cerebro vinculadas con la memoria, permitiendo recordar los conceptos a largo plazo sin necesidad de repasar tanto. Síntesis y pensamiento crítico: como escribir a mano es más lento que tipear, el cerebro no puede transcribir todo palabra por palabra. Esto fuerza a la persona a discernir lo importante de lo secundario y a redactar con sus propias palabras.

como escribir a mano es más lento que tipear, el cerebro no puede transcribir todo palabra por palabra. Esto fuerza a la persona a discernir lo importante de lo secundario y a redactar con sus propias palabras. Enfoque anti-distracciones: el papel impone un entorno “libre de notificaciones”, lo que favorece estados de concentración profunda y reduce la saturación mental.

el papel impone un entorno “libre de notificaciones”, lo que favorece estados de concentración profunda y reduce la saturación mental. Orden mental: se asocia a personas que valoran la planificación, el orden de ideas y disfrutan de un procesamiento más profundo de las situaciones, ya sea en reuniones, clases o sesiones de terapia.

Por qué la escritura manual es beneficiosa para el cerebro

Una investigación muy citada de las universidades de Princeton y Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) estableció que los estudiantes que escribían manualmente recordaban mejor los conceptos y obtenían mejores resultados en preguntas que exigían comprensión y análisis, no solo memorización literal.

Por su parte, un estudio publicado en Frontiers in Psychology por Eva Ose Askvik, F. R. van der Weel y Audrey van der Meer analizó la actividad cerebral de niños de 12 años y adultos jóvenes mientras escribían a mano, tecleaban o dibujaban palabras. Los investigadores observaron patrones de actividad neuronal más vinculados al aprendizaje cuando los participantes escribían a mano que cuando usaban el teclado.

Esto se da porque escribir a mano activa redes neuronales más amplias y complejas que teclear. Al escribir a mano, el cerebro combina información visual, motora y táctil.

Además, quienes toman notas a mano no solo recuerdan mejor, sino que también mantienen una atención más sostenida durante conversaciones, clases o reuniones.

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