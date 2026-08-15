Comenzar el día enfrentando las responsabilidades más complejas puede ser un hábito difícil de cumplir; sin embargo, hay personas que lo realizan. En ese sentido, los expertos en psicología consideran que esta práctica suele tener un significado que captará tu atención. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Para conocer más detalles al respecto, te invito a leer el siguiente artículo informativo.

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Una tarea difícil puede comprender en limpiar tu habitación, lavar tus prendas sucias o cumplir con una tarea de estudios. Habitualmente, suele dar flojera, ya que toma mucho tiempo en realizarla; sin embargo, hay personas que asumen esas responsabilidades ni bien se levantan de su cama.

Se puede considerar que estos seres humanos son organizados con sus tiempos. Si bien puede ser una acertada validación, distintas investigaciones en psicología han revelado cómo se caracterizan estas personas en el plano mental.

La psicología revela qué caracteriza a estas personas acostumbradas a realizar tareas complicadas al despertarse. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que realizan tareas difíciles al despertar

De acuerdo al portal InnerDrive , las personas acostumbradas a realizar responsabilidades más tediosas cuando se despiertan son capaces de manejar correctamente su energía mental. Un estudio señala que el ritmo circadiano suele mantenerse alerta alrededor de las 10 a.m., logrando que el cuerpo humano tenga más energía y concentración.

Es así que brinda la posibilidad de que el individuo se sienta “motivado” para cumplir con cualquier responsabilidad, así sea simple o tediosa, debido al reloj biológico interno. Es una cuestión de hábito que pocas personas poseen.

También se puede destacar que aquellos que acostumbran a cumplir con responsabilidades complicadas están alejadas de la procrastinación. Es decir, no posponen las tareas que les resulta complicadas; al contrario, están dispuestos a cumpirlas.

La psicología señala que estas personas no suelen procrastinar en su día a día. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En una conversación para American Psychological Association , Fuschia Sirois, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Durham del Reino Unido, señaló que la procrastinación se basa en emociones negativas. Es decir, si la persona experimenta aburrimiento o ansiedad ante una tarea pesada, la va a posponer.

Bajo esa premisa, las personas acostumbradas a realizar tareas complicadas también pueden ser emotivas; sin embargo, tienen una excelente capacidad para gestionarlas positivamente.

Por su parte, la psicóloga Cristina Santolaria consideró que este hábito brinda una sensación de felicidad, debido a que la persona comprueba que tiene la capacidad suficiente para cumplir correctamente con cualquier responsabilidad complicada.

“Cuanto más importante sea la tarea autoasignada, mayor será la cantidad de endorfinas liberadas por nuestro cerebro. Esta es la razón por la cual alcanzar metas y trabajos significativos puede generar un impacto aún mayor en nuestra felicidad y satisfacción personal”, añadió.

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