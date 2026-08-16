Mientras algunos prefieren postergar la tarea no por pereza sino por una fatiga mental, estrés o acumulación de ansiedad, hay otro grupo que no puede estar en calma o paz si es que ven el fregadero de la cocina lleno de utensilios usados para preparar los alimentos o luego de comer. Y es que muchas personas solo pueden relajarse tras saber que todos los platos quedaron bien lavados y la psicología tiene la respuesta. Los expertos analizaron qué hay detrás de este comportamiento que no tiene que ver con el perfeccionismo y todo responde al efecto Zeigarnik y a la necesidad de reducir la carga mental. Aquí te brindo más detalles para que entiendas lo que te sucede a diario o a quienes te acompañan en casa.

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Muchas personas asocian el descanso con el deber cumplido. (Foto: RDNE Stock project / Pexels)

¿Qué dice la psicología de las personas que no se relajan hasta lavar los platos?

Para estas personas, un fregadero sucio funciona como un estímulo visual incompleto que mantiene al cerebro en alerta, por lo que lavar los trastes actúa como una señal de cierre para descansar en paz. De esta manera, ver la cocina impecable es un aviso interno de que las obligaciones terminaron y es momento de darse un relajo.

Para los expertos, esto también tiene que ver con la infancia, ya que muchos crecieron en ambientes donde el descanso se volvía una recompensa por haber terminado una tarea o responsabilidad y, por eso, el cerebro interpreta que ya puede tomarse un respiro cuando ya no hay obligaciones visibles. Así se convierte en una estrategia aprendida para cerrar el día y disminuir la sensación de asuntos pendientes.

La cocina limpia funciona como una señal concreta de que ya no quedan responsabilidades inmediatas por resolver. (Foto: Pavel Danilyuk / Pexels)

¿Por qué algunas personas no se relajan hasta lavar los platos?

Los expertos explican los rasgos y motivaciones principales detrás de esto:

Cierre de ciclos (Efecto Zeigarnik): las tareas pendientes generan una interferencia inconsciente en la memoria. Limpiar los platos borra ese pendiente y libera espacio mental.

las tareas pendientes generan una interferencia inconsciente en la memoria. Limpiar los platos borra ese pendiente y libera espacio mental. Reducción de estímulos visuales: el desorden externo obliga al cerebro a procesar información extra, lo que eleva el estrés y frena la relajación.

el desorden externo obliga al cerebro a procesar información extra, lo que eleva el estrés y frena la relajación. Búsqueda de control: ante días impredecibles, ordenar el entorno físico aporta una rápida y efectiva sensación de dominio sobre la situación.

ante días impredecibles, ordenar el entorno físico aporta una rápida y efectiva sensación de dominio sobre la situación. Autocuidado y ritual de calma: el contacto con el agua tibia y el jabón se transforma en una práctica de atención plena que reduce la ansiedad acumulada.

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