Mientras que algunos tienen el placer de echarse a dormir y despertar recién cuando suena la alarma para irse a trabajar o realizar sus labores diarias, hay otro gran grupo que no la pasa tan bien y es presa del insomnio y los constantes despertares ya sea por el calor, el movimiento de su pareja o un ruido del exterior. Teniendo en cuenta que cada vez más personas se despiertan varias veces en la madrugada y no entienden por qué, la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de esto y el impacto en la salud emocional. Los expertos coinciden en que no se trata únicamente de estrés o ansiedad, sino por el sistema nervioso está en alerta crónica. Aquí te brindo más detalles para que entiendas lo que te está pasando o por qué tu compañero/a no logra descansar profundamente.

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¿Qué significa para la psicología que alguien se despierte varias veces en la madrugada?

Lo que todos queremos es dormir plácidamente y al despertar sentir que en verdad descansamos y tenemos la energía suficiente para lidiar con todo el día; sin embargo, no todos lo logran.

Despertarse varias veces en la madrugada se conoce como insomnio intermitente y, desde la psicología, suele ser un reflejo del sistema nervioso en estado de alerta. Se asocia frecuentemente con estrés crónico, ansiedad, depresión y procesamiento emocional no resuelto, lo que eleva los niveles de cortisol y fragmenta el descanso.

Teniendo en cuenta que estos episodios suelen intensificarse en períodos de alto estrés, los especialistas recomiendan acudir al médico para identificar la causa y evitar complicaciones si es que el problema se repite con frecuencia y te cuesta volver a conciliar el sueño.

Estos episodios de despertar de madrugada suelen intensificarse en períodos de alto estrés. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Cuál es el efecto del estrés sobre el sueño?

Si bien es normal despertarse brevemente algunos días y poder dormir con facilidad nuevamente, hay casos donde el estrés acumulado crea un “estado de hipervigilancia” donde el cerebro se activa por completo en lugar de volver a dormir.

“Los pensamientos obsesivos e intrusivos que pueden estar relacionados con un exceso de estrés, pudiendo dificultar nuestra relajación mental y física, lo que favorece que las personas empiecen a despertarse varias veces en la noche. En muchas ocasiones las personas que padecen de estrés o ansiedad se van a dormir con la televisión o series de fondo, lo que retrasa la conciliación del sueño y favorece que se produzcan más despertares nocturnos”, explican desde el portal ‘Mundo Psicólogos’.

Hay muchas causas que pueden llevar a las personas a despertarse varias veces por la noche y no poder conciliar de nuevo el sueño. (Foto: cottonbro studio / Pexels) / Anna Avilova

Y es que el estrés y la ansiedad alteran el sistema nervioso y dificultan mantener un sueño profundo. A esto se puede sumar también el uso excesivo de redes sociales y la exposición a pantallas antes de dormir, lo que reduce la producción de melatonina, la hormona que regula el descanso.

Ante esto, los expertos coindicen en recomendar la importancia de mantener una buena higiene del sueño con horarios regulares para acostarte, evitar las pantallas mientras estás en la cama, controlar la alimentación nocturna y que tu cuarto sea un ambiente propicio para el descanso.

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