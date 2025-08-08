El sábado 9 de agosto, la Luna alcanzará su fase de llena, marcando la aparición de la Luna de Esturión. Este fenómeno lunar ocurre cuando el satélite natural de la Tierra se sitúa directamente en el lado opuesto del planeta al Sol, un evento que se produce en el mismo instante para todos los observadores terrestres. Si quieres saber cuándo y cómo ver online la también conocida como Superluna desde México, en este artículo te compartimos todos los detalles.

Justo después de alcanzar su plenitud, la Luna continuará su viaje orbital y se acercará a dos planetas, Saturno y Neptuno. Este interesante paso cercano, también conocido como conjunción, ocurrirá el 12 de agosto, solo tres días después de la Luna Llena. Si bien la Luna pasará cerca de ambos planetas, solo Saturno será visible a simple vista, brindando una oportunidad única para los entusiastas de la astronomía. Este fenómeno es posible debido a que la órbita de la Luna, conocida como eclíptica, está en el mismo plano orbital que la mayoría de los planetas.

Observadores en CDMX preparados con telescopios para ver la Superluna del 9 de agosto en su punto más brillante. | Foto de SevenStorm JUHASZIMRUS en Pexels

¿Cuándo y cómo ver el pico de la Luna de Esturión del 9 de agosto de 2025 desde México?

El punto máximo de la Luna de Esturión del sábado 9 de agosto de 2025 será 1:55 a. m. Tiempo del Centro de la CDMX / 0:55 a.m. Tiempo del Centro de La Paz (Baja California Sur) y Tijuana (Baja California) . Sin embargo, no necesitas preocuparte por esa hora exacta, ya que la luna parecerá llena desde la noche anterior como la posterior. Aunque no son realmente necesarios, se recomienda el uso de telescopios y/o binoculares para maximizar la experiencia; basta con solo mirar al cielo.

¿Cómo ver online la Luna de Esturión del 9 de agosto de 2025 desde México?

Si bien hasta el momento no hay ninguna transmisión oficial de lo que será la Luna de Esturión del 9 de agosto de 2025 desde México, es más que probable que horas antes del evento astronómico se publiquen las coberturas. Hasta ese entonces, puedes visitar el mapa interactivo del Observatorio Lunar de la NASA para mirar al satélite natural de la Tierra cualquier día del año.

Vista espectacular de la Superluna elevándose sobre el Valle de México en el anochecer del 9 de agosto. | Foto de Pixabay en Pexels

Consejos para ver la Luna de Esturión del 9 de agosto de 2025 en México

Para ver la Superluna de Esturión en México, es clave encontrar un lugar con la menor contaminación lumínica posible, lo que te dará una vista clara y amplia del cielo nocturno. Aunque no necesitas equipo especializado, usar binoculares o un telescopio convencional te permitirá apreciar los detalles de la superficie lunar con mayor claridad. La luna será visible durante toda la noche, por lo que tendrás mucho tiempo para disfrutar de este impresionante evento astronómico. Lo más importante es buscar una zona oscura y despejada para tener la mejor experiencia.