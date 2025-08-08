La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) solicitó a la empresa Colgate-Palmolive S.A. de C.V. el retiro inmediato de la pasta dental Colgate Total Prevención Activa CLEAN MINT del mercado farmacéutico de México luego de recibir múltiples reportes de posibles reacciones adversas entre los consumidores.

¿Cuáles son los síntomas que reportaron los consumidores en la pasta dental de Colgate?

De acuerdo al comunicado de COFEPRIS, algunas personas reportaron graves síntomas en la zona bucal como irritación, inflamación de encías, sensibilidad dental, dolor constante, úlceras, aftas, forúnculos y reacciones alérgicas.

1. Dolor bucal

2. Irritación bucal

3. Sensibilidad dental

4. Reacciones alérgicas

5. Inflamación en encías

6. Aftas, forúnculos y úlceras

¿Qué hacer si tienes este producto?

Por este motivo, se recomienda suspender el uso de la crema dental y acudir al médico si en caso presenta molestias.

Asimismo, cualquier incidente debe ser reportado a farmacovigilancia@cofepris.gob.mx o al sitio web de Cofepris.

Las reacciones pueden variar en diferentes personas, según la sensibilidad que puedan experimentar a causa de los ingredientes.

Aquellas personas que todavía tengan en su poder la crema dental Colgate Total Prevención Activa CLEAN MINT, se les pide contactar a la empresa para la respectiva devolución del producto.

Consulta con tu dentista si presentas síntomas

Suspender su uso de inmediato

Reportar cualquier adversa al sitio web de Cofepris

Contactar con Colgate para solicitar la devolución del producto