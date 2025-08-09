Es un hecho que en los días 13, 14, 15 y 16 de agosto se entregará la nueva tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ 2025 (solo está destinada para los estudiantes previamente inscritos que pasan de 6° de primaria a 1° de secundaria, de 1° a 2° de secundaria y de 2° a 3° de secundaria). Es por eso que ayer me encargué de informarte lo que debes hacer para averiguar cuándo y dónde exactamente te tocará recogerla. Ahora es momento de indicarte en qué establecimientos podrás usarla, así que presta mucha atención.
No está de más recordarte que el programa social ‘Mi Beca para Empezar’ es impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, y viene a ser un apoyo económico que tiene como fin garantizar que ningún estudiante se quede sin estudiar por falta de materiales. En otras palabras, el dinero que brinda no se puede utilizar para fines ajenos a la educación.
Los establecimientos en donde podrás usar la nueva tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ 2025
Como ya te indiqué lo anterior, te cuento que, a finales del mes de julio, el Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México (Fibien) compartió, a través de una publicación realizada en su cuenta de Facebook, una lista de establecimientos en donde se puede utilizar la tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’. En este punto es importante recordar que la nueva tarjeta está destinada exclusivamente a la adquisición de útiles y uniformes escolares para estudiantes de secundaria. Por lo tanto, solo podrás usarla en ciertos locales del grupo mencionado, dependiendo de los productos que estén en venta. De cualquier forma, te dejaré la relación completa que dio a conocer el Fibien para que tú mismo(a) evalúes en dónde podrás adquirir los artículos permitidos con esta nueva tarjeta.
Papelerías:
- TONY Superpapelerías
- Office Depot
- Grupo Papelero Gutiérrez
- Papelería Lumen
- OfficeMax
Tiendas de autoservicio:
- Súper Che
- Chedraui
- Súper Chedraui
- Selecto Chedraui
- Selecto Súper Chedraui
- La Comer
- Fresko La Comer
- City Market
- Sumesa
- Neto
- Superama
- SUPERISSSTE
- Walmart
- Walmart Express
- Bodega Aurrera
- Sam’s Club
- Soriana
- Soriana Express
- Soriana Hiper
- Soriana Mercado
- Soriana Súper
Vestimenta y zapatería:
- Price Shoes
- Cuidado Con el Perro
- Suburbia
- Converse
- Capa de Ozono
- Flexi
- Zapaterías León
- Trender
- Zapaterías Elite
- Vazza
- Zapaterías La Joya
- Zapaterías Karele
Farmacias:
- San Pablo Farmacia
- San Borja Farmacia
- San Isidro Farmacias
Ópticas:
- Especialistas Ópticos
Otros:
- ya
Cabe mencionar que si bien en la publicación realizada en Facebook se puede leer todos los establecimientos indicados arriba, también hay una nota que dice: “Consulta en tu localidad los establecimientos que están afiliados al programa”. Ojo con eso.
Funcionará igual que la anterior
La nueva tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ funcionará igual que la anterior, como un vale electrónico. Para poder usarla, deberás vincularla en la app Obtén Más. Es indispensable contar con un registro vigente en ‘Mi Beca para Empezar’.
Si te estás preguntando qué pasará con la anterior tarjeta, pues la nueva la reemplazará, así que si la anterior la tienes bloqueada, no habrá ningún problema. A su vez, te comento que el saldo es acumulable. Una vez que la nueva tarjeta sea vinculada en la aplicación ya mencionada se transferirá el dinero automáticamente a la nueva tarjeta.
El apoyo económico que reciben los estudiantes gracias a ‘Mi Beca para Empezar’
De acuerdo a información brindada por AS México, el Fibien reveló que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria recibirán apoyos económicos mensuales distintos en 2025. A continuación, te los detallaré:
- Preescolar y CAM (Centros de Atención Múltiple) Preescolar: $970 pesos mexicanos.
- Primaria y CAM (Centros de Atención Múltiple) Primaria: $1.100 pesos mexicanos.
- Secundaria y CAM (Centros de Atención Múltiple) Secundaria: $1.180 pesos mexicanos.
- CAM (Centros de Atención Múltiple) laboral: $1.150 pesos mexicanos.
Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí