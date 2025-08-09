Es un hecho que en los días 13, 14, 15 y 16 de agosto se entregará la nueva tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ 2025 (solo está destinada para los estudiantes previamente inscritos que pasan de 6° de primaria a 1° de secundaria, de 1° a 2° de secundaria y de 2° a 3° de secundaria). Es por eso que ayer me encargué de informarte lo que debes hacer para averiguar cuándo y dónde exactamente te tocará recogerla. Ahora es momento de indicarte en qué establecimientos podrás usarla, así que presta mucha atención.

No está de más recordarte que el programa social ‘Mi Beca para Empezar’ es impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, y viene a ser un apoyo económico que tiene como fin garantizar que ningún estudiante se quede sin estudiar por falta de materiales. En otras palabras, el dinero que brinda no se puede utilizar para fines ajenos a la educación.

La tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ existe para que los estudiantes de bajos recursos no se queden sin estudiar por falta de materiales. (Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México / Facebook)

Los establecimientos en donde podrás usar la nueva tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ 2025

Como ya te indiqué lo anterior, te cuento que, a finales del mes de julio, el Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México (Fibien) compartió, a través de una publicación realizada en su cuenta de Facebook, una lista de establecimientos en donde se puede utilizar la tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’. En este punto es importante recordar que la nueva tarjeta está destinada exclusivamente a la adquisición de útiles y uniformes escolares para estudiantes de secundaria. Por lo tanto, solo podrás usarla en ciertos locales del grupo mencionado, dependiendo de los productos que estén en venta. De cualquier forma, te dejaré la relación completa que dio a conocer el Fibien para que tú mismo(a) evalúes en dónde podrás adquirir los artículos permitidos con esta nueva tarjeta.

El programa ‘Mi Beca para Empezar’ es para todos los niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de nivel básico o en Centros de Atención Múltiple (incluidos mayores de edad) de la Ciudad de México. (Foto: Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México / Facebook)

Papelerías:

TONY Superpapelerías

Office Depot

Grupo Papelero Gutiérrez

Papelería Lumen

OfficeMax

Tiendas de autoservicio:

Súper Che

Chedraui

Súper Chedraui

Selecto Chedraui

Selecto Súper Chedraui

La Comer

Fresko La Comer

City Market

Sumesa

Neto

Superama

SUPERISSSTE

Walmart

Walmart Express

Bodega Aurrera

Sam’s Club

Soriana

Soriana Express

Soriana Hiper

Soriana Mercado

Soriana Súper

Vestimenta y zapatería:

Price Shoes

Cuidado Con el Perro

Suburbia

Converse

Capa de Ozono

Flexi

Zapaterías León

Trender

Zapaterías Elite

Vazza

Zapaterías La Joya

Zapaterías Karele

Farmacias:

San Pablo Farmacia

San Borja Farmacia

San Isidro Farmacias

Ópticas:

Especialistas Ópticos

Otros:

ya

Cabe mencionar que si bien en la publicación realizada en Facebook se puede leer todos los establecimientos indicados arriba, también hay una nota que dice: “Consulta en tu localidad los establecimientos que están afiliados al programa”. Ojo con eso.

Funcionará igual que la anterior

La nueva tarjeta de ‘Mi Beca para Empezar’ funcionará igual que la anterior, como un vale electrónico. Para poder usarla, deberás vincularla en la app Obtén Más. Es indispensable contar con un registro vigente en ‘Mi Beca para Empezar’.

Si te estás preguntando qué pasará con la anterior tarjeta, pues la nueva la reemplazará, así que si la anterior la tienes bloqueada, no habrá ningún problema. A su vez, te comento que el saldo es acumulable. Una vez que la nueva tarjeta sea vinculada en la aplicación ya mencionada se transferirá el dinero automáticamente a la nueva tarjeta.

El apoyo económico que reciben los estudiantes gracias a ‘Mi Beca para Empezar’

De acuerdo a información brindada por AS México, el Fibien reveló que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria recibirán apoyos económicos mensuales distintos en 2025. A continuación, te los detallaré:

Preescolar y CAM (Centros de Atención Múltiple) Preescolar: $970 pesos mexicanos.

Primaria y CAM (Centros de Atención Múltiple) Primaria: $1.100 pesos mexicanos.

Secundaria y CAM (Centros de Atención Múltiple) Secundaria: $1.180 pesos mexicanos.

CAM (Centros de Atención Múltiple) laboral: $1.150 pesos mexicanos.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí