En colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Lotería Nacional de México develó el billete del Sorteo Mayor No. 3984 que conmemora el Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025 este martes 26 de agosto que otorga un premio mayor de 21 millones de pesos (más de 1 millón de dólares) en tres series. ¿Quieres saber los números ganadores del tradicional sorteo? En este artículo, te contamos los cachitos y las series afortunadas, con todos los resultados en vivo y en directo.

Los boletos del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional ya están disponibles para su adquisición los billetes a través de los puntos de venta y en miloteria.mx. | Crédito: Lotería Nacional / Facebook

¿Qué es el Sorteo Mayor y qué premios ofrece?

El Sorteo Mayor es un popular juego de la Lotería Nacional de México que se celebra todos los martes. En él participan 60,000 números (billetes), divididos en tres series. En total, se reparten más de $66 millones de pesos en 18,760 premios, lo que significa que 1 de cada 3 billetes tiene la oportunidad de ganar algún premio.

¿Cuál es el costo de los billetes del Sorteo Mayor y cuánto puedo ganar?

El precio de un “cachito” (fracción de billete) del Sorteo Mayor es de $30 pesos, y con él puedes ganar hasta $350,000 pesos. Si compras una serie completa (20 cachitos), el costo es de $600 pesos, y el premio potencial asciende a $7 millones de pesos. Si adquieres las tres series completas (60 cachitos) por $1,800 pesos, puedes ganar el premio mayor total de $21 millones de pesos.

¿Cómo puedo adquirir un billete del Sorteo Mayor?

Existen dos formas de comprar tus billetes. Las dos primeras series del Sorteo Mayor están impresas y se venden de manera tradicional a través de los vendedores y expendios autorizados de la Lotería Nacional. La tercera serie se vende de forma exclusiva a través de medios electrónicos, por lo que puedes adquirirla en el sitio web oficial de la Lotería Nacional.

¿Cómo puedo saber si gané un premio del Sorteo Mayor?

Hay varias formas de verificar si tu billete resultó premiado. Puedes revisar la Lista de Premios, que está disponible en los expendios de Lotería Nacional y en su sitio web al día siguiente del sorteo. También puedes usar la herramienta en línea del Verificador de Cachitos, donde solo debes ingresar la información de tu billete. Finalmente, los resultados se publican diariamente en las redes sociales oficiales de la Lotería.

El Sorteo Mayor No. 3984 se realizará el martes 26 de agosto de 2025 a las 20 horas (Tiempo del Centro de México) y será transmitido en vivo por el canal institucional de YouTube "Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional". | Crédito: Lotería Nacional / Facebook

¿Qué es un “cachito” y qué es una “serie”?

Un “cachito” es una de las 20 partes en las que se divide un billete de la Lotería Nacional, también conocido como “fracción” o “vigésimo”. Si tu número es ganador, el premio que aparece en las listas oficiales debe ser dividido entre veinte, y ese será el monto que te corresponde. Por otro lado, una “serie” es el conjunto completo de los 20 cachitos que tienen el mismo número. Si compraste la serie completa, tienes derecho a cobrar la totalidad del premio indicado en la lista oficial.

¿Cómo puedo saber si mi cachito del Sorteo Mayor es ganador?

Existen varias formas de verificar si tu cachito tiene premio. La más común es consultar la Lista de Premios, que se encuentra en los expendios de la Lotería Nacional y en su sitio web al día siguiente del sorteo. También puedes usar el Verificador de Cachitos en línea, una herramienta que te permite ingresar el número y la fecha del sorteo. Además, puedes seguir las transmisiones en vivo y las pizarras de resultados en las redes sociales oficiales de la Lotería Nacional, o pedirle a tu vendedor de confianza que revise tu boleto en la máquina de Lotería Nacional.

¿Qué es un “reintegro” y cómo funciona?

Un reintegro es la devolución del valor que pagaste por tu billete o cachito. Este tipo de premio no genera impuestos. Los reintegros se pueden cobrar directamente con los billeteros autorizados o en los expendios oficiales de la Lotería Nacional. Además, existen los reintegros dobles o triples, que se otorgan a los billetes cuyo último dígito coincide con el de los premios principales, devolviéndote dos o hasta tres veces el valor de tu cachito.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar mis premios?

A partir de 2021, el plazo para cobrar tus premios y reintegros de la Lotería Nacional es de 60 días naturales a partir de la fecha del sorteo. Es crucial que revises la fecha de vencimiento que aparece al reverso de tu billete para asegurarte de reclamar tu premio a tiempo y no perder la oportunidad de recibirlo.

¿Cómo se cobran los premios de la Lotería Nacional?

El método para cobrar tu premio depende del monto. Para reintegros y premios menores a $9,999, puedes dirigirte a cualquier expendio o billetero autorizado. Para premios que van desde $10,000 hasta $10 millones, debes acudir a un banco con tu identificación oficial, comprobante de domicilio y el cachito original. Para premios superiores a $10 millones, es obligatorio acudir directamente a las oficinas de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, donde se realiza un trámite especial con un fedatario público.

¿Los premios de la lotería pagan impuestos?

Sí, todos los premios de la Lotería Nacional están sujetos al “Impuesto sobre Rifas y Sorteos”. La Lotería Nacional retiene un 1% del premio para el Gobierno Federal, además de un porcentaje adicional que varía según el estado donde se cobre. Por ejemplo, en la Ciudad de México se aplica un 6% adicional, lo que suma un total de 7% de impuestos sobre el premio. Los únicos que están exentos de este cobro son los reintegros.