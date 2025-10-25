Cada año, millones de personas en México se preparan para dar la bienvenida a sus seres queridos que regresan del más allá durante el 1 y 2 de noviembre. En la Ciudad de México, el Zócalo se transforma en un espectáculo de color y tradición con la instalación de la Ofrenda Monumental 2025, donde los cempasúchiles, el copal y la cartonería crean una experiencia única para visitantes de todas las edades.

No solo la Plaza de la Constitución se llena de vida; otros lugares emblemáticos de la capital como los panteones de Tláhuac y Xochimilco también se engalanan con altares y decoración típica del Día de Muertos 2025, ofreciendo un recorrido lleno de historia, misticismo y arte popular.

Podrás recorrer la Ofrenda Monumental Zócalo 2025 desde el 26 de octubre hasta el 2 de noviembre. | Crédito: X @CulturaCiudadMx

Fechas y horarios para visitar la Ofrenda Monumental

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó que la megaofrenda estará abierta al público desde el domingo 26 de octubre hasta el 2 de noviembre. La entrada es completamente gratuita, y los visitantes podrán disfrutar del altar en cualquier horario durante esos días.

Este año, la ofrenda rendirá homenaje a Tonantzin, la Diosa Madre, incorporando elementos del mundo prehispánico que invitan a vivir una experiencia inmersiva y multisensorial. Flores, monumentos, cartonería y colores vivos adornarán la plancha del Zócalo, creando un escenario perfecto para apreciar la riqueza cultural de esta tradición mexicana.

La Ofrenda Monumental Zócalo 2025 ofrece una experiencia multisensorial con flores, cartonería y monumentos llenos de color. | Crédito: X @CulturaCiudadMx

Otros altares y ofrendas en CDMX

Además del Zócalo, varias alcaldías de la capital preparan sus propios altares y espacios conmemorativos. Si planeas recorrer la ciudad, podrás visitar las siguientes locaciones a partir del 26 de octubre:

Deportivo Xochimilco

Utopía Ollin, en Iztapalapa

Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco

Parque del Mestizaje, en Gustavo A. Madero

Plaza de las Tres Culturas, en Cuauhtémoc

Mixquic, Tláhuac, reconocido internacionalmente por sus tradicionales celebraciones

Estas ofrendas ofrecen la oportunidad de conocer de cerca el trabajo artesanal de manos mexicanas y sumergirse en la magia del Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemáticas del país.

