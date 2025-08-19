Todas las mujeres de México, que tengan entre 60 y 64 años y se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y social, pueden inscribirse en el programa ‘Pensión Mujeres Bienestar’. El registro inició el 1 de agosto y cerrará el 30 del mismo mes. El tema es que se estableció que la inscripción se haga de acuerdo a la primera letra del apellido paterno y siguiendo un calendario. Si en caso no te registraste en el día que te tocaba, aún puedes hacerlo un sábado de agosto. A continuación te brindaré más detalles al respecto.

Por si no lo sabías, la ‘Pensión Mujeres Bienestar’ es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México que tiene como fin “contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores”.

Ten en cuenta que para este año se determinó que las beneficiarias del programa recibirán un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales. Ahora, con respecto al proceso de inscripción, este se llevará a cabo en el mes de agosto. ¿Dónde exactamente? Pues en los módulos implementados por la Secretaría de Bienestar y en Centros LIBRE (si te interesa conocer la ubicación de estos, entra a este enlace), con personal plenamente identificado y de forma gratuita.

La ‘Pensión Mujeres Bienestar’ tiene como meta apoyar a todas las mujeres de los 60 a los 64 años de edad. (Foto: @bancobienestar / Instagram)

Como ya te indiqué en el primer párrafo, las mujeres deben acudir a dichos puntos de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido y siguiendo un calendario. Para que me entiendas mejor, te mostraré cómo se estableció:

Apellido Día Fecha de agosto 2025 A,B,C Lunes 4, 11, 18 y 25 D, E, F, G, H Martes 5, 12, 19 y 26 I, J, K, L, M Miércoles 6, 13, 20 y 27 N, Ñ, O, P, Q, R Jueves 7, 14, 21 y 28 S, T, U, V, W, X, Y, Z Viernes 1, 8, 15, 22 y 29

Habiéndote enseñado la tabla, te digo que si no fuiste capaz de ir en la fecha que te tocaba, aún puedes registrarte en la ‘Pensión Mujeres Bienestar’ un sábado de agosto. ¿Por qué te menciono esto? Porque solo ese día se estableció que pueden ir las mujeres a inscribirse sin preocuparse por la letra inicial de su apellido paterno. Sí, atenderán a todas, siempre y cuando formen parte del público objetivo del programa.

El programa ‘Pensión Mujeres Bienestar’ entrega este 2025 un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias. (Foto: @bancobienestar / Instagram)

¿Cuántos sábados quedan en agosto de 2025 para inscribirse en la ‘Pensión Mujeres Bienestar’?

Ahora mismo solo quedan el sábado 23 y el sábado 30 (ya pasaron el 2, 9 y 16). Por lo tanto, si quieres inscribirte en la ‘Pensión Mujeres Bienestar’ en agosto de 2025 y ya pasó tu día de registro (según la letra inicial de tu apellido paterno), solo cuentas con dos oportunidades más este mes.

Los horarios de atención

Los módulos implementados por la Secretaría de Bienestar y en Centros LIBRE estarán abiertos de lunes a sábado de 10:00 am a 4:00 pm.

¿Qué documentos se debe llevar para registrarse en la ‘Pensión Mujeres Bienestar’?

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).

Acta de nacimiento legible CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial).

Número telefónico de contacto (celular y de casa).

Para tener en cuenta

Las mujeres que son beneficiarias del programa ‘Pensión Mujeres Bienestar’, apenas cumplan 65 años se convertirán automáticamente en derechohabientes de la ‘Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores’.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí