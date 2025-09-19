Regalar flores amarillas este domingo 21 de septiembre, para dar la bienvenida a la primavera en el hemisferio sur, se ha convertido en una luminosa tradición que tiñe de sol las manos y las plazas. Aunque en México ese gesto floreció el 21 de marzo y ahora el calendario abre la puerta al otoño, nada impide que muchos enamorados sorprendan con ramos de girasoles, tulipanes, rosas o margaritas: pequeñas auroras capaces de encender el corazón incluso cuando cambian las estaciones. Pero, ¿cómo comenzó esta historia? Quédate aquí: ahora te la contamos.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre? Este es su origen

Impulsada por la red social TikTok, la tendencia de regalar flores amarillas se hizo viral en 2022 a partir de la canción “Flores amarillas” de la telenovela argentina Floricienta. Desde entonces se asocia sobre todo al 21 de septiembre (primavera en el hemisferio sur) y al 21 de marzo (en el norte).

Desde entonces, cada año vuelve a cobrar fuerza en redes sociales y medios latinoamericanos, extendiéndose a México, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Venezuela y otros países como un gesto de cariño y una celebración estacional.

Este es el capitulo donde le regalan flores amarillas a Floricienta: ¿dónde puedo verlo?

¿Qué significa que te regalen flores amarillas el 21 de septiembre?

En Latinoamérica, regalar flores amarillas se asocia principalmente con alegría, esperanza, amistad y nuevos comienzos, además del amor romántico popularizado por la serie Floricienta y su canción “Flores amarillas” que reimpulsaron la costumbre en redes sociales.

El gesto se vincula al equinoccio: el 21 de marzo en el hemisferio norte y el 21 de septiembre en el sur, fechas que simbolizan renovación estacional y buenos deseos en países como México, Argentina, Perú, Chile y otros.

En la cultura popular reciente, el color amarillo transmite energía, optimismo y prosperidad, por lo que el regalo se interpreta como muestra de cariño para parejas, amigos y familiares, sin distinción de género.

Redes sociales y ventas estacionales: el boom de las flores amarillas

Por muy romántica que parezca la celebración, regalar flores amarillas ha impulsado de forma indirecta a miles de negocios florales y emprendimientos de detalle, especialmente los que se mueven en plataformas digitales. Aunque las ventas aún quedan por debajo de campañas gigantes como Navidad, San Valentín o el Día de la Madre y del Padre, el empuje en redes sociales ha abierto escaparates, generado picos de demanda estacionales y profesionalizado a jóvenes emprendedores latinoamericanos.

Hoy, muchos han aprendido a planificar inventarios, diseñar packs temáticos y aprovechar tendencias con contenidos, envíos rápidos y preventas; la tradición, convertida en hashtag, ya no solo habla de amor: también cuenta una historia de creatividad, empleo y economía local.

¿Cuáles son los tipos de flores amarillas?

Las flores amarillas más usadas en tradiciones y celebraciones regionales combinan símbolos de amistad, sol y renovación con ritos locales muy arraigados.

Girasoles : emblema de luz y vitalidad; son la opción más popular en regalos por su asociación directa con el sol y la alegría en tendencias recientes en Latinoamérica.

: emblema de luz y vitalidad; son la opción más popular en regalos por su asociación directa con el sol y la alegría en tendencias recientes en Latinoamérica. Rosas amarillas : vinculadas a amistad, gratitud y buenos deseos en la cultura occidental; se usan mucho en arreglos de ocasión y fechas del equinoccio.

: vinculadas a amistad, gratitud y buenos deseos en la cultura occidental; se usan mucho en arreglos de ocasión y fechas del equinoccio. Tulipanes amarillos : elegidos para celebrar comienzos y optimismo; frecuentes en ramos urbanos y campañas estacionales.

: elegidos para celebrar comienzos y optimismo; frecuentes en ramos urbanos y campañas estacionales. Margaritas y gerberas amarillas : símbolos de frescura y ánimo; habituales en ramos juveniles y combinaciones económicas para fechas virales.

: símbolos de frescura y ánimo; habituales en ramos juveniles y combinaciones económicas para fechas virales. Mimosas y narcisos : asociados a la primavera y al renacer; se emplean como señal de estación en países del hemisferio norte y sur según la fecha local.

: asociados a la primavera y al renacer; se emplean como señal de estación en países del hemisferio norte y sur según la fecha local. Cempasúchil o flor de muerto (Tagetes erecta) : flor amarilla-anaranjada central en los altares de Día de Muertos en México; sus pétalos y aroma guían a los difuntos según la tradición.

: flor amarilla-anaranjada central en los altares de Día de Muertos en México; sus pétalos y aroma guían a los difuntos según la tradición. Lirios amarillos: presentes en ritos y arreglos formales, con connotaciones de claridad y buen augurio en contextos festivos.

Letra de la canción “Flores amarillas” de Floricienta

Él la estaba esperando con una flor amarilla

Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila

Y el amarillo del sol iluminaba la esquina (la esquina)

Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña

Ella sabía que él sabía, que algún día pasaría

Que vendría a buscarla, con sus flores amarillas

No te apures no detengas, el instante del encuentro

Está dicho que es un hecho, no la pierdas no hay derecho

No te olvides, que la vida

Casi nunca está dormida

En ese bar tan desierto los esperaba el encuentro (el encuentro)

Ella llegó en limosina amarilla por supuesto

Él se acercó de repente y la miró tan de frente (de frente)

Toda una vida soñada y no pudo decir nada

