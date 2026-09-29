Cada 30 de septiembre, las redes sociales se llenan de fotos y videos de pequeños autos convertidos en regalos. La tendencia de obsequiar Hot Wheels en esta fecha ha ganado espacio como una curiosa tradición digital y ha llevado a que los conocidos carritos de juguete sean presentados en ramos, cajas y arreglos personalizados. En esta nota se explicará por qué todos hablan de regalar Hot Wheels el 30 de septiembre y cómo surgió esta costumbre que, aunque popular en internet, no corresponde a una celebración oficial.

La fecha adquirió notoriedad después de que los usuarios de redes sociales buscaran una alternativa a la tendencia de regalar flores amarillas en septiembre. Mientras estas flores se relacionaron en Internet con la canción y la historia de Floricienta, los Hot Wheels comenzaron a ocupar un lugar similar como obsequio dirigido especialmente a los hombres. Con el paso del tiempo, fotos, videos y publicaciones compartidas en plataformas como TikTok ayudaron a convertir la propuesta en una tradición que reaparece cada año.

Regalar Hot Wheels el 30 de septiembre se ha convertido en una acción muy especial. (Foto: dcalima.com) / Jairo Rúa

Detrás de esta costumbre hay una combinación de cultura digital, nostalgia y una marca con una larga historia. Hot Wheels fue creado por Mattel en 1968 y, desde entonces, sus pequeños vehículos han trascendido el ámbito de los juguetes para convertirse también en objetos de colección y referentes de la cultura automovilística. Para entender por qué el 30 de septiembre quedó asociado a estos carritos, es necesario remontarse al origen de la tendencia y al papel que tuvieron las redes sociales en su difusión.

El origen de la tendencia

La versión más difundida sobre el origen de esta tendencia señala que surgió a partir de una propuesta del creador de contenido mexicano Alejandro Rodríguez, quien planteó en redes sociales que los hombres también podían recibir un detalle equivalente a las flores amarillas y propuso los Hot Wheels como alternativa.

La idea comenzó a ser replicada por otros usuarios y adquirió una fecha específica: el 30 de septiembre. Desde entonces, los carritos empezaron a aparecer en arreglos que imitan los tradicionales ramos de flores, acompañados en algunos casos por dulces u otros regalos. Sin embargo, es importante precisar que esta fecha no fue establecida por Mattel ni corresponde a una celebración oficial. Solo se trata de una tendencia surgida y popularizada principalmente en redes sociales.

La elección de Hot Wheels tampoco resulta casual. Mattel señala que la marca nació en 1968 y que con el paso de las décadas se convirtió en un referente tanto de la cultura automovilística como de la cultura popular. Su variedad de modelos, diseños y ediciones ha permitido que los vehículos sean apreciados no solo por niños, sino también por aficionados y coleccionistas. Así, una propuesta nacida en Internet encontró en una marca reconocida y asociada con la nostalgia un objeto ideal para convertirse en símbolo de afecto. El 30 de septiembre, por ello, no representa una fecha oficial de Hot Wheels, sino el resultado de cómo las redes sociales pueden transformar una idea espontánea en una tradición digital que miles de personas reconocen y reproducen.