Este jueves 08 de enero de 2026, te cuento que el precio del dólar en México es de 17.96 pesos mexicanos al tipo de cambio en apertura . Aún por debajo de su promedio, la moneda estadounidense no logra amanecer por encima de los 18.00 pesos mexicanos, tal y como nos ha tenido acostumbrados en los últimos años. Aquí te cuento todas las razones por las que se da esta caída del dólar en México.

Los expertos destacan que el “superpeso” se ha visto beneficiado por la inyección de liquidez de la Reserva Federal y el atractivo de las tasas de interés en México. Mientras se especula que la Fed seguirá recortando tasas en 2026, el Banco de México (Banxico) podría pausar sus ajustes al inicio del año, manteniendo el interés de los inversionistas en activos mexicanos. Esta estrategia, sumada al auge en el precio de la plata, ha colocado al peso como la sexta divisa más apreciada del mundo este año.

Para quienes planean realizar operaciones bancarias este lunes, es importante recordar que la liquidez del mercado suele ser baja debido al periodo vacacional de fin de año. El tipo de cambio en ventanillas, como en Banco Azteca, suele mostrar márgenes más amplios, situándose hoy alrededor de los $16.90 a la compra y $18.59 a la venta. Sin embargo, en el mercado interbancario, la moneda mexicana busca “cerrar con broche de oro” el 2025, desafiando incluso las predicciones más conservadoras de inicios de año.

Los factores clave que vigilar este lunes serán el flujo de remesas de fin de año y las posibles tomas de utilidades por parte de inversionistas tras los rendimientos excepcionales. Aunque no se esperan datos económicos de alto impacto, la estabilidad del peso frente al dólar envía una señal de confianza para la economía nacional de cara al 2026. Mantente atento a las aperturas de los mercados mañana, ya que el USD/MXN podría buscar niveles de soporte aún más bajos si la tendencia de debilidad del dólar persiste.

¿Por qué se ha caído el Precio del Dólar en México?

La mañana del pasado miércoles 15 de octubre representó una caída más que importante para el dólar estadounidense. Acorde a Monex, que realiza análisis financieros, esta caída del dólar en México se debe a la incertidumbre política y económica en Estados Unidos, especialmente por las tensiones del Gobierno de Donald Trump con China y su aumento en los aranceles.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense ha presentado un ascenso de 0.65%, mientras que en total en el año ha presentado una baja de 6.84%, lo que es una cifra considerable.

La apreciación del peso mexicano frente al dólar ha sido de 0.19 por ciento en los últimos días. En la apertura del precio del dólar a pesos mexicanos del pasado miércoles se ubicó en 18.45 pesos por cada dólar, aunque al cierre puede presentar ligeras alzas en su precio.

Cabe señalar que el peso mexicano ha sido una de las monedas que mayor fortaleza ha demostrado frente al dólar estadounidense, siendo la cuarta moneda con mayores ganancias entre las divisas de países emergentes ante el dólar.

Este jueves 08 de enero de 2026, conoce el precio del dólar en México y el valor de la moneda estadounidense a pesos mexicanos.

Tipo de Cambio en México — 8 de enero 2026

Cotización oficial

Tipo de cambio FIX (Banxico/DOF): $17.9697 MXN por dólar estadounidense.

BANCO COMPRA (MXN) VENTA (MXN) Afirme 17.10 18.50 Banco Azteca 17.45 18.64 Bank of America 17.0358 19.0476 Banorte 16.75 18.30 BBVA Bancomer 17.14 18.28 Grupo Financiero Multiva 18.01 18.01 Intercam 17.4587 18.4692 BX+ 17.3722 18.5722

Estos valores pueden variar ligeramente a lo largo del día por ajustes internos y horarios de cada institución. Los rangos reflejan ligeras diferencias por horarios y políticas internas bancarias.

Un dato a tener en cuenta es que el tipo de cambio FIX es una herramienta crucial para el mercado financiero en México, ya que determina el valor oficial del peso frente al dólar estadounidense. Este valor es calculado por el Banco de México (Banxico), basándose en un promedio ponderado de las cotizaciones de las operaciones al mayoreo. Dicho proceso asegura que el tipo de cambio sea representativo de las transacciones reales del mercado, garantizando transparencia y estabilidad para las empresas y particulares que operan con divisas.

La determinación del FIX se realiza cada día hábil bancario a partir de las 12:00 horas, y se publica oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) al día siguiente. Este dato es vital, ya que es el que se utiliza para saldar obligaciones y contratos denominados en dólares que se liquidarán en México. Gracias a este mecanismo, tanto empresas como individuos pueden planificar y ejecutar transacciones internacionales con una referencia clara y regulada.

¿Cuál fue el precio de cierre del dólar en México el 6 de enero 2026?

El precio de cierre del dólar en México el martes 6 de enero de 2026 fue de 17.9142 pesos por dólar según los datos promedio de bancos y el registro interbancario anunciado por el Banco de México (Banxico) y medios especializados. Este valor representa el promedio ponderado con que se liquidaron las operaciones al final de la jornada cambiaria.

También se reporta que el tipo de cambio FIX oficial para solventar obligaciones denominadas en dólares, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fue de 17.8803 pesos por dólar para ese mismo día.

El dólar estadounidense continúa fluctuando frente al peso mexicano. Consulta el tipo de cambio hoy, 05 de enero de 2026, y cómo impacta en tus compras y viajes.

¿Qué diferencia hay entre el tipo de cambio del Banco de México y el precio de mercado?

La diferencia principal entre el tipo de cambio del Banco de México (Banxico) y el precio de mercado es la forma en que se calculan y utilizan:

Tipo de cambio Banxico (FIX):

Es una tasa de referencia que el Banco de México determina y publica diariamente, usualmente alrededor de mediodía.

que el Banco de México determina y publica diariamente, usualmente alrededor de mediodía. Se calcula a partir de un promedio ponderado de cotizaciones recabadas del mercado de cambios al mayoreo durante tres periodos específicos en la mañana, considerando las operaciones que reflejan las condiciones predominantes del mercado.

recabadas del mercado de cambios al mayoreo durante tres periodos específicos en la mañana, considerando las operaciones que reflejan las condiciones predominantes del mercado. El FIX sirve para solventar obligaciones de pago en moneda extranjera, operaciones bancarias, contratos y liquidaciones, y es la referencia oficial en facturación y operaciones institucionales.

Se mantiene fijo hasta el siguiente día hábil, por lo que no se actualiza en tiempo real, y suele ser más estable.

Precio de mercado (tipo de cambio spot, bancario, en ventanilla):

Es el valor al que realmente se compran y venden dólares en bancos, casas de cambio o plataformas financieras , y puede diferir entre instituciones.

, y puede diferir entre instituciones. Este precio varía constantemente durante el día según la oferta y demanda, expectativas económicas, política monetaria, noticias, y factores internacionales.

según la oferta y demanda, expectativas económicas, política monetaria, noticias, y factores internacionales. Suele ser un poco mayor para el público por incluir comisiones, margen de ganancia, costos de operación y riesgo, por eso en ventanilla es más alto que el FIX, y cada banco ofrece precios de compra y venta distintos.

Por ello, cuando consultas un precio bancario, suele haber una diferencia de centavos (a veces mayor) frente al valor FIX. El FIX ayuda a dar orden y transparencia al mercado mexicano, pero no determina el precio final de cada operación individual.

¿Cómo afecta la inflación en EE.UU. a la cotización del peso mexicano hoy?

La inflación de EE.UU. influye directamente en la tendencia del peso mexicano hoy, lunes 05 de enero de 2026, modificando las expectativas de los mercados sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y el comportamiento del dólar:

La inflación en EE.UU. afecta directamente la cotización del peso mexicano, especialmente en jornadas como la de hoy. Si la inflación estadounidense resulta menor a lo esperado , como ocurrió hoy, genera la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) podría recortar las tasas de interés o no subirlas próximamente. Esto debilita al dólar frente a otras monedas y generalmente fortalece al peso mexicano .

, como ocurrió hoy, genera la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) podría o no subirlas próximamente. Esto debilita al dólar frente a otras monedas y generalmente . Así, la baja inflación en EE.UU. hoy impulsa la fortaleza del peso mexicano, ya que reduce la demanda global por dólares y suma presión a las autoridades estadounidenses para evitar endurecer su política monetaria. Esto provoca que el tipo de cambio del dólar tenga una tendencia descendente frente al peso mexicano durante la jornada.

