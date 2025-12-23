El precio del dólar en México empezó esta semana con ligeros movimientos en las principales ventanillas bancarias y casas de cambio del país. Por eso te comento que el precio del dólar promedio para hoy, martes 23 de diciembre, es de 17.9785 pesos mexicanos . Si resides en Estados Unidos y planeas enviar remesas en plena temporada navideña, es fundamental monitorear el tipo de cambio USD a MXN en tiempo real. Aunque la divisa estadounidense ha mostrado una pequeña apreciación este lunes, el peso mexicano sigue defendiendo su terreno tras una semana de alta actividad en los mercados internacionales.

La tendencia del tipo de cambio ha sido estable; el pasado 15 de diciembre la jornada inició en 17.98 y cerró el viernes 19 rondando las 18.00 unidades por billete verde. Este comportamiento está fuertemente influenciado por el cierre del primer año de gobierno de Donald Trump en EE. UU., factor que ha mantenido al dólar bajo presión frente a la moneda azteca. Actualmente, el peso disfruta de niveles de fortaleza que han sorprendido a los analistas financieros durante este cuarto trimestre del año 2025.

Los expertos pronostican que el peso mexicano cerrará el año con una racha positiva, posiblemente manteniéndose por debajo de la barrera de los 18.00 pesos por dólar. Mirando hacia el futuro, el mercado ya pone su atención en las renegociaciones del T-MEC para 2026 y las nuevas políticas arancelarias que México podría implementar próximamente. Estos factores serán determinantes para decidir si el peso continúa su apreciación o si el dólar recupera el protagonismo perdido frente a las divisas emergentes en los meses venideros.

Haciendo balance, el peso mexicano muestra una recuperación impresionante comparado con los 19.00 pesos por dólar con los que inició el ciclo en enero de 2025. Esta solidez beneficia directamente a la economía familiar en México, aunque requiere que quienes envían dinero desde Estados Unidos estén atentos a las mejores tasas de cambio. Te recomendamos verificar siempre el valor actualizado en bancos como BBVA, Banamex o Banco Azteca antes de realizar cualquier transacción, asegurando así que tus dólares rindan mucho más.

¿Por qué se ha caído el Precio del Dólar en México?

La mañana del pasado miércoles 15 de octubre representó una caída más que importante para el dólar estadounidense. Acorde a Monex, que realiza análisis financieros, esta caída del dólar en México se debe a la incertidumbre política y económica en Estados Unidos, especialmente por las tensiones del Gobierno de Donald Trump con China y su aumento en los aranceles.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense ha presentado un ascenso de 0.65%, mientras que en total en el año ha presentado una baja de 6.84%, lo que es una cifra considerable.

La apreciación del peso mexicano frente al dólar ha sido de 0.19 por ciento en los últimos días. En la apertura del precio del dólar a pesos mexicanos del pasado miércoles se ubicó en 18.45 pesos por cada dólar, aunque al cierre puede presentar ligeras alzas en su precio.

Cabe señalar que el peso mexicano ha sido una de las monedas que mayor fortaleza ha demostrado frente al dólar estadounidense, siendo la cuarta moneda con mayores ganancias entre las divisas de países emergentes ante el dólar.

Tipo de Cambio en México — 23 diciembre de 2025

Cotización oficial

Tipo de cambio FIX (Banxico/DOF) : $17.9785 MXN por dólar estadounidense.

: $17.9785 MXN por dólar estadounidense. Mercado spot: $18.006500 MXN por dólar en las primeras horas del día, con cierre previo en $17.9816 MXN. Otro promedio registrado fue entre $17.6745 - 18.239 MXN.

BANCO COMPRA (MXN) VENTA (MXN) Afirme 17.20 18.70 Banco Azteca 17.85 18.59 Bank of America 17.0358 19.0476 Banorte 16.80 18.30 BBVA Bancomer 17.12 18.25 Grupo Financiero Multiva 18.07 18.07 BX+ 17.4642 18.4792

Por lo tanto, el dólar se compra en un rango aproximado de ~17.6745 MXN y se vende en un rango de ~17.6745 MXN, dependiendo del banco. Estos valores pueden variar ligeramente a lo largo del día por ajustes internos y horarios de cada institución. Los rangos reflejan ligeras diferencias por horarios y políticas internas bancarias.

Un dato a tener en cuenta es que el tipo de cambio FIX es una herramienta crucial para el mercado financiero en México, ya que determina el valor oficial del peso frente al dólar estadounidense. Este valor es calculado por el Banco de México (Banxico), basándose en un promedio ponderado de las cotizaciones de las operaciones al mayoreo. Dicho proceso asegura que el tipo de cambio sea representativo de las transacciones reales del mercado, garantizando transparencia y estabilidad para las empresas y particulares que operan con divisas.

La determinación del FIX se realiza cada día hábil bancario a partir de las 12:00 horas, y se publica oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) al día siguiente. Este dato es vital, ya que es el que se utiliza para saldar obligaciones y contratos denominados en dólares que se liquidarán en México. Gracias a este mecanismo, tanto empresas como individuos pueden planificar y ejecutar transacciones internacionales con una referencia clara y regulada.

¿Cuál fue el precio de cierre del dólar en México el 22 de diciembre?

El precio de cierre del dólar en México el lunes 22 de diciembre de 2025 fue de 17.9994 pesos por dólar según los datos promedio de bancos y el registro interbancario anunciado por el Banco de México (Banxico) y medios especializados. Este valor representa el promedio ponderado con que se liquidaron las operaciones al final de la jornada cambiaria.

También se reporta que el tipo de cambio FIX oficial para solventar obligaciones denominadas en dólares, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fue de 17.979200 pesos por dólar para ese mismo día.

¿Qué diferencia hay entre el tipo de cambio del Banco de México y el precio de mercado?

La diferencia principal entre el tipo de cambio del Banco de México (Banxico) y el precio de mercado es la forma en que se calculan y utilizan:

Tipo de cambio Banxico (FIX):

Es una tasa de referencia que el Banco de México determina y publica diariamente, usualmente alrededor de mediodía.

que el Banco de México determina y publica diariamente, usualmente alrededor de mediodía. Se calcula a partir de un promedio ponderado de cotizaciones recabadas del mercado de cambios al mayoreo durante tres periodos específicos en la mañana, considerando las operaciones que reflejan las condiciones predominantes del mercado.

recabadas del mercado de cambios al mayoreo durante tres periodos específicos en la mañana, considerando las operaciones que reflejan las condiciones predominantes del mercado. El FIX sirve para solventar obligaciones de pago en moneda extranjera, operaciones bancarias, contratos y liquidaciones, y es la referencia oficial en facturación y operaciones institucionales.

Se mantiene fijo hasta el siguiente día hábil, por lo que no se actualiza en tiempo real, y suele ser más estable.

Precio de mercado (tipo de cambio spot, bancario, en ventanilla):

Es el valor al que realmente se compran y venden dólares en bancos, casas de cambio o plataformas financieras , y puede diferir entre instituciones.

, y puede diferir entre instituciones. Este precio varía constantemente durante el día según la oferta y demanda, expectativas económicas, política monetaria, noticias, y factores internacionales.

según la oferta y demanda, expectativas económicas, política monetaria, noticias, y factores internacionales. Suele ser un poco mayor para el público por incluir comisiones, margen de ganancia, costos de operación y riesgo, por eso en ventanilla es más alto que el FIX, y cada banco ofrece precios de compra y venta distintos.

Por ello, cuando consultas un precio bancario, suele haber una diferencia de centavos (a veces mayor) frente al valor FIX. El FIX ayuda a dar orden y transparencia al mercado mexicano, pero no determina el precio final de cada operación individual.

¿Cómo afecta la inflación en EE.UU. a la cotización del peso mexicano hoy?

La inflación de EE.UU. influye directamente en la tendencia del peso mexicano hoy, martes 23 de diciembre de 2025, modificando las expectativas de los mercados sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y el comportamiento del dólar:

La inflación en EE.UU. afecta directamente la cotización del peso mexicano, especialmente en jornadas como la de hoy. Si la inflación estadounidense resulta menor a lo esperado , como ocurrió hoy, genera la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) podría recortar las tasas de interés o no subirlas próximamente. Esto debilita al dólar frente a otras monedas y generalmente fortalece al peso mexicano .

, como ocurrió hoy, genera la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) podría o no subirlas próximamente. Esto debilita al dólar frente a otras monedas y generalmente . Así, la baja inflación en EE.UU. hoy impulsa la fortaleza del peso mexicano, ya que reduce la demanda global por dólares y suma presión a las autoridades estadounidenses para evitar endurecer su política monetaria. Esto provoca que el tipo de cambio del dólar tenga una tendencia descendente frente al peso mexicano durante la jornada.

