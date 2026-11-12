La segunda semana de noviembre continúa marcada por los movimientos del tipo de cambio USD a MXN. Para este jueves 12 de noviembre de 2026, el precio del dólar en México mantiene la atención de los mercados y de quienes realizan operaciones con la moneda estadounidense. La última referencia oficial disponible del Banco de México (Banxico) es de 18.6192 pesos por dólar, correspondiente al miércoles 11. A continuación, conoce cuánto vale la divisa estadounidense, cómo evoluciona su cotización y cuál es el tipo de cambio FIX publicado por Banxico.

¿Cuánto vale el dólar hoy en México?

La referencia de Bloomberg Línea permite estimar que un dólar estadounidense equivale a unos 18.5977 pesos mexicanos. Para interpretar correctamente la información, conviene separar el precio de mercado, el FIX y el cierre de jornada publicado por el banco central:

Indicador Pesos por dólar Fecha de referencia Utilidad Cotización de mercado consultada 18.6127 11 de noviembre de 2026 Seguimiento del USD/MXN Apertura de mercado reportada 18.61 12 de noviembre de 2026 Referencia inicial de la sesión Último FIX disponible de Banxico 18.6192 11 de noviembre de 2026 Referencia oficial determinada por el banco central Para pagos disponible de Banxico 18.5983 11 de noviembre de 2026 Referencia oficial determinada por el banco central Último DOF disponible de Banxico 18.6678 11 de noviembre de 2026 Referencia oficial determinada por el banco central

¿Qué significa el tipo de cambio FIX de Banxico?

El FIX es un tipo de cambio que el Banco de México determina los días hábiles bancarios. Se calcula con un promedio de cotizaciones del mercado mayorista para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente, obtenidas de plataformas y otros medios electrónicos representativos del mercado cambiario.

Banxico informa que lo da a conocer a partir de las 12:00 horas. Posteriormente, se publica en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato siguiente a su determinación. Por eso, consultar el dólar temprano no significa que ya exista un nuevo FIX correspondiente a esa jornada.

¿Cuánto son 100, 500 y 1,000 dólares en pesos mexicanos?

Tomando como referencia informativa 18.6127 pesos por dólar, las equivalencias aproximadas son las siguientes:

1 dólar: 18.6127 pesos mexicanos.

100 dólares: 1,861.27 pesos mexicanos.

500 dólares: 9,306.35 pesos mexicanos.

1,000 dólares: 18,612.70 pesos mexicanos.

¿Por qué el precio del dólar puede ser diferente al cambiar dinero?

Una referencia de mercado no equivale necesariamente al precio disponible para el usuario. Xe explica que su conversor utiliza el tipo de cambio medio, situado entre los precios de compra y venta, y advierte que esa tasa es informativa: no es necesariamente la que se obtiene al realizar una transferencia.

Por ello, al comparar una oferta bancaria con los 18.6127 pesos aproximados de esta mañana, debe distinguirse entre una referencia informativa y una cotización ejecutable. También hay que conservar la fecha de cada dato: el precio de mercado del 12 de noviembre y el FIX del 12 de noviembre responden a momentos y metodologías diferentes. Presentarlos por separado permite calcular equivalencias sin atribuir al banco central una actualización que todavía no aparece en su portal.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses