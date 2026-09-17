El precio del dólar en México para este jueves 17 de septiembre de 2026 se mantiene alrededor de los 17 pesos por unidad , de acuerdo con las referencias oficiales del Banco de México (Banxico). Para quienes necesitan pagar, cobrar, enviar remesas, realizar una transferencia internacional o calcular una obligación pactada en dólares, la cifra más importante del día es el tipo de cambio aplicable para pagos: 17.1277 pesos mexicanos por dólar.

Banxico también muestra que la última determinación disponible del tipo de cambio FIX fue de 17.1527 pesos por dólar, correspondiente al 15 de septiembre. Este valor se publicó posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y sirve como referencia oficial dentro del calendario bancario establecido por la autoridad monetaria.

Es importante distinguir entre el tipo de cambio oficial y la cotización que una persona encontrará en ventanillas bancarias, casas de cambio, tarjetas o plataformas digitales. El precio final para el público puede incluir un margen de compra-venta, comisiones y costos operativos, por lo que normalmente será distinto —y menos favorable— que el FIX de Banxico.

Indicador Cotización Fecha de referencia ¿Para qué sirve? Tipo de cambio para pagos 17.1277 MXN por USD 17 de septiembre de 2026 Equivalente en pesos de obligaciones en dólares pagaderas en México FIX determinado por Banxico 17.1527 MXN por USD 15 de septiembre de 2026 Referencia oficial determinada en mercado mayorista Publicación del FIX en DOF 17.1527 MXN por USD 17 de septiembre de 2026 Publicación oficial de la última determinación disponible Dólar EUA, dato oportuno Banxico 17.1527 MXN por USD 15 de septiembre de 2026 Referencia informativa de cotizaciones de divisas Dólar EUA, dato previo Banxico 17.1277 MXN por USD 14 de septiembre de 2026 Comparativo inmediato anterior

¿Cuánto son dólares en pesos mexicanos?

Tomando como referencia el tipo de cambio para pagos vigente hoy, de 17.1277 pesos por dólar, estas son conversiones aproximadas de USD a MXN. Se trata de cálculos orientativos; el monto recibido o pagado puede cambiar si el banco, la casa de cambio o la plataforma aplica una cotización propia.

Dólares estadounidenses Equivalente aproximado en pesos mexicanos 1 USD 17.13 MXN 10 USD 171.28 MXN 20 USD 342.55 MXN 50 USD 856.39 MXN 100 USD 1,712.77 MXN 500 USD 8,563.85 MXN 1,000 USD 17,127.70 MXN

Por ejemplo, una persona que deba liquidar una factura de 250 dólares bajo la referencia oficial para pagos tendría un equivalente de aproximadamente 4,281.93 pesos mexicanos, antes de considerar impuestos, comisiones financieras o cargos estipulados en el contrato.

El peso mexicano muestra una ligera diferencia frente al último dato previo: el dólar pasó de 17.1277 a 17.1527 pesos entre las referencias del 14 y el 15 de septiembre. Esto supone un incremento de 0.025 pesos por dólar, es decir, cerca de 0.15%. En términos prácticos, un dólar más caro equivale a una depreciación marginal del peso frente a la divisa estadounidense durante ese periodo.

Tipo de cambio FIX: qué es y cuándo usarlo

El tipo de cambio FIX es la referencia que calcula Banxico a partir de un promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente. La institución obtiene esas cotizaciones de plataformas de negociación y otros medios electrónicos representativos del mercado de cambios.

Banxico da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas en días hábiles bancarios. Posteriormente, el valor se publica en el DOF al siguiente día hábil bancario. Sin embargo, el tipo de cambio que debe utilizarse para calcular el equivalente en pesos de obligaciones denominadas en dólares y pagaderas en México es el que Banxico publicó en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior. Por eso, para este jueves 17 de septiembre, la referencia aplicable para pagos es 17.1277 pesos por dólar, no necesariamente el FIX más reciente que aparece como publicado ese mismo día .

Esta diferencia de fechas es clave para evitar errores en pagos contractuales, operaciones contables, facturas en dólares, créditos, arrendamientos u otras obligaciones que establezcan la conversión a pesos con base en la normativa aplicable en México.

Dólar en bancos y casas de cambio

El tipo de cambio FIX no es una tarifa obligatoria para comprar o vender efectivo en un banco. Las instituciones financieras, casas de cambio, aeropuertos y plataformas de pagos fijan sus propios precios de compra y venta según condiciones de mercado, liquidez, costos y márgenes comerciales.

Si una persona quiere comprar dólares, debe revisar la cotización de venta, que suele ser mayor que la referencia de Banxico. Si quiere cambiar dólares por pesos, debe observar la cotización de compra, que habitualmente es menor. La diferencia entre ambos precios se conoce como spread cambiario y representa, entre otros componentes, el margen de la entidad que realiza la operación.

Antes de concretar una transacción, conviene comparar el tipo de cambio final, las comisiones explícitas y el monto neto que se recibirá. También es recomendable confirmar si la cotización aplica para efectivo, transferencia, tarjeta, compra digital o envío de remesas, ya que un mismo banco puede manejar precios distintos según el canal utilizado.

Como referencia económica, el dólar estadounidense se ubicó en 17.1527 pesos en el dato oportuno reportado por Banxico el 15 de septiembre, frente a 16.9202 pesos una semana antes y 18.0012 pesos al cierre de 2025. Estos datos no garantizan una trayectoria futura, pero ayudan a contextualizar la evolución reciente del peso frente al dólar.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses