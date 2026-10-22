El precio del dólar en México hoy, jueves 22 de octubre de 2026, se ubica en 18,63 pesos mexicanos a la compra, un alza de 1,03% frente a los 18,44 pesos registrados al cierre del miércoles 21 de octubre. Con este movimiento, el peso mexicano pierde terreno frente a la moneda estadounidense, una variación relevante para quienes compran dólares, realizan pagos en esa divisa o reciben remesas.

El tipo de cambio es una referencia clave para entender cómo la cotización del dólar repercute en la economía y en tu bolsillo. Sus variaciones influyen en el costo de las importaciones y pueden trasladarse al precio de los productos que compras, especialmente aquellos provenientes del exterior. Seguir el precio del dólar también permite evaluar decisiones de ahorro e inversión, sobre todo en períodos de volatilidad financiera, cuando las fluctuaciones cambiarias cobran mayor importancia.

¿Cuánto vale el dólar en México hoy, 22 de octubre?

Para consultar cuánto vale un dólar, la referencia oficial más reciente permite estimar una equivalencia de 18.64 pesos, redondeada a dos decimales . Sin embargo, el importe efectivo de una operación dependerá de la cotización que aplique la institución donde se realice el cambio. El FIX es una referencia del mercado mayorista, no una tarifa universal para comprar billetes o recibir transferencias.

Indicador Valor en pesos por dólar Fecha del dato Último FIX disponible 18.6425 21 de octubre de 2026 Tipo de cambio de cierre de jornada 18.6714 21 de octubre de 2026 FIX de la sesión anterior 18.4200 20 de octubre de 2026 FIX determinado el jueves 22 Pendiente al corte Publicación a partir de las 12:00

Fuente: Banco de México. Los valores corresponden a indicadores distintos y no representan precios de ventanilla.

¿Qué diferencia hay entre el FIX, el cierre y el dólar bancario?

Banxico determina el FIX con un promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente. Por su metodología, este indicador no equivale necesariamente al precio observado en cualquier momento del día.

El cierre de jornada es otra medición. Se calcula mediante un promedio ponderado de operaciones observadas dentro de una ventana entre las 13:55 y las 14:05 horas, y se publica a las 14:10. El miércoles, esta referencia se ubicó en 18.6714 pesos por dólar, por encima del FIX de esa misma fecha.

También conviene separar la fecha de determinación del FIX de su publicación y aplicación. Banxico explica que el dato se publica en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario siguiente y se utiliza para solventar determinadas obligaciones denominadas en dólares al día siguiente de esa publicación. Confundir esas fechas puede llevar a utilizar una referencia incorrecta para un pago.

¿Cómo convertir pesos mexicanos a dólares?

Para una estimación informativa, puedes utilizar el último FIX disponible, siempre aclarando que el resultado no constituye una oferta bancaria. Con la referencia de 18.6425 pesos, las conversiones serían:

1 dólar: 18.6425 pesos.

10 dólares: 186.425 pesos.

100 dólares: 1,864.25 pesos.

1,000 dólares: 18,642.50 pesos.

¿Qué revisar antes de comprar o vender dólares?

Antes de confirmar una operación, solicita la cotización aplicable a tu monto y canal. Los servicios bancarios de divisas tienen condiciones propias; por ejemplo, BBVA ofrece operaciones de compra y venta con tipos de cambio específicos para sus servicios empresariales. Esas condiciones no deben confundirse con el FIX de Banxico.

Como comprobación práctica, revisa:

Qué precio aplica si entregas dólares y recibes pesos.

Qué precio aplica si entregas pesos y compras dólares.

Cuánto recibirás finalmente y si existen cargos adicionales.

Hasta qué momento se mantiene la cotización ofrecida.

Este contenido no incorpora precios de ventanilla sin verificación directa. Para actualizarlo durante el jueves, corresponde sustituir el estado pendiente cuando Banxico publique el nuevo FIX, conservando la fecha y el horario de cada referencia.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses