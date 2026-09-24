El dólar en México se cotiza este jueves 24 de septiembre de 2026 en 17.3015 pesos por unidad para el tipo de cambio aplicable a obligaciones denominadas en dólares, de acuerdo con la información del Banco de México (Banxico). La referencia FIX más reciente, determinada el miércoles 23 de septiembre, se ubicó en 17.5030 pesos por dólar.

La diferencia entre ambas cifras es importante: el valor oficial aplicable para pagos y obligaciones no siempre coincide con el precio que verá una persona al comprar dólares en ventanilla. Bancos, casas de cambio y plataformas financieras definen sus propios precios de compra y venta, con un margen adicional conocido como spread cambiario.

Precio del dólar hoy en México

El dato central para este jueves es el tipo de cambio de 17.3015 pesos por dólar , que corresponde al valor publicado y aplicable para solventar obligaciones denominadas en moneda estadounidense en México. Esta cotización deriva del FIX determinado previamente por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Indicador cambiario Cotización Fecha de referencia Para qué sirve Tipo de cambio aplicable a obligaciones $17.3015 MXN por USD Jueves 24 de septiembre Pagos y obligaciones denominadas en dólares FIX determinado por Banxico $17.5030 MXN por USD Miércoles 23 de septiembre Referencia oficial publicada por Banxico Interbancario a 48 horas, compra $17.4685 MXN por USD Miércoles 23 de septiembre Operaciones mayoristas de compra Interbancario a 48 horas, venta $17.4720 MXN por USD Miércoles 23 de septiembre Operaciones mayoristas de venta Interbancario, mínimo $17.4510 MXN por USD Miércoles 23 de septiembre Menor postura de venta observada Interbancario, máximo $17.6080 MXN por USD Miércoles 23 de septiembre Mayor postura de venta observada Cierre de jornada $17.5112 MXN por USD Miércoles 23 de septiembre Referencia de cierre del mercado

Banxico explica que el FIX se obtiene a partir de un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables al segundo día hábil bancario siguiente. El banco central lo da a conocer desde las 12:00 horas en días hábiles; posteriormente se publica en el DOF y se utiliza para liquidar obligaciones en dólares dentro de México.

¿Cuánto son dólares en pesos mexicanos?

Para calcular una conversión rápida, se multiplica el monto en dólares por el tipo de cambio de referencia. Usando la cotización aplicable de 17.3015 pesos por dólar, estos son algunos ejemplos útiles para pagos, presupuestos y compras internacionales:

Monto en dólares Equivalente aproximado en pesos mexicanos US$1 $17.30 MXN US$10 $173.02 MXN US$50 $865.08 MXN US$100 $1,730.15 MXN US$500 $8,650.75 MXN US$1,000 $17,301.50 MXN US$1,500 $25,952.25 MXN US$5,000 $86,507.50 MXN

Dólar FIX, interbancario y ventanilla: qué diferencia hay

No existe un único “precio del dólar” que aplique por igual a todas las operaciones. Por eso, antes de cambiar dinero o realizar un pago, conviene identificar qué cotización corresponde a cada caso.

El dólar FIX es la referencia determinada por Banxico. Tiene relevancia para obligaciones denominadas en dólares que se liquidan en territorio mexicano y funciona como parámetro oficial. No debe confundirse automáticamente con el monto que se ofrece al público en sucursales bancarias.

El tipo de cambio interbancario refleja operaciones entre participantes del mercado mayorista, como bancos y casas de bolsa. El miércoles 23 de septiembre, Banxico reportó una apertura de $17.4685 para compra y de $17.4720 para venta, con un rango observado entre $17.4510 y $17.6080.

En cambio, el dólar en ventanilla es el precio para personas y empresas que compran o venden divisas en bancos y casas de cambio. Estas entidades incluyen su propio margen comercial, costos operativos y condiciones de mercado. Un comparador privado reportó un promedio de venta bancaria de alrededor de $17.90 durante la madrugada de este jueves, aunque las cotizaciones pueden modificarse durante el día y varían entre instituciones.

Recomendaciones antes de comprar o vender dólares

Si necesita cambiar dólares hoy, comparar la cotización final es más útil que fijarse únicamente en el FIX. Solicite siempre el precio de venta si comprará dólares y el de compra si entregará dólares a la institución.

También es recomendable confirmar si el tipo de cambio mostrado incluye comisiones, si existe un monto mínimo de operación y si la tasa aplica a efectivo, transferencias o pagos con tarjeta. Las compras con tarjeta pueden procesarse con una cotización distinta a la observada en ventanilla, además de cargos por conversión internacional según el producto financiero contratado.

Para pagos fiscales, obligaciones contractuales o transacciones que exijan una referencia formal, la fuente prioritaria debe ser Banxico y la publicación correspondiente del DOF. El tipo de cambio oficial aplicable este jueves es de $17.3015 por dólar, mientras que el FIX más reciente se sitúa en $17.5030.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses