La recta final de noviembre continúa marcada por las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el peso mexicano. Para hoy, jueves 26 de noviembre de 2026, el precio de la divisa norteamericana en México mantiene la atención de los mercados financieros y de quienes realizan operaciones cambiarias. La referencia más reciente disponible se ubica en 19.7040 pesos por dólar, cifra correspondiente al cierre de la jornada anterior que se actualizará en cuanto el Banco de México (Banxico) publique los nuevos valores oficiales. A continuación, conoce cuánto vale la moneda estadounidense, cómo evoluciona su cotización y cuál es el tipo de cambio FIX reportado por el banco central.

¿Cuánto vale el dólar hoy en México?

Para interpretar correctamente la información, conviene separar el precio de mercado, el FIX y el cierre de jornada publicado por el banco central:

Indicador Pesos por dólar Fecha de referencia Utilidad Cotización de mercado consultada 19.59 Miércoles 25 de noviembre Seguimiento del USD/MXN Último FIX disponible de Banxico 19.7040 Miércoles 25 de noviembre Referencia oficial determinada por el banco central

Para pagos disponibles de Banxico 19.3668 Jueves 26 de noviembre Referencia oficial determinada por el banco central Último DOF disponible de Banxico 19.7040 Jueves 26 de noviembre Referencia oficial determinada por el banco central

¿Qué significa el tipo de cambio FIX de Banxico?

El FIX es un tipo de cambio que el Banco de México determina los días hábiles bancarios. Se calcula con un promedio de cotizaciones del mercado mayorista para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente, obtenidas de plataformas y otros medios electrónicos representativos del mercado cambiario.

Banxico informa que lo da a conocer a partir de las 12:00 horas. Posteriormente, se publica en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato siguiente a su determinación. Por eso, consultar el dólar temprano no significa que ya exista un nuevo FIX correspondiente a esa jornada.

¿Cuánto son 100, 500 y 1,000 dólares en pesos mexicanos?

Tomando como referencia informativa 19.7040 pesos por dólar, las equivalencias aproximadas son las siguientes:

1 dólar: 19.7040 pesos mexicanos.

100 dólares: 1,970.40 pesos mexicanos.

500 dólares: 9,852.00 pesos mexicanos.

1,000 dólares: 19,704.00 pesos mexicanos.

¿Por qué el precio del dólar puede ser diferente al cambiar dinero?

Una referencia de mercado no equivale necesariamente al precio disponible para el usuario. Xe explica que su conversor utiliza el tipo de cambio medio, situado entre los precios de compra y venta, y advierte que esa tasa es informativa: no es necesariamente la que se obtiene al realizar una transferencia.

Por ello, al comparar una oferta bancaria con los 19.7040 pesos aproximados de esta mañana, debe distinguirse entre una referencia informativa y una cotización ejecutable. También hay que conservar la fecha de cada dato: el precio de mercado del 26 de noviembre y el FIX del 26 de noviembre responden a momentos y metodologías diferentes. Presentarlos por separado permite calcular equivalencias sin atribuir al banco central una actualización que todavía no aparece en su portal.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses