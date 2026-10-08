El precio del dólar en México tiene como última referencia oficial disponible un tipo de cambio FIX de 17.9780 pesos por dólar, determinado por el Banco de México el miércoles 7 de octubre de 2026 . Esto equivale, al redondear, a 17.98 pesos mexicanos por cada dólar estadounidense. Es importante precisar que esta cifra corresponde al último FIX publicado, no a una nueva determinación del jueves 8 de octubre.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en México hoy?

La referencia más reciente verificada directamente en Banxico es de 17.9780 MXN por USD. El registro anterior, correspondiente al martes 6 de octubre, fue de 17.9670 pesos. La comparación muestra un incremento de 0.0110 pesos por dólar entre ambas determinaciones oficiales: se requieren ligeramente más pesos para obtener el equivalente de un dólar.

La siguiente tabla reúne los datos oficiales disponibles y conversiones orientativas calculadas con el último FIX. Los importes no representan una oferta de compra o venta bancaria.

Dato o conversión Valor Fecha o alcance Último FIX disponible de Banxico 17.9780 MXN por USD Determinado el 7 de octubre FIX del día anterior 17.9670 MXN por USD Determinado el 6 de octubre Diferencia entre ambos registros +0.0110 MXN por USD Comparación del FIX Equivalencia de 1 USD 17.98 MXN Redondeada a dos decimales Equivalencia de 100 USD 1,797.80 MXN Calculada con 17.9780 Equivalencia de 500 USD 8,989.00 MXN Calculada con 17.9780 Equivalencia de 1,000 USD 17,978.00 MXN Calculada con 17.9780

¿Cómo convertir dólares a pesos mexicanos y pesos a dólares?

Para convertir dólares a pesos mexicanos, se multiplica el monto en USD por el tipo de cambio elegido. Con la referencia de 17.9780, una cantidad de 100 dólares equivale a 1,797.80 pesos; mientras que 1,000 dólares representan 17,978.00 pesos . Estas operaciones utilizan el último FIX disponible de Banxico.

Para hacer la conversión inversa, de pesos mexicanos a dólares, se divide el monto en MXN entre la cotización. Así, 1,000 pesos equivalen aproximadamente a 55.62 dólares utilizando esa misma referencia.

Las fórmulas son:

De USD a MXN: monto en dólares × tipo de cambio.

De MXN a USD: monto en pesos ÷ tipo de cambio.

Estos resultados sirven como orientación, pero no garantizan el importe final de una transacción. Para una operación bancaria debe utilizarse la cotización ofrecida para ese servicio y momento. BBVA México, por ejemplo, informa que dispone de precios diferenciados y cotizaciones en tiempo real en sus servicios de divisas.

¿Por qué el precio de compra y venta del dólar puede ser diferente?

El FIX no debe confundirse con una cotización de ventanilla. Banxico lo determina a partir de un promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo, obtenidas de plataformas de transacción y otros medios electrónicos representativos del mercado. No es una oferta bancaria para comprar o vender efectivo.

Al consultar una cotización comercial, conviene identificar el sentido de la operación:

Compra: el banco adquiere los dólares del cliente y entrega pesos.

Venta: el banco entrega dólares al cliente a cambio de pesos.

Por eso, antes de convertir dinero, hay que revisar qué precio corresponde a la operación solicitada. También debe distinguirse el servicio utilizado: BBVA ofrece modalidades de compra y venta de divisas entre cuentas y transferencias internacionales, con cotizaciones diferenciadas.

¿Cuándo se actualiza el FIX y qué fecha debe revisarse?

Banxico publica el FIX a partir del mediodía de cada día hábil bancario. Después, ese valor se publica en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario siguiente a su determinación. Su aplicación para solventar obligaciones en dólares pagaderas en México corresponde al día siguiente de dicha publicación.

En consecuencia, la fecha de determinación, la publicación en el DOF y la referencia para pagos no son intercambiables. Para obligaciones de pago debe consultarse la columna correspondiente en Banxico, no elegir automáticamente el FIX más reciente.

Este jueves 8 de octubre, la cifra de 17.9780 pesos debe identificarse como el FIX determinado el miércoles 7. Cuando Banxico publique el nuevo registro, será necesario actualizar el valor principal, la hora de consulta y las conversiones del artículo.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses