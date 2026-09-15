El dólar estadounidense cotiza alrededor de 17.15 pesos mexicanos por unidad durante la mañana de este martes 15 de septiembre de 2026, de acuerdo con referencias del mercado cambiario. Sin embargo, para pagos de obligaciones denominadas en dólares dentro de México, el valor de referencia oficial aplicable es el tipo de cambio publicado previamente por el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Banxico reportó un tipo de cambio FIX de 17.1277 pesos por dólar el lunes 14 de septiembre. No obstante, el tipo aplicable para calcular obligaciones pagaderas en dólares este martes es de 16.9707 pesos por dólar, correspondiente a la publicación del día hábil bancario anterior, conforme al mecanismo oficial.

Precio del dólar hoy en México

La cotización del USD frente al peso mexicano cambia durante la sesión por la operación global del mercado de divisas. En las primeras horas del martes, las plataformas financieras mostraban al par USD/MXN en un rango cercano a 17.15–17.18 pesos por dólar . La web Bloomberg Línea registró una cotización de 17.1568 pesos a las 4:35 a. m., mientras que otros proveedores reflejaban movimientos en torno a 17.17 pesos.

Es importante diferenciar este valor de mercado del precio que verá una persona al acudir a una sucursal bancaria, una casa de cambio o una plataforma de envío de dinero. Las entidades financieras establecen sus propios precios de compra y venta e incorporan margen cambiario, costos operativos y, en algunos casos, comisiones.

Dato clave Cotización / valor Uso principal Dólar en mercado (USD/MXN) Cerca de 17.15–17.18 pesos Referencia de cotización intradía Tipo de cambio FIX de Banxico 17.1277 pesos por dólar Referencia oficial publicada el 14 de septiembre Tipo aplicable a obligaciones hoy 16.9707 pesos por dólar Pagos denominados en USD dentro de México 100 dólares en pesos mexicanos Cerca de 1,715–1,718 pesos Equivalencia referencial de mercado 1 peso mexicano en dólares Cerca de US$0.0583 Conversión inversa estimada

Tipo de cambio FIX de Banxico

El tipo de cambio FIX es una referencia oficial determinada y publicada por Banxico para su uso en operaciones, obligaciones y registros que requieren una paridad formal entre el peso mexicano y el dólar estadounidense. No equivale necesariamente al precio de venta al público en bancos ni al tipo de cambio de una app de conversión.

Para este martes 15 de septiembre, Banxico indica que el tipo que debe utilizarse para calcular el equivalente en pesos de obligaciones de pago denominadas en dólares, que deban cumplirse en la República Mexicana, es el publicado en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior. Ese valor se sitúa en 16.9707 pesos por dólar.

Por otro lado, la información del Sistema de Información Económica (SIE) de Banxico muestra que el FIX más reciente disponible, correspondiente al 14 de septiembre, fue de 17.1277 pesos. La diferencia entre ambos valores responde al calendario de publicación y aplicación del tipo de cambio oficial, no a un error de cotización.

Este dato es especialmente relevante en contextos como:

Pago de contratos, facturas o deudas expresadas en dólares.

Cálculos contables, fiscales o administrativos.

Operaciones comerciales que establecen expresamente el uso del tipo de cambio oficial.

Liquidación de obligaciones dentro del territorio mexicano.

¿Cuánto son dólares en pesos?

Tomando como referencia una cotización de mercado cercana a 17.16 pesos por dólar, estas son algunas conversiones aproximadas para este martes:

Monto en dólares Equivalente estimado en pesos mexicanos US$1 $17.16 MXN US$20 $343.20 MXN US$50 $858.00 MXN US$100 $1,716.00 MXN US$500 $8,580.00 MXN US$1,000 $17,160.00 MXN

Por ejemplo, una persona que cambie US$100 podría recibir una cifra inferior a $1,716 pesos si realiza la operación en una institución cuya compra de dólares esté por debajo de la cotización interbancaria. En sentido contrario, quien necesite comprar US$100 probablemente pagará más de esa referencia, pues el precio de venta suele ser mayor.

Para una conversión formal de una obligación en dólares, la referencia no debe ser la tabla anterior, sino el tipo aplicable de Banxico: US$100 equivalen a $1,697.07 pesos al valor oficial aplicable este 15 de septiembre.

Qué revisar al comprar o vender dólares

Antes de realizar un cambio de divisas, conviene identificar el objetivo de la operación. Si se trata de una compra para viaje, ahorro o pago personal, hay que comparar el precio de venta de dólares entre bancos, casas de cambio y proveedores digitales autorizados. Si se venderán dólares, el foco debe estar en el precio de compra que ofrece cada institución.

También resulta útil considerar estos puntos:

El tipo de cambio mostrado en medios financieros suele ser una referencia de mercado, no una tarifa garantizada para público general.

Los bancos y casas de cambio pueden actualizar sus pizarras varias veces al día.

Una comisión fija puede encarecer de forma relevante operaciones pequeñas, aunque el tipo de cambio parezca competitivo.

Los pagos contractuales o empresariales deben revisar qué tipo de cambio señala el acuerdo: FIX, tipo bancario, tipo de venta u otro indicador.

Conviene confirmar si existen límites de efectivo, requisitos de identificación o cargos adicionales antes de acudir a una sucursal.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses