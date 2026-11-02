El precio del dólar en México tiene como última referencia FIX disponible 18.80 pesos por dólar este lunes 02 de noviembre de 2026, en la última publicación oficial con la que cerró el décimo mes del año en curso. Este valor fue determinado por el Banco de México (Banxico) el viernes 30 de octubre y aparece en su registro de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) correspondiente a la misma fecha en mención. No debe confundirse con una cotización en tiempo real ni con el precio de venta de los bancos.

Consulta el precio del dólar en México hoy, lunes 02 de noviembre de 2026. Revisa el tipo de cambio USD a MXN oficial de Banxico y la equivalencia de dólares a pesos. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag) / Jairo Rúa

¿Cuánto vale el dólar en México hoy, 02 de noviembre?

La equivalencia de referencia es de 18.8037 MXN por cada USD, tomando el último FIX determinado. Sin embargo, para determinadas obligaciones denominadas en dólares y pagaderas en México, Banxico señala un tipo de cambio de 18.7962 pesos aplicable el viernes 30 de octubre . Ambos valores son oficiales, pero corresponden a momentos y finalidades diferentes.

Indicador Pesos por dólar Fecha y significado Último FIX determinado 18.7962 Calculado el viernes 30 de octubre Publicación en el DOF registrada por Banxico 18.8037 Correspondiente al viernes 30 de octubre Tipo de cambio para pagos 18.8037 Aplicable el viernes 30, bajo la regla indicada por Banxico Último cierre de jornada disponible 18.8037 Correspondiente al viernes 30 de octubre FIX determinado el viernes 30 18.7962 Se informa a partir de las 12:00 horas

Conversión de dólares a pesos mexicanos: ¿cuánto son 100 dólares?

Con el último FIX disponible de 18.7962 pesos, 100 dólares equivalen a 1,879.62 pesos mexicanos. Se trata de una conversión matemática orientativa, no de una cantidad garantizada al cambiar efectivo o realizar una operación bancaria. La base utilizada es el FIX del 30 de octubre.

Estas son otras equivalencias calculadas con esa misma referencia:

1 dólar: 18.7962 pesos.

10 dólares: 187.962 pesos.

50 dólares: 939.81 pesos.

500 dólares: 9,398.1 pesos.

1,000 dólares: 18,796.2 pesos.

Para convertir USD a MXN, multiplica los dólares por el tipo de cambio. Para hacer la operación inversa, divide los pesos entre esa referencia. Así, 1,000 pesos equivalen aproximadamente a 53.20 dólares al utilizar 18.7962 como divisor. Los resultados monetarios anteriores están redondeados a dos decimales cuando corresponde.

¿Qué es el FIX de Banxico y cuándo se actualiza?

El FIX es un tipo de cambio calculado por Banxico a partir de un promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista, para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente. Sus datos proceden de plataformas de transacción y otros medios electrónicos representativos del mercado.

Su calendario explica por qué pueden aparecer distintas cifras oficiales durante una misma fecha:

Banxico determina el FIX y lo comunica a partir del mediodía. El valor se publica en el DOF el siguiente día hábil bancario. Se utiliza posteriormente conforme a la regla aplicable para solventar obligaciones en dólares pagaderas en México.

Para pagos del día, Banxico indica utilizar el tipo publicado en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior. Esa es la razón por la que la referencia para pagos del viernes es 18.8037, mientras que el último FIX determinado es 18.7962 .

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 02/11/2026.- Consulta el precio del dólar en México este lunes 02 de noviembre de 2026, el tipo de cambio FIX de Banxico y cuánto valen 100 o 1.000 dólares. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses