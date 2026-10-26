Para este lunes 26 de octubre de 2026, el tipo de cambio FIX oficial en México se ubica en 18.6670 pesos por dólar , según el registro publicado por el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este valor, determinado al cierre de la sesión hábil anterior (viernes 23), rige para el cumplimiento de obligaciones cambiarias y difiere tanto de la cotización interbancaria en tiempo real como del precio en ventanillas bancarias.

¿Cuánto vale el dólar en México hoy, 26 de octubre?

La equivalencia de referencia es de 18.6670 MXN por cada USD, tomando el último FIX determinado. Sin embargo, para determinadas obligaciones denominadas en dólares y pagaderas en México, Banxico señala un tipo de cambio de 18.7005 pesos aplicable este lunes . Ambos valores son oficiales, pero corresponden a momentos y finalidades diferentes.

Indicador Pesos por dólar Fecha y significado Último FIX determinado 18.6670 Calculado el viernes 23 de octubre. Publicación en el DOF registrada por Banxico 18.7005 Correspondiente al 23 de octubre Tipo de cambio para pagos 18.7005 Aplicable el lunes 26, bajo la regla indicada por Banxico. Último cierre de jornada disponible 18.6670 Correspondiente al viernes 23 de octubre.

Conversión de dólares a pesos mexicanos: ¿cuánto son 100 dólares?

Con el último FIX disponible de 18.6670 pesos, 100 dólares equivalen a 1,866.70 pesos mexicanos. Se trata de una conversión matemática orientativa, no de una cantidad garantizada al cambiar efectivo o realizar una operación bancaria. La base utilizada es el FIX del 26 de octubre.

Estas son otras equivalencias calculadas con esa misma referencia:

1 dólar: 18.7005 pesos.

10 dólares: 187.01 pesos.

50 dólares: 935.03 pesos.

500 dólares: 9,350.25 pesos.

1,000 dólares: 18,700.50 pesos.

Para convertir USD a MXN, multiplica los dólares por el tipo de cambio. Para hacer la operación inversa, divide los pesos entre esa referencia. Así, 1,000 pesos equivalen aproximadamente a 53.47 dólares al utilizar 18.7005 como divisor. Los resultados monetarios anteriores están redondeados a dos decimales cuando corresponde.

¿Qué es el FIX de Banxico y cuándo se actualiza?

El FIX es un tipo de cambio calculado por Banxico a partir de un promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista, para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente. Sus datos proceden de plataformas de transacción y otros medios electrónicos representativos del mercado.

Su calendario explica por qué pueden aparecer distintas cifras oficiales durante una misma fecha:

Banxico determina el FIX y lo comunica a partir del mediodía. El valor se publica en el DOF el siguiente día hábil bancario. Se utiliza posteriormente conforme a la regla aplicable para solventar obligaciones en dólares pagaderas en México.

Para pagos del día, Banxico indica utilizar el tipo publicado en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior. Esa es la razón por la que la referencia para pagos del lunes es 18.7005, mientras que el último FIX determinado es 18.6670.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses