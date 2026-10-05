El precio del dólar en México se ubica este lunes 5 de octubre de 2026 alrededor de 18.19 pesos mexicanos por dólar , de acuerdo con el tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México (Banxico) y publicado para esta jornada. En el mercado internacional, la cotización USD/MXN ronda los 18.18 pesos por unidad, aunque puede cambiar durante el día conforme se mueven los mercados financieros.

Es importante diferenciar entre el tipo de cambio oficial de referencia y el precio que realmente recibe una persona al comprar o vender dólares en un banco, casa de cambio, aplicación financiera o ventanilla. Estas entidades añaden márgenes, comisiones y diferenciales entre compra y venta, por lo que la cantidad final puede ser distinta.

Tipo de cambio USD a MXN hoy, 5 de octubre

El tipo de cambio FIX para este lunes fue reportado en 18.1903 pesos por dólar. Esta referencia es calculada por Banxico en días hábiles y se utiliza, entre otros fines, para liquidar obligaciones denominadas en moneda extranjera que deben pagarse en territorio mexicano.

La paridad no debe interpretarse como un precio único de compra o venta al público. El peso mexicano opera bajo un régimen de tipo de cambio flexible: su valor se determina principalmente por la oferta y demanda de divisas, por lo que puede registrar variaciones incluso dentro de una misma sesión.

Dato clave Valor referencial al 5 de octubre de 2026 Tipo de cambio FIX de Banxico $18.1903 MXN por US$1 Cotización de mercado USD/MXN Aproximadamente $18.18 MXN por US$1 Equivalencia de US$10 $181.90 MXN Equivalencia de US$50 $909.52 MXN Equivalencia de US$100 $1,819.03 MXN Equivalencia de US$500 $9,095.15 MXN Equivalencia de US$1,000 $18,190.30 MXN

Las conversiones de la tabla se calcularon con el FIX de 18.1903 pesos por dólar. El monto final puede variar según la institución, comisión, ciudad, método de pago y hora de la operación.

¿Cuánto vale un dólar en bancos y casas de cambio?

Para operaciones cotidianas, como comprar dólares para viajar, pagar una tarjeta en moneda extranjera, recibir una remesa o cambiar efectivo, conviene revisar la cotización de cada institución. El precio de compra suele ser menor que el valor de referencia, mientras que el precio de venta es mayor.

Por ejemplo, si el dólar de referencia se sitúa en 18.1903 pesos, una institución puede comprar dólares al cliente por debajo de ese nivel y venderlos por encima. La diferencia se conoce como spread cambiario y representa, junto con las comisiones, parte del costo del servicio.

Antes de realizar la transacción, el usuario debería confirmar estos puntos:

Tipo de cambio para compra y para venta.

Comisión fija o porcentaje aplicado a la operación.

Si la cotización corresponde a efectivo, transferencia o pago con tarjeta.

Límites diarios y requisitos de identificación.

Si el precio mostrado ya considera impuestos o cargos adicionales.

En particular, los pagos con tarjetas mexicanas en comercios extranjeros pueden usar un tipo de cambio distinto al FIX, pues depende de la red de pagos, el banco emisor y el momento en que se procese el cargo. Por ello, una compra hecha hoy puede liquidarse después a una cotización ligeramente diferente.

Diferencia entre el FIX y el dólar de mercado

El FIX es una referencia oficial calculada por el Banco de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). No necesariamente coincide con la cotización en tiempo real del mercado ni con el precio exhibido en las ventanillas bancarias.

Este lunes, el FIX se reportó en 18.1903 pesos por dólar, mientras que datos de mercado ubicaban al par USD/MXN cerca de 18.1754 pesos en la sesión. La diferencia es normal porque cada indicador responde a una metodología y a un momento específico de actualización.finance.yahoo+1

El DOF es el órgano de difusión del Gobierno de México encargado de publicar disposiciones, indicadores y actos oficiales para su aplicación en el país. Su sección de indicadores permite consultar el historial de variables como el tipo de cambio y tasas de interés.dof+1

Para una obligación contractual, fiscal, mercantil o financiera denominada en dólares, se debe verificar cuál tipo de cambio aplica según el contrato, la institución acreedora y la fecha de pago. No siempre corresponde usar el valor observado en Google, plataformas financieras o casas de cambio.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses