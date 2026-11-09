El precio del dólar en México se ubicó alrededor de 18.62 pesos durante las primeras horas de este jueves 5 de noviembre de 2026 . La cotización de mercado muestra 18.6280 pesos por dólar al cierre de la jornada. Por separado, el último tipo de cambio FIX disponible en el portal del Banco de México corresponde al jueves 5 de noviembre y es de 18.6297 pesos. Son referencias distintas y no deben presentarse como una misma cotización.

¿Cuánto vale el dólar hoy en México?

La referencia de Bloomberg Línea permite estimar que un dólar estadounidense equivale a unos 18.61 pesos mexicanos. Para interpretar correctamente la información, conviene separar el precio de mercado, el FIX y el cierre de jornada publicado por el banco central:

Indicador Pesos por dólar Fecha de referencia Utilidad Cotización de mercado consultada 18.6166 9 de noviembre de 2026 Seguimiento del USD/MXN Apertura de mercado reportada 18.62 9 de noviembre de 2026 Referencia inicial de la sesión Último FIX disponible de Banxico 18.6297 5 de noviembre de 2026 Referencia oficial determinada por el banco central Último cierre de jornada disponible de Banxico 18.6280 5 de noviembre de 2026 Referencia del cierre cambiario

¿Qué significa el tipo de cambio FIX de Banxico?

El FIX es un tipo de cambio que el Banco de México determina los días hábiles bancarios. Se calcula con un promedio de cotizaciones del mercado mayorista para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente, obtenidas de plataformas y otros medios electrónicos representativos del mercado cambiario.

Banxico informa que lo da a conocer a partir de las 12:00 horas. Posteriormente, se publica en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato siguiente a su determinación. Por eso, consultar el dólar temprano no significa que ya exista un nuevo FIX correspondiente a esa jornada.

En su actualización al cierre de la jornada, el portal oficial muestra 18.7499 pesos, con fecha del 9 de noviembre, distinto al “FIX determinado hoy” que es de 18.6297 y no debe confundirse con el tipo aplicable a determinadas obligaciones en dólares: Banxico establece que, para esos pagos, debe utilizarse el publicado en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior.

¿Cuánto son 100, 500 y 1,000 dólares en pesos mexicanos?

Tomando como referencia informativa 18.6297 pesos por dólar, las equivalencias aproximadas son las siguientes:

1 dólar: 18.62 pesos mexicanos.

100 dólares: 1,862.97 pesos mexicanos.

500 dólares: 9,314.85 pesos mexicanos.

1,000 dólares: 18,629.7 pesos mexicanos.

¿Por qué el precio del dólar puede ser diferente al cambiar dinero?

Una referencia de mercado no equivale necesariamente al precio disponible para el usuario. Xe explica que su conversor utiliza el tipo de cambio medio, situado entre los precios de compra y venta, y advierte que esa tasa es informativa: no es necesariamente la que se obtiene al realizar una transferencia.

Por ello, al comparar una oferta bancaria con los 18.62 pesos aproximados de esta mañana, debe distinguirse entre una referencia informativa y una cotización ejecutable. También hay que conservar la fecha de cada dato: el precio de mercado del 9 de noviembre y el FIX del 9 de noviembre responden a momentos y metodologías diferentes. Presentarlos por separado permite calcular equivalencias sin atribuir al banco central una actualización que todavía no aparece en su portal.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses