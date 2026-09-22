El dólar estadounidense se cotiza este martes 22 de septiembre de 2026 en 17.2203 pesos mexicanos por unidad como tipo de cambio FIX , publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banco de México (Banxico). Para obligaciones denominadas en moneda extranjera y pagaderas en México, la referencia oficial es de 17.2450 pesos por dólar.

Tipo de cambio del dólar hoy en México

El valor del dólar frente al peso mexicano depende del indicador que se consulte. El tipo de cambio FIX es la referencia oficial que Banxico calcula y que el DOF publica en días hábiles; se utiliza como base para ciertos pagos, obligaciones y operaciones expresadas en dólares dentro del país.

Para este martes, el FIX se ubica en 17.2203 pesos por dólar. La diferencia frente al valor de 17.2450 pesos publicado para el 21 de septiembre refleja el movimiento cotidiano del mercado cambiario y las reglas de publicación de cada referencia.sidof.

Indicador Cotización Utilidad para el usuario Tipo de cambio FIX Banxico $17.2203 MXN por USD Referencia oficial publicada en el DOF Tipo de cambio para obligaciones en dólares $17.2450 MXN por USD Pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera en México Mercado interbancario de referencia Cerca de $17.22 MXN por USD Operaciones entre instituciones financieras Dólar en ventanilla bancaria Variable Compra y venta para público; incluye margen de cada banco Conversión de US$100 con FIX $1,722.03 MXN Cálculo sin comisiones ni diferencial cambiario Conversión de US$500 con FIX $8,610.15 MXN Cálculo referencial, previo a cargos bancarios

Los datos oficiales indican que el tipo de cambio aplicable para obligaciones en dólares se publica a través del DOF bajo la información de Banxico. Por ello, es la cifra más relevante cuando se requiere liquidar una operación formal, documentar una transacción o revisar una referencia oficial de USD a MXN.

¿Cuánto vale el dólar en bancos?

La cotización que una persona encuentra en bancos, casas de cambio, aeropuertos o plataformas digitales no suele ser idéntica al tipo de cambio FIX. Las instituciones financieras establecen precios de compra y venta propios, incorporando costos operativos, liquidez, riesgo, competencia, ubicación y margen comercial.

En términos prácticos, el banco compra dólares a un precio menor y los vende a un precio mayor. Esa diferencia se conoce como spread o diferencial cambiario. Por ello, si el tipo de cambio oficial ronda los 17.22 pesos , el precio de venta al público puede ser superior, mientras que el precio de compra de dólares puede ubicarse por debajo de esa referencia.

Para obtener el monto más conveniente, es recomendable revisar la cotización vigente justo antes de concretar la operación. El precio puede cambiar durante la jornada y variar de forma importante entre instituciones. También conviene considerar que una cuenta bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o remesadora puede aplicar comisiones adicionales o usar un tipo de cambio distinto al mostrado en sucursal.

Un ejemplo sencillo: si una persona cambia US$100 con el FIX de 17.2203 pesos, la equivalencia teórica es de $1,722.03 MXN. Sin embargo, si un banco vende el dólar a $17.80 , el mismo monto costaría $1,780 MXN, sin incluir una posible comisión. La diferencia de $57.97 ilustra por qué no basta con revisar únicamente la referencia oficial.

Conversión de dólares a pesos mexicanos

Dólares estadounidenses Equivalencia con FIX de $17.2203 US$1 $17.22 MXN US$10 $172.20 MXN US$50 $861.02 MXN US$100 $1,722.03 MXN US$250 $4,305.08 MXN US$500 $8,610.15 MXN US$1,000 $17,220.30 MXN

Qué revisar antes de cambiar dólares

El tipo de cambio FIX es una guía oficial, pero no garantiza que ese será el precio disponible para una operación de efectivo. Antes de cambiar dólares o pagar una obligación en moneda extranjera, vale la pena confirmar cuatro aspectos:

El precio de compra y de venta, ya que no son iguales.

Las comisiones fijas o porcentuales por cambio de divisas.

El monto final a recibir o pagar en pesos, no solo la cotización anunciada.

La fecha de aplicación del tipo de cambio, especialmente en transferencias, pagos internacionales y tarjetas.

Asimismo, es preferible evitar conversiones dinámicas de moneda en terminales de pago o cajeros internacionales cuando estas resulten menos favorables que el tipo de cambio de la tarjeta. Leer la pantalla, comparar alternativas y conservar el comprobante ayuda a identificar el costo real de la operación.

El dólar en México hoy tiene como referencia oficial un FIX de 17.2203 pesos, mientras que el valor aplicable para obligaciones pagaderas en el país es de 17.2450 pesos por unidad. Para cambiar efectivo o hacer una compra, la cotización final dependerá de la institución y de sus cargos.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses